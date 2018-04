Jan Šťastný: vášnivý motorkář

Herec a dabér Jan Šťastný z pražského Národního divadla odešel do Divadla na Vinohradech. Tady se představil například ve hře Král Krysa nebo coby Cassio v Othelovi. Diváci ho mají v živé paměti jako ambiciózního ředitele v seriálu Pojišťovna štěstí. Hrál v seriálu Život na zámku nebo Náměstíčko, nově teď v Ordinaci v růžové zahradě.

K jeho televizním rolím patří postavy princů a českých Honzů. Dabuje Antonia Banderase či seriál Kriminálka Las Vegas. Jan Šťastný je vášnivý motorkář. Rád pracuje manuálně. Učí na pražské DAMU.

Film

KMOTR

Kmotr s Marlonem Brandem. Zuřící býk s R. De Nirem nebo Válečný film Apokalypsa. Na všech filmech obdivuji perfektní herecké výkony.

Člověk

VLADIMÍR BENEŠ

Mám velkou úctu k medicíně a vědě. Vážím si lékaře a profesora Vladimíra Beneše, primáře neurochirurgie z pražské vojenské nemocnice, nebo fyzioterapeuta Pavla Koláře.

Kniha

EGYPŤAN SINUHET

Jednoznačně Egypťan Sinuhet. Je to sice obraz tisíce let staré kultury, nicméně existence člověka v řádu společnosti je neměnná. Vyměnili bychom kulisy za současné a bylo by to stejné.

Místo

BECHYNĚ

Bechyně v jižních Čechách, kde mám chalupu. Zamiloval jsem se také do Norska a rád se někdy podívám na Island.