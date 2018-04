Jaký je nový český muž? Vyzná se v módě, kupuje si krémy a umí vařit

Vzpomínáte si ještě na tu scénu z filmu Slunce, seno, jahody? Stará Škopková s natáčkami na hlavě si otírá slzy dojetí, když sleduje, jak Angelika svádí mužného Joffreyho. Pak její pohled sjede na vlastního manžela. Škopek na pohovce chrápe jako nejvýkonnější motorová pila, na sobě jen vytahané trenýrky, pivní břicho mu zakrývají noviny.

Vlastně právě on nám může posloužit coby prototyp takřka typického muže minulosti. Ten se po návratu z práce převlékne do oblíbeného tílka a modrých tepláků s vytahanými koleny. Z ledničky vytáhne pivo a zbytek dne stráví u televize nebo čtením novin v očekávání, kdy mu bude pod nos naservírována teplá večeře. V životě nemyl nádobí, kde je schovaný vysavač, tuší jen přibližně.

Jaké známky má jeho nejmladší syn, ho zajímá pramálo, výchova dětí je věc manželky, on domů nosí peníze. Co víc by kdo po něm měl chtít? Upřímně - manželku by ani nenapadlo ho o pomoc s domácností poprosit. Zvládat ji i děti je její povinnost.

Co se týká hygieny, sprchu si Škopek dopřává tak jednou za dva tři dny - správný chlap má přece trochu smrdět, v koupelně má nachystaný jen kartáček a holení. Deodorant považuje za název hudební skupiny. Je mu úplně jedno, co si obleče. Prostě bafne první košili, kterou najde ve skříni. Jedno, jestli na ní jsou díry a je mastná na límci. Oblečení nosí do té doby, než přestane sloužit. A nové mu musí pořídit manželka. Chlap totiž nenakupuje. Natož aby řešil, která barva mu sluší! Možná si říkáte, že takoví nebyli všichni. Máte pravdu. Ale bylo jich dost.

Když se muži mění v ženy

Svého vnuka dneska Škopek nejspíš považuje za mimozemšťana. Zženštilého týpka, který dělá ostudu pravým chlapům.

JAKÉHO MUŽE MÁTE DOMA? Styl dnešních mužů určují marketingoví experti. Vytvářejí vzory, které je hodno následovat, aby obstáli v soukromém i pracovním životě. METROSEXUÁL

Muž, který úzkostlivě dbá o svůj zevnějšek. ÜBERSEXUÁL

Jde o starší muže, kteří sice dobře vypadají, ale nejsou tak povrchní. Zajímá je rodina i politika. Jsou zodpovědní, mají soucit. Prototypem je George Clooney či Bono Vox. NEOSEXUÁL

Nejnovější "typ" muže. Je reakcí na nezájem žen o metrosexuály. Vrací k mužství, preferuje udržovaný vzhled, slušné chování, ale ponechává mužům nárok na vousy a svaly. RETROSEXUÁL

Návrat původního muže. Má rád pivo, fotbal a móda či péče o sebe mu nic moc neříká.

Novodobí čeští muži totiž sundali masky machistů a přestali se stydět projevovat svou ženskou stránku. Vlastně jsme je k tomu my ženy donutily. Z hospodyněk jsme se proměnily v ambiciózní dámy, které si taky chtějí budovat kariéru. Rozhodně si do kuchyně nevyvěšujeme dečky s vyšitými hesly typu: "Hospodyňky, když solíte, pamatujte na muže, když má potom velkou žízeň, tak on za to nemůže."

Staly jsme se tak trochu muži. A pánové se zase více mění v ženy. Nevadí jim trávit volný čas se svými dětmi, chlubí se jimi kamarádům v hospodě, klidně jdou místo manželky na rodičovskou dovolenou, nestydí se projevovat své city, rádi si stoupnou k plotně, pomáhají s úklidem. A nic moc zvláštního jim na tom nepřijde.

