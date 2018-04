Jak zabránit otravě dětí: saponáty a čističe zamkněte, dieffenbachii vyhoďte

Co dělat, když... dítě vypije kyselinu či louh?

- nevyvolávejte zvracení, opětovný průchod jícnem by mohl způsobit ještě větší poleptání. Nesnažte se neutralizovat požitou látku. Dejte mu napít obyčejné vody, mléka nebo čaje. Ústa vypláchněte pitnou vodou. Nepodávejte aktivní uhlí! Pak dítě i se zbytky tekutiny transportujte k lékaři, při velkých potížích lékařskou pomoc přivolejte. Pokud má dítě poleptanou kůži obličeje nebo jiné části těla, oplachujte postižené místo alespoň 15 minut pitnou vlažnou vodou. dítě vypije jar na nádobí?

- nevyvolávejte zvracení, abyste nezpůsobili vznik pěny, kterou by pak dítě mohlo vdechnout. Dejte po malých doušcích pomalu upíjet čaj, vodu nebo mléko, jedna menší sklenka postačí. Šumivé nápoje jsou nevhodné. Naopak, vhodné je podat obsah ½ až jednoho sáčku suspenze SAB SIMPLEX. dítě spolyká vaše léky?

- zjistěte chybějící množství a kontaktujte neprodleně TIS nebo lékaře. Pokud neporadí TIS nebo lékař jinak, pokuste se v předklonu vyvolat zvracení. Pozor, děti mladší 6 měsíců nemají vyvinutý zvracivý reflex, u nich zvracení nevyvolávejte, stejně tak jako se nevyvolává u dětí, na které již lék působí. Spolupracujícímu dítěti podejte aktivní uhlí (3-10 tablet rozpuštěných ve vodě). Podle stavu dítěte vyhledejte nebo přivolejte lékařskou pomoc. Pokud dítě k lékaři vezete a je spavé, vrávorá, vezte je se spolujezdcem, který o ně pečuje, na zadním sedadle v takové poloze, aby nevdechlo případné zvratky. dítě pozře prášek na praní nebo do myčky?

- nevyvolávejte zvracení, vypláchněte ústa pitnou vodou, dejte mu pít vodu nebo mléko, nevhodné jsou nápoje s bublinkami. Aktivní uhlí se nepodává.U prášku na praní platí stejný postup jako u jaru na nádobí, u mycího prostředku do myčky nádobí se doporučuje kontrola u lékaře (specialisty v oboru ušní, nosní, krční) dítě sní jedovatou houbu?

- neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc, pokuste se co nejdříve vyvolat zvracení. Pokud je to možné, zajistěte zbytky hub, třeba i ze zvratků. Pomůže to k rychlejší identifikaci hub a k včasné léčbě. Rada na závěr...

Ve všech případech nehod dětí zachovejte klid, nejednejte překotně a násilně. Zjistěte chybějící množství léků, přípravků, rostlin apod. a vyžádejte si radu TIS, nebo ošetřujícího lékaře. V řadě případů vás získaná rada uklidní a tam, kde se bude jednat o vážnou situaci, získáte od odborníka přesné pokyny pro první pomoc a radu, jak dál postupovat. Nepřetržitá lékařská služba TIS je pracuje na telefonních linkách : 224 91 92 93 a 224 91 54 02