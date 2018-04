Vyzpovídaly jsme muže. Jaká prsa se jim doopravdy líbí?

Znáte vtip o muži, který si neví rady s výběrem podprsenky pro manželku a prosí prodavačku o pomoc? „Má vaše paní ňadra spíš jako citrony, jablka, pomeranče, nebo dokonce grepy?“ ptá se prodavačka. „Jak bych vám to…,“ váhá muž. „Víte, jaké uši má kokršpaněl?“ Kameňák a zároveň černá můra většiny žen. Zákon gravitace je neúprosný a není-li nám do třiceti, řešíme ho všechny.

Nejen to, jestli nám prsa klesají dolů, případně se rozlévají do strany, ale i jak s přibývajícími roky a kily mění velikost a tvar. „Neznám ženu, která by byla spokojená se svými ňadry,“ říká sexuolog Zlatko Pastor. „Ta, která má drobná, chce velká, a ta s velkými by ráda zase malá. Navíc v čistě ženském kolektivu hraje velikost ňader významnou roli. Prsatější žena získává automaticky dominantní postavení,“ tvrdí sexuolog.

Možností, jak vylepšit poprsí, je dnes dost. Push-upkám ale odzvonilo. Teď je v kurzu be-upka - polyuretanová folie, kterou si nalepíme kolem bradavek a následně přichytíme o trochu výš, takže nám prsa drží tak vysoko, jak potřebujeme. To není zdaleka všechno, kromě toho, že si prsa můžeme přifouknout či pozvednout, případně obojí, umělými vztyčenými bradavkami, které si vložíme pod triko či šaty, vytvoříme dojem, že jsme permanentně vzrušené. A to i ve chvíli, kdy nás dotyčný muž vzrušuje asi jako zvuk vrtačky v čekárně u zubaře. (více čtěte zde)

S ňadry na trh

jaké ovoce máte v podprsence? Třešinky – jejich cena vzrůstá s věkem. Gravitace na ně tolik nepůsobí. Přesto se jejich majitelky stávají nejčastěji klientkami plastických chirurgů.

Citronky – neboli jedničky. U urostlé postavy nic moc, ale jste-li štíhlá, mužům se jiste líbíte.

Hruška, jablko – ňadra mladých dívek, patřící k ideálu. Nicméně mizí s mládím, i když jste nerodila.

Pomeranč – dvojky až trojky. Ideální prsa dospělé ženy, která bývají hezká do pozdního věku.

Pomelo – velká kulatá ňadra jsou snem mnoha mužů, méně už ovšem žen. Nejsou praktická a gravitace na ně působí nejvíc.

Zajímavé ovšem je, že celé pozlátko je určené převážně pro obecenstvo mimo domov. Jakmile se vrátíme domů, folie odhazujeme, ňadra spouštíme. Je to jako když si po návratu domů dáme sprchu a odlíčíme se. Jsme zpátky v realitě, kde se žije jinak. Možná ne tak atraktivně, zato mnohem opravdověji. A pokud máme štěstí, ten náš nás bere takovou, jaká jsme.

Pro koho to tedy všechno děláme? Pro muže tam venku? Pro sebe? Ne, my prostě chceme být konkurenceschopné. Cílíme na muže, ale soupeříme se ženami. „Prsa jsou pro ženu totéž, co pro muže velikost penisu,“ říká Zlatko Pastor.

„V ženských sprchách míří pohled žen nejprve na prsa konkurentky, muže zajímá velikost penisu jiného muže.“ Jenže muž se odhalí před jiným mužem jen ve sprše, zatímco my nosíme svá ňadra na trh nepřetržitě. Ale i když lhát se nemá, nemusíme už v posledních letech zejména díky kvalitním podprsenkám říkat vždycky úplnou pravdu...

ANKETA: Změnil se léty váš pohled na ženská prsa? Jaká se vám líbí?

