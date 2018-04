Jaká má být modelka? Vychrtlá, anebo baculka?

CHTĚLA (anebo nechtěla?) JSTE BÝT MODELKOU? Napište HNED svůj příběh na adresu ona@idnes.cz

Nicméně měří 177 centimetrů a váží 54. Její body mass index (BMI) je 17,2, což je podvýživa. Podle nejnovějších měřítek by jí pořadatelé v Madridu a v Milánu nepustili na přehlídkové molo.



Právě tyhle dvě evropská města zahájila boj proti vychrtlým modelkám a stanovila hranici BMI 18. Jenomže nad tohle číslo se mezi topmodelkami nedostane žádná.



Miss World by měla přibrat

Kuchařová by podle lékařů měla mít v ideálním případě o 14 kilogramů navíc! Dovedete si jí představit? Body mass index topmodelky Hany Soukupové, která se pravidelně objevuje na přehlídkách nejprestižnějších módních návrhářů, by byl při výšce 181 centimetrů ještě nižší.



Přitom měří 178 centimetrů a váží 53 kilogramů a její BMI je pouhých 16,7!

"Aféra kolem BMI je nesmysl," uvedla pro iDNES.cz Lindy maminka Taťána Vojtová. Madrid se tím podle ní chtěl zviditelnit, protože zdejší týdny módy nepatří k těm nejprestižnějším. Změna by se musela prosadit v New Yorku, Milánu a Paříži.



"Pro návrháře je podstatné, aby se holky vešly do jeho šatů. Nezajímá ho váha, ale obvod boků," vysvětluje maminka topmodelky, která se s dcerou pohybuje ve světě modelingu už sedm let. Jako právnička také zastupuje její modelingovou agenturu. Tvrdí, že není třeba se vážit, ale přeměřovat.



Šije se na tyčky



Když Linda začínala, šily se modely běžně na obvod boků 92 až 93 centimetry.

"Je to ale tak čtyři roky zpátky, co návrháři ubrali na látce a obvod se snížil na 89 až 90 centimetrů," vzpomíná Taťána Vojtová, která se se skutečnou anorektičkou setkala jen jednou.

"Ačkoliv holka se chtěla léčit, agentura jí poslala do světa, ale odtud jí zděšeni poslali zpátky s tím, že musí napřed přibrat. Byla tak vyzáblá, že by jí ani nepomohly tři kila, které holkám přidává objektiv."

Podobné to je podle ní i s výškou. "Dřív stačilo mít minimálně 172 centimetrů, dnes je dolní hranice 177. Šije se na čím dál vyšší holky s čím dál užšími boky. Některá má velmi útlou kostru a pořád vypadá krásně, ale jiná má pánev širší a aby splnila kritéria, zhubne doslova na kost. A protože kolem boků se hubne až nakonec, vypadá anorekticky."

Máš moc centimetrů. Zhubni!

Pořadatelům přehlídek je úplně jedno, jak to modelka udělá, ale jakmile má přes boky moc, nemá šanci. Jsou dívky, které pochopily, že je třeba cvičit a jíst, ale je dost takových, které zvolí cestu zdánlivě nejsnazší, ale také málo perspektivní: přestanou jíst. Jenomže pak nemají žádnou kondici a nevydrží to tempo. V době sezóny musí odchodit až sedm přehlídek za den, a tak není divu, že si koledují o kolaps.



Boj za širší boky

A co kdyby návrháři znovu ubrali na centimetrech? Mohly by krásné topmodelky ještě víc zhubnout? "My už bychom do toho nešly," říká za dceru Taťána Vojtová.

Všem agenturám i modelkám by se naopak velmi ulevilo, kdyby se povinné míry přes boky o pár centimetrů zase zvětšily.