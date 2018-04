Jaké svatební dorty jsou in? Lehké, ovocné a s živými květy

Svatební dort je jednotící prvek každé svatby. Není svatba, kde by netrůnil na stole, i když má nevěsta oblečené černé punkové šaty nebo si pár řekne své ano v malé chatičce na Sázavě.

Každému jeden kousek

Sladká tečka prostě nesmí chybět. I když v posledních letech dostává mnohdy netradiční tvary, třeba v podobě cupcakes, malých dortíčků pečených přímo po jednotlivých porcích. Novomanželé tak nemusí bojovat s nožem, aby každému přejedenému hostovi uřízli malý kousek.

Tradice totiž velí, že by každý z hostů měl kousek ochutnat. Včetně fotografa nebo kapely. Na to myslete už při objednání. Je hezké, že si vyhlédnete malý sympatický patrový dortík, ale vaši stovku svatebčanů rozhodně nenasytí. Na každého návštěvníka připadá 100 až 150 gramů, od toho si spočítejte celkovou potřebnou hmotnost vašeho dortu.

Cena za něžnost

I cena dortu se většinou udává podle kilogramů. Za každé kilo vytáhnete z peněženky přibližně 500 Kč. Pokud tedy váš den D bude slavit 60 hostů, na stůl poputuje devítikilový dort. Za téměř pět tisíc. Cena se ale odvíjí i podle surovin a náročnosti přípravy.

"U nás je nejobjednávanější dort pro 40 lidí za asi čtyři tisíce," vypráví Monika Barry Dyršmídová z pražské cukrárny Amarilis. Klasický jendopatrový dort s šlehačkovou náplní, čokoládou a marcipánem pro 18 lidí stojí třeba v měchenické cukrárně Fregatta 1800 Kč. Pokud pozvánku posíláte stovce příbuzných a známých, připravte si na dort i deset tisíc.

Krájení svatebního dortu. Pro každého svatebčana jeden kousek...

Vybírejte pečlivě

Základem je vybrat správnou cukrárnu nebo cukrářku, která vám sladkou nádheru upeče. Dejte na doporučení, prohlédněte si webové prezentace a fotografie, ochutnávejte, ptejte se. Většinou vás čeká platba předem, pokud by cukráři dort upekli a vy si ho pak nevyzvedli, byla by to pro ně velká ztráta. Vyžádejte si proto doklad o zaplacení. A nechte si potvrdit, co vše je v ceně (doprava, živé květy...).

"Dorty je potřeba objednávat minimálně tři týdny předem," říká Martina Novotná z měchenické cukrárny Fregatta. V každém případě se v předstihu se do sladkého podniku vypravte, pokud máte svatbu v oblíbených letních termínech nebo v zajímavém datu (třeba 11. 11. 2011).

Co je doma, to se počítá

Některým nevěstám pečou dorty babičky a tetičky. Hlavně u venkovských rodin může představa cukrárenské techniky vyvolat nervový šok. Zručné ruce vašich příbuzných nemusí být špatná volba, pokud zvládnou dort hezky nazdobit a hlavně ho zvládnou upéct.

Je něco jiného strčit do trouby formu o klasickém průměru 26 centimetrů (výsledný produkt vystačí pro 10 lidí), než profesionálně připravit mnohapatrové dílo. A kde ho budou doma skladovat a chladit? Zvládnou ho převézt na hostinu bez újmy? "Dorty doporučujeme převážet chladícím autem, obzvlášť na vzdálenější místo, nebo pokud je dort na stojanu," radí Monika Barry Dyršmídová z pražské cukrárny Amarilis.

Zbyly jí oči pro pláč

Ušetřit pár stovek za dopravu se nevyplatilo ani 24leté Zuzaně. "Pro dort jsme jeli den předem, ale do ledničky se nám nevešel. Takže jsme ho dali do sklepa, kde byl docela příjemný chládek. Ale asi ne dostatečný. Třípatrový dort se nám cestou na hostinu (převážený na zadních sedačkách fabie) propadl. Zbyla z něj rozmázlá placka a nám jen oči pro pláč," líčí. Celá nádhera za tři tisíce sice neskončila v koši, ale našlo se jen pár odvážlivců, kteří směs krému a korpusu měli chuť nabírat z podstavce lžičkou.

Pokud cukrářka dodělává dort den před svatbou, bude dostatečně zchlazený, aby vydržel několik hodin stát na stole. "Ideální je ho poté do dvou dnů spotřebovat," radí Dyršmídová s tím, že poslední roky se rozmohl zvyk kousek dortu zmrazit a sníst na první výročí svatby.

Dort se podává po svatební hostině, servíruje se k němu káva. Často bývá zakončením hostiny a začátkem volné zábavy.

Dortová móda

Trendem poslední doby jsou dorty čtvercové. U nevěst bodují hlavně dortíky potažené marcipánem, často běleným, aby dort vypadal co nejvíce svatebně. "Pryč je doba těžkých máslových dortů," říká Novotná. Přitom ještě marcipánové holubičky a rudé růžičky před pár lety nechyběly na žádné svatbě.

"Nevěsty volí spíše lehké krémy, které děláme z pravé šlehačky, z příchutí je to nejčastěji jahodová, jogurtová a čokoládová. Špatnou volbou nejsou ani dorty zdobené ovocem," prozrazuje šéfka cukrárny Amarilis.

O dortu plném ovoce a čokoládových hoblinek snila i budoucí nevěsta Lenka: "Nakonec jsme se rozhodli pro marcipán smetanové barvy, protože hoblinky mi připomínají spíš narozeniny než den v bílých šatech." To její kamarádka Radana se rozhodla pro tmavý čokoládový dort, doplní ho jen jednou růžovou orchidejí, kterou si zároveň ponese i v ruce k oltáři.

Romantické moderní nevěsty se přiklánějí k dortům zdobeným živými květy (stejné jsou i v kytici), saténovými stužkami nebo ornamenty. I sladká pochoutka by měla ladit s barvou a typem svatby.

To, zda bude hitem příští sezony svatební dort podle britské královské svatby Williama a Kate, cukrářky Novotná a Dyšmídová předpovědět neumí. "U nás si zatím nikdo podobný dort neobjednával," smějí se shodně.