Zahnul a kaje se. Chcete vztah zachránit? Nedělejte mu z života peklo

Co s odhalenou nevěrou - Zakazujte si sžíravé fantazie.

- O odhalené nevěře nedebatujte.

- Nežádejte omluvy ani aby se partner kál.

- Sex nevymáhejte, ale ani neodmítejte.

- Nesvěřujte se rodičům, kolegyním ani kamarádkám.

- Do situace nezatahujte děti.

- Nepalte mosty, nerušte nic, co do odhalení nevěry dobře fungovalo.

- Nedávejte najevo závislost nebo naopak neohrožený postoj.

- Vyhledejte lékaře, který vám může poskytnou léky na zklidnění.

Nakonec ne nevěra, ale stereotypní myšlenky, které jsou nevěrníkovi předhazovány, mohou vést k rozpadu vztahu, který ničí dusno, výčitky a napětí.

„Je typické, že se podvedený partner skrze tyto výčitky staví do pozice trpitele. To je ale první dojem. Cílem bývá odplata za nevěru,“ tvrdí psychoterapeutka Erika Matějková v knize Řešíme partnerské problémy a představuje sedm nejtypičtějších výčitek.

1. Můj život ztratil smysl

Tuto výčitku obvykle používají ženy i muži s nízkým sebevědomím. Staví sami sebe do role slabého podvedeného a zlomeného člověka. Jejich partner jim připravil svou nevěrou v životě utrpení. Nelze již najít cestu zpět a žít tak bezstarostně jako předtím. Partner jim v jejich očích zasadil tvrdou ránu, po které již nikdy nebudou v životě šťastni.

2. Nikdy ti neodpustím

„Udělal jsi největší podvod v mém životě. Toto jsem od tebe nečekala. Vždy jsem ti tak věřila. To již ale není možné. Náš vztah již nebude to, co předtím.“ Tyto výčitky používají ženy i muži. V reakci na tuto větu neexistuje řešení. Toto tvrzení nepřináší ani možnost, jakým způsobem by mohl „nemorální“ partner své chování napravit.

3. Nikdy tě již nebudu milovat jako předtím

„Tvoje chyba je nevratná. Budeš tedy od nynějška trpět nedostatkem mé lásky. Tvůj život bude utrpení. Sám sis to zavinil. Důvěra a láska jsou pryč.“ Velmi tvrdá reakce na nevěru partnera, která ve svém důsledku vede k rozpadu vztahu a k tomu, že partner opět prchne za někým, kdo ho milovat bude.

4. Děti tě odsoudí

Toto je velmi důmyslná odplata za nevěru, zvláště tehdy, pokud se podvedený partner zároveň uchýlil k tomu, že pomlouvá svého partnera před dětmi. Tím své děti staví do role svého ochránce. Děti neumějí situaci posoudit, nejsou ještě osobnostně zralé. Téměř vždy toho „nemorálního člověka“, což bývá jejich otec, odsoudí za to, že ubližuje jejich matce. Následky pro děti bývají kruté. Bohužel jim to vezme jistotu a pocit bezpečí v rodině. Podvedený partner staví svého „bídného“ partnera do pasti. Ten se usilovně snaží „sekat dobrotu“ a svoji vinu napravit, ale nepřináší to valné výsledky. Selhal v očích svých dětí. Častěji se k tomu typu odplaty uchylují ženy. Je to důmyslný způsob vydírání.

5. Musíš mi dokázat, že mě máš rád

Opět jedna z důmyslnějších odplat nevěrnému partnerovi za jeho nevěru. K tomu ještě přináší mnoho výhod. Je totiž obtížně splnitelná a provinilec je tak odsouzen k celoživotnímu naplňování tužeb svého partnera (obvykle své partnerky). Zve ji na drahé dovolené, myje nádobí, uklízí, kupuje briliantové prsteny. Prominutí svého činu se ale nedočká.

6. Jsi špinavý a nechutný

Tato výčitka je častá pro obě pohlaví, častěji však pro muže. Vychází z morálních norem předminulého století, že do manželství by partner měl přicházet čistý, tedy bez jiných sexuálních zkušeností. Přestože jistě ani jeden z partnerů do vztahu nevstupoval bez zkušeností, toto dogma je použito a trvá se na něm. Partner se může mýt jak chce, chodit opakovaně na venerologické vyšetření, aby dokázal svému partnerovi, že netrpí žádnou sexuální chorobou, přesto mu není odpuštěno. S touto výčitkou se pojí jako odplata odmítání sexuálního styku. Opět to vede pouze k tomu, že „bídný a nemorální“ partner hledá pochopení a sexuální naplnění u jiného partnera a vztah se rozpadá.

7. Nikdy ti již nebudu důvěřovat

Ztráta důvěry je jedna z nejčastějších výčitek následujících po nevěře. Odůvodněná je snad několik prvních měsíců až rok, kdy skutečně podvedeného partnera opakované napadají pochybnosti, kde právě volný čas tráví. Nemělo by se to ale stát celoživotní výčitkou. Pak to má ráz odplaty a vydírání. Partner se opět snaží vším možným dokázat druhému své čisté úmysly. To ale není nic platné, pokud podvedený proti svým nezdravým pochybnostem sám nebojuje a podléhá jim. Věrnost a čisté úmysly se nedají dokázat.