Dvaatřicetiletou personalistku Kláru nedávno pobavilo, když její maminka před stěhováním probírala věci a kupu kuchařek nabídla zeťovi. "Ani ji nenapadlo jít s tím za mnou," říká. "Jirku vaření baví, k Vánocům dostal sadu nožů. Do kuchyně mě nechce vůbec pustit."

Pro partnerské vztahy je podle psychologa a manželského poradce Petra Šmolky tahle proměna rolí rozhodně pozitivní. "Ale k tomu ideálnímu stavu se teprve pomalými přískoky blížíme. Mnoho z nás je stále v zajetí původních pohlavních archetypů, takže jsme ve fázi jakéhosi zmatení rolí. Mnozí dnešní muži a ženy byli vychováváni pro zastávání jiných rolí, než se od nich dnes vyžaduje."

Vzít si stejné oblečení? Faux pas

Kromě toho, že se muži nestydí za své city, pomáhají s domácností i s dětmi, jejich další proměna je patrná hned na první pohled. Takový muž vypadá dobře a na jeho vzhledu mu záleží.

Nevěříte? Rozhlédněte se kolem sebe v práci, na ulici, vybavte si své přátele. Náctiletí kluci, stejně jako muži do pětatřiceti čtyřiceti berou používání deodorantu a parfému stejně samozřejmě jako čištění zubů. Utrácejí peníze za krémy (a kosmetické firmy pro ně vymýšlejí speciální řady), poličky v koupelně mají nadité gely a vosky na vlasy, šampony, sprchovými gely. Kadeřnické salony, solária, kosmetičky, manikérky i plastičtí chirurgové už několik let hlásí, že k nim chodí čím dál víc mužů.

Marketingový analytik Adam (29) během minulého roku změnil účes třikrát. Jeho pětapadesátiletý otec přitom léta letoucí nosí vlasy sčesané na patku. "To já každý den strávím u zrcadla deset minut gelováním, abych měl ty vlasy pořád jiné," říká a přidává další změny.

"Holím si nejen vousy, ale i intimní místa, tu a tam hruď. Jednou jsem zkoušel i ruce. Používám krém na obličej, když se objeví nějaký pupínek, tak ho zamažu korektorem. Oblečení se snažím sladit a mám zásadu nebrat si jednu věc dva dny po sobě. To bych se společensky znemožnil."

Ani diety a hubnutí už nejsou čistě ženskou záležitostí. Je spousta mladých pánů, kteří s postavou nemají problém, a přesto řeší rostoucí břicha, ordinují si hubnoucí režim, trápí se ve fitcentrech, jen aby v létě na plovárně vypadali co nejlépe.

A mění se i další věci, které dřív muži považovali za zženštilé, a tím pádem nepřípustné.

Potají vám občas ukradnou peeling, nebo dokonce pleťovou masku (samozřejmě že vaši nejoblíbenější).

Svoji kadeřnici (kadeřníka) znají křestním jménem a číslo mají pečlivě uložené v mobilu.

Nejde jim jen tak koupit tričko či svetr. Dřív to muži od žen vyžadovali, byla jim fuk barva či střih, hlavně že nemuseli do obchodu. Dneska mají muži přehled, co se nosí, mají svůj styl, oblíbené značky, barvy. Trefit se do jejich vkusu už není tak snadné.

Zvýšenou 'sebepéči' si navíc užívají čím dál mladší ročníky. "Můj brácha dostal svůj první deodorant ve dvanácti," říká osmadvacetiletá novinářka Štěpánka. Sourozence dělí třináct let. "Dneska ve svých patnácti používá parfémy za stejnou cenu jako náš táta."

Kosmeticky zdatný je i Štěpánčin třicetiletý přítel. V koupelně má celou řadu různých lahviček a dóz. "Používá speciální šampon, můj kondicionér, čisticí mýdlo na obličej a speciální pleťový krém." Před pár týdny si nechal dát do vlasů melír. "To můj táta by si vlasy obarvit asi nedal."

