První pero by mělo být trojhranné. Naučte sebe i děti, jak ho správně držet

Co kdy pořídit 1 až 3 roky - dlaňový úchop:

silné pastelky, razítka, prstové barvy

silné pastelky, razítka, prstové barvy 3 až 5 let - první nácvik špetkového úchopu: pastelky trojhranné silné, šířka hrany 12 mm, fixy s odpruženým hrotem, vodové barvy, nůžky

6 až 8 let - špetkový úchop při psaní: pastelky trojhranné, 9 mm, grafitová tužka trojhranná, ergonomické pero

8 let a více - pokročilé psaní: ergonomické pero, rýsovací pomůcky, práce se šablonami

Mezi faktory, které ovlivňují psaní, patří samotný úchop psacího náčiní, sklon písma, tlak na podložku, posed, psací potřeby a celková motivace. Podcenění jednoho faktoru nepříznivě ovlivňuje druhý, jelikož spolu tvoří jeden celek a vzájemně se ovlivňují. V dalších ročnících se pak objeví problémy ve škole a zaostávání za vrstevníky. „Nezřídka se jedná o obtíže v oblasti grafomotoriky způsobené nesprávným držením psacího náčiní nebo křečovitým úchopem. Dítě pak nezvládá a odmítá veškeré činnosti spojené s grafickým projevem,“ vysvětluje možné budoucí komplikace speciální pedagožka Světlana Drábová.

Jak rodiče moc dobře vědí, špatné návyky se na děti „lepí“ mnohem rychleji než ty správné. Jednou z příčin často bývají paradoxně samotní rodiče, aniž by si to uvědomovali. Máma a táta jsou pro malé děti těmi prvními vzory a je přirozené, že se snaží všechno po nich opakovat a napodobovat je. Dokonce i takové drobnosti jako způsob, jakým máma drží pero nebo jaký krasopis má otec. Pokud mají rodiče špatný úchop psacích potřeb, často to dítě od nich odpozoruje, případně ho to i sami naučí.

Držte pero správně

Jak tedy vypadá správný tzv. špetkový úchop? Tužku drží zespoda první článek prostředníku, špička palce ji přidržuje ze strany. Ukazovák je seshora jen položený. Úplně volně, aby jím bylo možné poťukat. Dítě by mělo být schopno psát i bez ukazováku. Každý jiný úchop s sebou dříve či později přinese dítěti problémy.

Ty pak ve svém důsledku vedou ke zpomalení tempa psaní a kvality čitelnosti, zaostávání za vrstevníky, ztrátě zájmu či chuti o psaní a malování, což vede k celkovému zhoršení školních výsledků.



„Příčin nesprávného úchopu může být více, třeba nesprávné držení tužky, křečovitý úchop, nestabilizovaný sed, nevyhraněná dominance ruky a další,“ vysvětluje speciální pedagožka Světlana Drábová. „Zpravidla dále také platí, že praváci mají nakloněný sešit souběžně s pravým předloktím a leváci s levým předloktím. Pokud má dítě zkříženou lateralitu, obvykle mu vyhovuje mít sešit před sebou bez naklonění,“ dodává Drábová (více o dominanci ruky, oka a lateralitě si přečtěte zde).

Roli v tom hraje i výběr školních pomůcek pro dítě. Příliš bledé pastelky s tvrdou tuhou přinášejí dětem velký diskomfort, protože musejí na pastelky hodně tlačit, takže přetěžují svalstvo ruky a rychle se unaví. Ideální jsou podle odborníků pro kreslení a skicování i nacvičování tvarů pastelky s tvrdostí tuhy HB, tedy středně měkké. Aby si dítě vybudovalo správný úchop, je dobré začínat rovnou s trojhrannými pastelkami, které lépe sedí v ruce, neotáčejí se, ani nekloužou a dítě si s nimi přirozeně vytvoří správné návyky.

Častým problémem při počátcích psaní může být i způsob, jakým dítě sedí za stolem. Pokud se vykrucuje, hrbí, sklání, kope nohama ve vzduchu nebo třeba leží na lavici nebo stole, tak ho to vyrušuje a odvrací pozornost od psaní. Kromě toho ze špatného posedu hrozí i zdravotní problémy jako bolesti hlavy, páteře nebo zhoršení zraku.



Proto je důležité naučit malého nezbedu, jak správně sedět za stolem, a hlavně na něj i dohlédnout. Dítě by mělo sedět rovně, záda vzpřímeně a obě nohy kolmo na zemi. Vzdálenost mezi okem a podložkou by měla být cca 30 cm. S psaním a posedem souvisí i sklon písma. Novinkou je přístup k psaní a psacím pomůckám z pohledu ergonomie, tedy přizpůsobení se tvaru lidské ruky. Leváci si již nemusejí vykrucovat zápěstí, existuje pro ně spousta tužek, per i dalších pomůcek.

Začněte pastelkami



„Dnešní děti jsou už od útlého věku obklopeny tablety, počítači a moderními hračkami s řadou efektů a vymožeností. Přesto stále s nadšením sahají po pastelkách, vodovkách a kusu jakéhokoliv papíru, aby trávily čas s tvořivou a přitom „obyčejnou“ aktivitou, jakou je kreslení a malování,“ připomíná Daniela Valachová z Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Podle jejího názoru by důvodem výše uvedeného paradoxu mohl být fakt, že dětská kresba je projevem spontánnosti a přirozenosti, vlastním výtvorem, stopou, kterou po sobě v okolním světě zanechává. A to je jenom dobře, ačkoliv to občas odnesou nové tapety nebo důležité dokumenty do práce.

Pedagožka doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Na správné držení pastelek a tužek by měli dohlížet již pedagogové v mateřské škole, protože děti už ve věku kolem 3 až 4 let milují malování a budují si zde první návyky, které si s sebou přinesou do školních lavic. Doma by se rodiče měli zaměřit především na trénink správného úchopu pastelky. Důležité je také poskytnout dítěti dostatečně velký formát papíru, na který nejmenší děti kreslí. Jak potvrzuje Daniela Valachová, platí zásada, že čím je dítě mladší, tím potřebuje větší plochu. Neměla by podle ní být menší než A3. Nejlepší přitom je, když malé děti malují vestoje nebo vkleče s dostatečným odstupem od kreslící plochy (vodorovně i svisle na délku paže dítěte).

I malůvkám dítěte by ale měli rodiče věnovat pozornost, mezi dětskou kresbou a následným počátečním písmem u dětí je přímá souvislost. V roce 2012 prováděla docentka Valachová se svými kolegy výzkum vztahu písma a kresby na vzorku více než 200 dětí. „Písmo se z dětské kresby doslova vynořuje. Dítě začíná používat symboly a znaky ve svých obrázcích velmi brzy, aniž by tím něco sledovalo. Už v první čmáranici můžeme najít náznak prvních znaků a symbolů, které dítě používá,“ vysvětluje Vlachová s tím že takové písmo vzniká spontánně pozorováním okolního světa.