Mgr. Petr Knotek, psycholog: „U ženského ňadra mě zajímá spíše jeho „reaktivnost“. Ňadro může být sebekrásnější, ale proč se mu věnovat, jestliže při kontaktu nereaguje? Co se týká velikosti, jsem přesvědčen, že velká ňadra přitahují muže infantilní. Já osobně považuji menší ňadra za vyloženě praktická ve všech ohledech.“

Jan Hrušínský, herec a principál: „Ženská ňadra vnímám jako zdroj života, radosti, touhy, pokušení, ženství a všeho krásného, proč stojí za to tenhle život žít. Ptáte se, jestli se léty změnil můj pohled na ženské prso? Ano, změnil, líbí se mi čím dál víc.“

Richard Veselý, technik: „Když si žena lehne na záda, neměla by jí ňadra spadnout až na boky, ale nelíbí se mi ani taková, kdy je na první pohled poznat, že jsou umělá. Nelíbí se mi ani příliš velká ňadra. Hezké je, když drží trochu nahoře a mají malebný oblý tvar. Zabořit se do soutěsky, ale neudusit se. To mám rád.“

Rozhovor s plastickým chirurgem MUDr. Tomášem Doležalem

Je pravda, že prsa jsou nakonec důležitější pro ženy než pro muže?

To rozhodně. Muž prsa vnímá jako objekt sexuálního zájmu. To je obecně dané, že muži se na prsa dívají, a protože o tom mluví, může se zdát, že prsa jsou pro ně primárně podstatná. Muž však vnímá ženu jako celek. Ale žena prsa nosí. A když si nemůže koupit nějaký typ šatů, protože nemá do dekoltu co dát, nebo toho tam má zase moc, cítí se hendikepovaná. Když jí pak začnou věkem nebo po dětech povolovat, řeší to leckdy žena daleko víc než partner. I když jí třeba on říká, ať s tím nic nedělá, že mu to nevadí, ona přesto jde na plastickou operaci, protože se chce cítit dobře. Je to totéž, jako že chce být dobře ostříhaná nebo nalíčená.

Mají muži raději prsa dokonalá, ale silikonová, nebo přirozená, byť povadlejší?

Samozřejmě, že existují muži, kteří jsou proti plastické operaci a nechtějí, aby si žena nechala dát silikony, protože na ně nechtějí sahat. Pokud je ale operace dobře udělaná, nemělo by být poznat, že je tam implantát.

A operace bradavek? Jak často je ženy podstupují?

Bradavky jsou součástí prsou, takže je samozřejmě operujeme. Vpáčené bradavky, příliš velké dvorce, nebo naopak žádné… U bradavek je ale třeba počítat s tím, že pokud se jedná o příliš velký zásah, je jedním z rizik ztráta citlivosti.

Jak velká, respektive malá prsa lze považovat za problém?

Velikost obecně je jedním z určujících prvků ženského prsu, ale je velmi individuální. V každé době se za ideál krásy považovala jiná velikost a jiný tvar. Čili není to tak, že bychom měli v sobě zabudované, že by nás vysloveně přitahovala velká prsa. Muž je stran krásy a velikosti prsou vždy ovlivněn spoustou faktorů, dobou, společností, místem, kde žije. To, co je obecně vnímáno společností jako krásné, pak chtějí ženy nejčastěji po svém plastickém chirurgovi. Například v Anglii si ženy nechávají zvětšit prsa na velikost, o kterou by Češky vůbec nestály. Pokud bychom se vrátili k velikosti, tedy jestli jsou ideální třešinky nebo pomeranče, musíme vzít v potaz i další faktor a tím je tvar. Malá prsa můžou být krásná i ošklivá, stejně jako velká. Pokud je žena štíhlounká, může mít i mrňavé jedničky a pokud jsou hezky tvarované a dostatečně plné, nemusí s tím mít ona, ani její partner žádný problém.

Jaká prsa se vám nejvíc líbí? celkem hlasů: 16753