Všeho moc škodí

Z průzkumů vyplývá, že ženy jsou za tyto nové muže vděčné. Jsou rády, že jsou citlivější, dbají o sebe a mají větší zájem o rodinu. Všeho moc ale škodí.

Pražské nákupní centrum Arkády je plné žen všeho věku, které se snaží ulovit co nejvíc zlevněných kusů oblečení. Mezi nimi se proplétají vyhublí a perfektně vystylovaní mladíci. Jejich vlasy připomínají reklamu na špičková kadeřnictví - mají zářivé blond melíry a každý pramen má v jejich ,rozcuchu‘ pevně dané místo. Na sobě mají to nejmódnější značkové oblečení, přes rameno 'kabelku'.

V kabinkách jednoho z obchodů si skupinka čtyř kluků ve věku asi od osmnácti do pětadvaceti let navzájem hodnotí zkoušené oblečení.

"Tenhle střih ti Tome nesluší. A ta barva je na tebe moc světlá," říká jeden. "Možná bych měl zajít zase na solárko," kvituje Tomáš.

Jestli jste s těmito muži ještě neměli tu čest, seznamte se - říká se jim metrosexuálové. Česky taky šamponi a nejvíc jich je ve věku od sedmnácti do pětadvaceti let.

S podobným extrémním pečovatelem o sebe sama rok chodila pětadvacetiletá grafička Ivana. S Radkem (30) se potkali v reklamní agentuře a ona ho zpočátku považovala za homosexuála. Zakládal si na svém účesu. Oblečení měl vždycky dokonale zkombinované. "S tak hezkým chlapem jsem nikdy nechodila," říká. "Na začátku mi na něm spousta věcí vadila, ale pak jsem si ten vztah užívala. Měla jsem doma nejen přítele, ale také kamarádku, s kterou jsme si daly na obličej čokoládovou masku a koukaly na seriály."

Tenhle vztah jí obrátil život vzhůru nohama. Guláš vystřídalo sushi. Lacinou kadeřnici nahradil kadeřník z luxusního salonu. Víkendy trávili v obchoďácích, kde její přítel za oblečení dokázal utratit i 5 000 korun. Vestavěné skříně jejich bytu přetékaly jeho oblečením.

"Když jsme někam šli, nemusela jsem chvátat, jemu to vždy trvalo déle. Moje drahá kosmetika mizela kosmickou rychlostí. Byl extrémně kritický. Když jsem si oblékla něco, co se mu nelíbilo, vyčetl mi to. Půjčovala jsem si od něj šály. Měl jich desítky."

Nakonec se ale rozešli, protože Radek odjel za prací do Austrálie. Teď má Ivana nového přítele, který má radši guláš než sushi a žádnou sbírku oblečení nevlastní.

"Když je chlap pořád chlap, je to lepší," říká Ivana.

To potvrzuje i psycholog. "Muži příliš zahledění do svého zevnějšku nejsou pro ženy těmi pravými partnery," říká Šmolka. "Metrosexuálové coby životní souputníci jim mohou připadat zženštilí, jsou nucené s nimi bojovat o prostor a čas, především v koupelně. Hlavně ale jsou tito muži naprosto v rozporu s archetypem mužnosti a neimponují jim."

Metrosexuálové stejně jako 'Škopkové' jsou dva extrémní typy mužů. Ani jeden většinu žen nenadchne. Proč mít doma kamarádku,která za kosmetiku utrácí víc než vy? Proč skákat okolo chlapa, který se nezajímá o to, jaký jste měla den?

Možná to vypadá, že my ženy vlastně nevíme, co chceme. Víme. Ideál je zlatá střední cesta - muž vnímavý, o kterého se můžeme opřít, spolehnout se na něj a který navíc voní a vypadá k světu. A těch je naštěstí čím dál víc.