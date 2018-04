Třetina prvňáčků má deformovaná chodidla. Vyberte dětské boty správně

"Mnoho rodičů bohužel výběr dětského obutí podceňuje a nedbá na prevenci. Vedle bolestivosti to může mít za následek i trvalé změny nohou a páteře, které si mohou vyžádat, většinou až v dospělosti, i operační zákrok,“ upozorňuje Michaela Tomanová, primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.



Jak poznat, že je něco špatně?

Pokud si vaše dítě často stěžuje na bolest nohou, nejprve se přesvědčte, zda není příčina v příliš těsných punčocháčích nebo v obuvi, která nemusí správně fixovat dětskou nohu, má špatnou velikost či je vyrobena z nevhodného materiálu. Špatně zvolená obuv se může projevovat i bolestí páteře, protože nohy v ní páteři neposkytují dostatečnou oporu.

"Zkuste si nejdříve dětskou nožičku prohlédnout. Všímejte si hlavně tvaru a symetrie plosky nohy. Zdravé chodidlo je obloukovitě vyklenuté, bez deformit prstů, bez otlaků, mozolů či jiných výrůstků. Pokud si nejste jistí nebo potíže potomka přetrvávají, vyhledejte pomoc odborného lékaře, který dítě vyšetří, ukáže vám vhodné cviky pro zdravé nohy, nebo navrhne rehabilitaci," doporučuje lékařka, která se specializuje na problémy s pohybovým aparátem.

První botičky

Pokud už chce dítě zkoušet první samostatné krůčky venku na procházce, je ten nejvyšší čas pořídit první botičky. "Doma je dobré nechat děti běhat naboso, aby nožička měla přímý kontakt s povrchem podlahy a mohla vnímat jeho strukturu. Na domácí lezení a ťapání po studenější podlaze pak stačí ponožky, punčocháčky nebo textilní bačkůrky s protiskluzovou úpravou. Pro vývoj nožky je dobré nechat občas děti proběhnout bosé po trávě či písku", radí primářka Tomanová.

Rodiče často děti nedočkavě vybaví botičkami, když ještě ani nestojí, ale tyto botičky slouží spíše jako módní doplněk, bez kterého by se nožička pohybovala volněji. První boty k chození by měly být spíše zavazovací, noha se v nich lépe fixuje. Dbejte rovněž na to, abyste dítě nepřetěžovali dlouhým chozením po tvrdém povrchu, například v supermarketu.

Jak na výběr bot

Dětské botičky by rodiče neměli vybírat příliš těsné, ale ani příliš volné. Noha by měla mít v botičce prostor, aby se mohla volně pohybovat, a tím pádem se i správně vyvíjet. Není také od věci počítat s tím, že celkem rychle roste.

"Při výběru a koupi dětských bot bychom měli vybírat velikost botičky podle délky chodidla dítěte plus je nutné počítat s určitou volností. Boty by ale neměly být příliš volné, ani se vyzouvat, aby poskytovaly oporu dětské nožičce," doporučuje rodičům lékařka. Při koupi větších bot dbejte na to, aby se v nich dítě v obchodě pár minut procházelo, a kontrolujte při tom, zda se mu nevyzouvá pata. Pokud ano, zkuste najít boty užší, nebo o kousek menší.

Nezapomínejte také velikost botiček pravidelně kontrolovat a podle rychlosti růstu nohy kupovat nové. I když se vám to nyní může zdát jako častá a velká investice, ušetříte tím dítěti mnohé zdravotní potíže v dospělosti. Ideální materiály jsou ty přírodní a prodyšné, ve kterých se noha nebude zbytečně potit.

Zákaz podpatkům a pantoflím

Pro děti jsou podle lékařů pantofle a podpatky zcela nevhodné. Chůze v nich je totiž pro chodidlo náročnější, zatěžuje jiné svaly než v botě s opatkem. A protože dětská noha není dostatečně fixovaná, snáze se rozvine šmajdání nebo plochá noha. Mladé slečny asi zklame, že se noha vyvíjí i v pubertě a je lepší se podpatkům vyhýbat i v tomto období.

Pokud jde o otevřenou obuv, doporučuje primářka Tomanová koupit pevné, kotníčkové, nejlépe kožené sandály. Důležitá je pružná podrážka a měkká stélka, aby se bota přizpůsobila povrchu a podpořila přirozený pohyb chodidla.