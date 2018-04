Jaká nebezpečí hrozí dětskému sluchu

Samozřejmě hned netušila, co se stalo. Jenže syn si začal stěžovat, že na ucho neslyší. Na ORL se ukázala příčina a také to, že situace se naštěstí dá zachránit, protože to bylo čerstvé zranění.

"Plastická operace bubínku dopadla dobře. Zaplatili jsme za ni dva a půl tisíce korun a já už vím, že přes hlavu se děti plácat nemají."

Protržený bubínek se může zhojit i spontánně, nebo se používá takzvaná protézka. "Tenkou blanku položíme na bubínek, čímž se zamezí vniknutí nečistot a vody do zvukovodu," vysvětluje Jan Paska, primář oddělení ORL z pražské Nemocnice Na Homolce.

Nechte děti očkovat

Děti přicházejí o sluch při chronických zánětech nebo při zánětu mozkových blan - meningitidě. "S poškozením sluchového aparátu musíme počítat i při těžkém průběhu některých virových onemocnění nebo u těch nemocí, které se léčí ototoxickými antibiotiky," vysvětluje Zdeněk Kabelka, přednosta kliniky ušní, nosní a krční v motolské nemocnici.

"Co se týče meningitid, je účelné nechat děti očkovat proti nejčastějším původcům - meningokokům a pneumokokům. Naštěstí počet takto získaných ztrát sluchu je velmi malý," ujišťuje Zdeněk Kabelka.

Komu slouží implantát

Z každého tisíce dětí se rodí jedno se závažnou poruchou sluchu, každoročně tak přibude kolem stovky dětí, které budou vyžadovat intenzivní sluchovou rehabilitaci a značná část jich bude potřebovat zavést takzvaný kochleární implantát.

"Dětem, které přišly o sluch po narození, by měly být implantovány co nejdříve," vysvětluje Zdeněk Kabelka z motolské nemocnice, která jako jediná v republice tyto náročné operace provádí.

"Je potřeba ověřit, zda jsou běžná sluchadla schopna pomoci, nebo naopak zda je šance vytvořit řeč pomocí kochleárního implantátu. V ideálním případě by měly být takové děti operovány mezi prvním a druhým rokem," dodává Kabelka.

Rodiče však musí počítat s dlouhodobou rehabilitací, logopedickou péčí, platbou za náhradní díly a baterie. "Na druhou stranu je propočítané, že se výdaje společnosti - jen samotný implantát stojí přes půl milionu korun - vrátí," říká Zdeněk Kabelka.

Česnek do ucha nepatří

A jaký názor mají lékaři na generacemi předávaný recept na bolest ucha - česnek? "Pranostika vkládání česneku do ucha je naprosto strašná. Česnek je velmi agresivní, způsobuje bolestivý zánět zevního zvukovodu, a pokud se včas neodstraní, může dojít i k proděravění bubínku a přechodu zánětu na středouší, tudíž i k podstatnému zhoršení sluchu," varuje Jan Paska z Nemocnice Na Homolce.

V poslední době se také objevily reklamy na kapky do uší, které slibují lepší vyčištění. Jenže odborníci se shodují, že se uši mají jen jemně čistit cípem ručníku, nikoli kosmetickými tyčinkami. Například při ztrátě rovnováhy, nebo pokud se při čištění dítě pohne, může mu rodič dokonce prorazit bubínek.

"Za normálních okolností má ucho samočistící schopnost, takže nečistoty se dopraví do ústí zvukovodu, odkud je člověk může vyčistit třeba rohem ručníku," vysvětluje primář Paska. "Pokud však ve zvukovodu nečistota zůstává, je to porucha a měl by ji odborně léčit lékař," uzavírá.

Rady pro zdravé uši

• Čistěte si je opatrně

Vatové tyčinky považujte za kosmetickou pomůcku, nikoli za prostředek k čištění zvukovodu. K tomu postačí kus čisté látky, kterou si ucho, nejlépe po koupání, vytřete. Do ucha nic nelijte ani nevkládejte.

• Chraňte děti před infekcí

Děti nechte očkovat proti meningokokům a pneumokokům. Tyto bakterie mohou způsobit nebezpečný zánět mozkových blan, který by dítě mohl připravit o sluch. Naučte dítě dobře smrkat, nemělo by používat velkou sílu, protože zvýšením tlaku se mohou mikrobi dostat z nosohltanu do středoušní dutiny.

• Na koncert si berte ucpávky

Pokud si rockové hvězdy neužijete jinak než těsně pod pódiem, dejte si do uší ucpávky. Hlasitost na walkmanu nebo mp3 přehrávači vždy laďte od nuly a postupně přidávejte. Sluch poškozuje hudba s velkým kolísáním zvuku během skladby. V hlučném metru nepřidávejte na hlasitosti přehrávače, poškodili byste si tak sluch.

• Nechte své dítě vyšetřit

Máte-li podezření na nějakou sluchovou vadu svého dítěte, vydejte se za audiologem či ORL specialistou. Pokud se vada odhalí včas a rodina bude používat znakový jazyk, dítě bude dál rozvíjet své poznávací schopnosti.