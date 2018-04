Po porodu začnou ženám padat vlasy. Jak si zachovat krásnou kštici?

Co možná nevíte o svých vlasech Síla, kvalita a hustota vlasů závisí na genetických faktorech.

Každý člověk má na hlavě přibližně 100 až 120 tisíc vlasů.

Každý druhý muž a každá třetí žena někdy má někdy v životě lupy.

Vlas roste z kořínku 4 až 6 let, poté opustí vlasové lůžko, papila vytvoří nový kořínek a cyklus se opakuje.

Nadměrná produkce mazu znamená zvýšené padání vlasů.

Stav vlasů ovlivňuje také stres. Pokud je trvalý, mohou být vlasové cibulky oslabené.

Budeme-li o vlasy a pokožku správně pečovat, krásné a zdravé vlasy si uchováme do vysokého věku.

„Ženám se může zdát, že vlasy v těhotenství houstnou a nabývají na objemu. Po porodu, kdy se ženské tělo opět vrací na původní hormonální úroveň, dochází k velmi rychlému vypadávání všech vlasů, které těhotenství udržovalo při delším životě,“ říká tricholožka Lenka Kašpaříková z vlasového centra a kliniky zdraví Clinical Hair&Health.



„Při dobrém zdravotním stavu vypadne člověku něco mezi 50 až 80 vlasy denně. Po porodu se může stát, že se jejich vypadávání navýší až trojnásobně oproti běžném stavu. Není proto překvapením, když ženě na hřebenu zůstanou až chomáče vlasů,“ dodává odbornice na vlasy.



Vypadávání vlasů je přitom po porodu často doprovázeno dalšími obtížemi, jako je nadměrné maštění vlasů, suchá a svědivá vlasová pokožka, tvorba lupů, dehydratace vlasů či nedostatečná výživa vlasového kořínku způsobená nedostatkem vitaminů, minerálů a stopových prvků v organismu.

Hormonální pokles sice neovlivníte, ale na vybrané vlasové obtíže můžete vaši kštici připravit již v průběhu těhotenství. Dávno neplatí, že žena musí kvůli těhotenství přijít o polovinu kadeří. Dnes již existují preventivní opatření, kterými lze alespoň částečně ovlivnit dopad a vliv na samotné vlasy.

Trichologické vyšetření

Pokud chcete řešit problémy s vlasy a vlasovou pokožkou komplexně, měly by vaše kroky vést do trichologické poradny, kde vám za pomoci speciální trichologické mikrokamery vlasy i vlasovou pokožku důkladně vyšetří.



„Detail pokožky hlavy nám umožňuje určit, co způsobuje vypadávání či jiné vlasové obtíže. Nejčastěji k nám ženy přicházejí s mazotoky, které způsobuje změna funkce mazových žláz,“ upřesňuje tricholožka Lenka Kašpaříková. Součástí vyšetření je podle ní také důkladný pohovor o životním stylu. „V případě, že trichologickou poradnu navštíví žena v těhotenství, seznámí se tricholog se stavem vlasů ještě před porodem a následná léčba bude mnohem jednodušší,“ upozorňuje tricholožka.

Správné volba vlasových přípravků

Trichologie Trichologie je odvětvím dermatologie, které se soustředí na zdraví vlasů a pokožky hlavy. Při sérii testů na trichologickém vyšetření si odborník udělá přehled o stavu pokožky hlavy a vlasech samotných a je schopný nasadit účinnou léčbu a zvolit přípravek „na míru“ konkrétním obtížím. Odborníci doporučují absolvovat trichologické vyšetření jednou za čas i preventivně. Můžeme tím odhalit potíže v zárodku a začít pracovat na jejich odstranění dříve, než se projeví na našem vzhledu.

Ženy si mnohdy nevědí rady, jaké vlasové produkty zvolit, a spoléhají se pouze na rady kadeřníků či v lepším případě lékárníků.



„Obecně bychom si při volbě vlasových přípravků měli dát pozor na obsah sulfátů, silikonů, pěnidel, plnidel i dalších látek, které způsobují nadměrné odmašťování vlasů. Pokud pozorujete jakoukoliv změnu, s níž si nevíte rady ani po vyzkoušení různých vlasových přípravků z lékáren, je nejlepší vyhledat odbornou pomoc a rychle nasadit odpovídající péči, třeba s pomocí trichologických přípravků,“ doporučuje Lenka Kašpaříková.

Darkfield diagnostika

Vitaminy, stopové prvky a minerální látky si dítě během těhotenství a kojení bere z těla matky. Jen těžko ale budeme odhadovat, čeho máme v těle aktuální nedostatek. Jednoduchý způsob představuje tzv. darkfield diagnostika (s využitím mikroskopie černého pole), která soustavným pozorováním čerstvě odebrané kapky krve poskytuje souhrnný obraz o stravovacích návycích, nedostatku vitaminů či dalších důležitých látek. Na základě výsledků může odborník doporučit vhodnou výživu organismu, i jak nejlépe předejít nemocem.

Chyby v každodenní péči o vlasy

Každodenní správná péče dokáže udělat s vlasy doslova zázraky. Vlasům můžete uškodit hned několika způsoby. Je to třeba špatná technika foukání vlasů a fénování v předklonu, což způsobuje jejich oslabení a následné vypadávání. Tricholožka radí, abychom si vlasy vždy vysoušeli po směru růstu. Z pohledu trichologů pak velmi častý nešvar představuje domácí barvení.

Především majitelky vlnitých vlasů mají občas ve zvyku ještě mokré kadeře stahovat do pevného drdolu. Vlasy jsou sice potom krásně vlnité, ale dochází k jejich lámání a oslabení. Vlasům na zdraví nepřidá ani každodenní používání žehličky, kulmy i fénu, proto se je vždy snažte ochránit speciálním přípravkem.



Čím dříve po porodu začnete problém s vypadáváním vlasů řešit, tím je vyšší šance, že se vlasy vrátí do původní stavu co do kvality, tak hustoty.