Jana Bloch - Macková: S manželem se nedá žít

Miroslav Macek o ženách a pro ženy - píše ZDE

Teď jeho image rytíře hodně utrpěla - kvůli veřejné nevěře. Fotografie ze zahrady rodinného sídla v Zábřehu na Moravě, na které je dvaašedesátiletý bývalý politik zachycen nahý se svou mladou exmilenkou, se po internetu šíří podobnou rychlostí jako kdysi video s jeho legendární fackou.

Bokový vztah sice ukončil, ale manželka Jana Bloch-Macková (54) podala žádost o rozvod.

Macek pravil: "Nerozvádím se, jsou to fámy." A rozhovor pro MF DNES na rozdíl od své ženy odmítl.

"Muži už nevěřím," tvrdí ona.

Vaše manželství trvá šest let, prošlo už někdy podobnou krizí?

Tahle není první, ale je jednoznačně největší. Proto taky povede k rozvodu.

Proč jste tentokrát ztratila trpělivost?

Důvodem byl manželův vztah s jistou slečnou. Prosím, nebudeme ji jmenovat. Ta tvrdila, že otcem jejího druhého nemanželského dítěte je můj manžel. Ač se prokázalo, že tomu tak není, bylo to pro náš vztah devastující. Pět týdnů čekání na výsledky testů bylo jedno z nejhorších období mého života. Nemanželské děti tady mají ohromná práva...

Třeba dědit.

Určitě. Byla to hrozná nejistota, slečna už od těhotenství tvrdila, že dítě je jeho. I muž byl přesvědčen, že to tak bude.

S manželem dítě nemáte, muselo to být o to bolestivější.

Samozřejmě. Ale o tom vůbec nechci mluvit.

Váš muž má pověst milovníka žen. Vás jeho nevěra vážně překvapila?

Žila jsem ve Švýcarsku a tam manželův věhlas milovníka nedoputoval. (směje se) Chápu muže, jako je on - díky té lovecké nátuře něco vyzařují, jsou přitažliví pro ženy ale jako manželé nestojí za moc. Je lépe být Mackovou milenkou než manželkou. Takže se s ním rozvedu a stanu se jeho milenkou! (tváří se vážně) Co se smějete? Vždyť to musím trochu odlehčit, aby to neznělo jako tryzna.

Co teď k manželovi cítíte?

Bolest a lítost ze zničeného vztahu. Můj manžel mi dodnes není lhostejný. Jen si musím přiznat, že to není člověk, se kterým se dá žít. Už několik měsíců bydlím jinde. Nedávno jsem byla na rodinné chalupě - potřebovala jsem polínka na podpal do krbu, sápala jsem se po sekyře a švagr mi pomohl. (je dojatá) Omlouvám se. Tam jsem si uvědomila, že teď nemám žádnýho chlapa na sekání dříví, a nemohla jsem zastavit slzy. Pořád bojujete, snažíte se vypadat silně a pak vás dostane taková maličkost. Ale s tou sekyrou bych to opravdu zvládla sama. (bojovně)

Co by se muselo stát, abyste od rozvodu upustila?

Neumím si nic takového představit. Nebylo to poprvé, kdy mě takto zklamal. Odpustit se dá, ale znovu nabýt důvěru těžko. Já ji ztratila a nemám na čem stavět.

A zatím jste ještě asi ani neodpustila, že?

(Váhá) Teď jste mě dostal. Snažím se, ale je to vše moc čerstvé.

Co vám řekl na rozvod?

Že udělá vše, aby mě získal zpět.

Přitom tvrdí, že se nerozvádíte, že jsou to vše fámy.

Opravdu? Zajímavé! To teda... To mě docela naštval!

Třeba to pořád bere jenom jako hrozbu.

Možná. Už minulý rok v létě jsem nechala udělat žádost o rozvod, ale manžel mě přesvědčil, abych ji nepodala. Teď budu důsledná. Stání by mělo být do konce roku.

S rozvodem máte zkušenosti oba. Proběhne ten váš také za dvacet minut jako tento týden rozvod Paroubkových?

Nevím. Tady také není moc co řešit. Děti nemáme...

Ale máte velký majetek. A vy jste bohatší než váš muž.

Od začátku máme každý svůj majetek - konto i nemovitosti. Manžel byl už před sňatkem movitý. Ekonomicky jsme byli vždy jeden na druhém nezávislí.

Kdo by při rozvodu získal víc?

Oba bychom ztratili. Já třeba domov v Zábřehu, kde jsem to měla ráda. Několik měsíců jsem tam nebyla a stýská se mi.

Jen po tom sídle, nebo i po Miroslavu Mackovi?

Vy nedáte pokoj. (žertovně) Stýská se mi po našich dřívějších dobách. Ale musím vycházet z faktů. Rozvod je prohra, ale nevidím jiné řešení.