Deset nejčastějších chyb, které ženy dělají ve vztahu

1. Poslední slovo

Verbální komunikace je ve vztahu obvykle ženskou doménou, a tak si někdy na argumentech trochu "ulétneme". Občas to pak dopadá tak, že místo abychom debatu směřovaly k dohodě, pojmeme ji jako souboj. Slova létají, emoce vřou, muž má touhu někam zmizet (což také zhusta udělá) a naše poslední slovo není výhrou, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale fiaskem.

2. Mužská empatie

Spoléhat na to, že muž odezírá naše myšlenky z výrazu naší tváře nebo že je schopen pochopit, v jaké náladě se nacházíme, když máme PMS (menstruaci, špatný den, nedostatek čokolády nebo nemáme co na sebe), je velmi ošidné. Muž se do ženy stěží vcítí, maximálně vypozoruje vzorce jejího chování a v inkriminované chvíli jí jde z cesty. Pokud tedy nutně potřebujete, aby věděl, jak se cítíte, tak mu to prostě řekněte. Ne vždy je to ale nezbytné...

3. Kritika a výčitky

Už staří Římané znali magickou moc slovního spojení "chléb a hry". Pokud tedy chcete, aby byl u vás doma klid, nenadávejte, nevyčítejte a nekritizujte. Lépe než věty typu: "Zase jsi nevynesl koš, ty doma nikdy nic neděláš!" funguje pozitivní motivace. Uvařte něco dobrého, nechte partnera "vyblbnout" u playstationu nebo televize a kdo ví, možná pak půjde i s tím košem. V opačném případě počítejte s tím, že si bude chléb a hry hledat jinde.

4. Vše jen pro něj

Mnoho žen se pod vlivem zamilovanosti vzdá všeho, co je dosud bavilo a naplňovalo. Jsme teď přece MY a budeme mít všechno společné - známé, zájmy i potřeby. Jenže v životě to tak nechodí, jen se podívejte na muže: nikdo je nemusí učit vyjet si na kolo, zajít si na fotbal nebo popadnout pruty a frčet na ryby. Nevzdávejte se kvůli lásce toho, co k vám dosud patřilo. Není to nutné ani žádoucí. Rozumný muž přece nechce za partnerku svůj stín, ale zajímavou ženskou, která umí být i vedle něj sama sebou.

5. Láska pod mikroskopem

Některé ženy mají sklony všechno ve vztahu i životě podrobovat detailnímu zkoumání až pitvání. Věřte, nikam to obvykle nevede a na atomy rozebraný muž se nejen necítí zrovna dvakrát dobře, ale ani mu to nepřidá na pozitivním náhledu na vaše společné soužití. Máte-li nutkavou potřebu každou situaci obrátit naruby, nechte si to raději pro sebe. Uvidíte, že se vám bude lépe žít ve dvou.

6. Jsi úplná nula

Ve vztahu, kde chybí respekt a úcta, není místo ani pro lásku a spokojené soužití. Přesto se z mnohého partnerství vytratí, a to zhusta proto, že si nedovedeme dát pozor na pusu. Někdy stojí za to napočítat do deseti, než svého "milého", byť v afektu, označíme za nulu, budižkničemu nebo nýmanda. Z uličky dlážděné nevybíravými výrazy už totiž většinou není cesty zpět.

7. Pláč jako zbraň

Muži si se ženskými slzami obvykle nevědí rady. A zmatený chlap se cítí ohrožen. Proto moudré ženy popustí stavidla svého pláče pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné. Jasně, někdy se neubráníme emocionálním výlevům, pláč by ale neměl být donucovacím prostředkem nebo jedinou metodou, jak dosáhnout svého.

8. Slídilka obecná

Pokud máte nutkavou potřebu prolustrovat svému partnerovi mobil, prošátrat kapsy a nakukovat do e-mailu, asi u vás doma něco neklape. Soukromí toho druhého by mělo být svaté, ať jste spolu dva roky nebo čtvrt století. Tím, že se pídíte po domnělých tajemstvích svého muže, riskujete nejen konfrontaci s nepříjemnými fakty (máte dopředu promyšleno, jak se k nim postavíte?), ale také je tu možnost, že si toho dotyčný všimne, a budete za špicla. Stojí vám to za to?

9. Orel, nebo papoušek?

Mnoho žen vnímá vztah jako příležitost, jak muže změnit dle svých vlastních představ. To ale není vůbec dobrý nápad. Za prvé se nabízí otázka, proč jste si tedy nenašla někoho jiného, když vám vlastnosti současného partnera tak vadí. A za druhé, nebyla by škoda udělat z mustanga osla domácího nebo z orla skalního koktavého papouška?

10. Domácí trápení

Nikdy bychom také neměly zapomínat na to, že vztah je rovnoprávné soužití dvou lidí, ve kterém by mělo být oběma dobře a kde není místo pro ponižování nebo psychické či fyzické násilí. Podle průzkumů zažilo na vlastní kůži domácí násilí 40 % žen od 18 do 65 let. Nebuďte jednou z nich a nenechte se trápit. Více o tématu v tomto článku.