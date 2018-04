Jak vrátit do dlouhodobého vztahu touhu? Kašlete na předehru i orgasmus

Když jste si spolu začali a pak ještě několik měsíců či let, mnohdy stačil jeden pohled a "děly" se věci. Sex jste mívali často, v těch nejrůznějších prostředích a i krátkodobé odloučení až fyzicky bolelo. Dneska to ale máte jinak.

Když už na sex dojde, většinou probíhá podle "zaručeného" lety vypěstovaného rituálu, který není špatný, ale je jako chleba s máslem. Možná i moc dobrý chleba, ale vy byste si ráda čas od času dala krvavý steak nebo rafinované mušle. A je vám jasné, že i váš protějšek to občas cítí podobně.

Začarovaný kruh zvyku, pohodlnosti, schopnosti druhého předvídat, únavy a opakovaně nenaplněného očekávání se přetíná těžce. Jenže nepřijde vám předčasné rezignovat na krásné milování, smyslnost a to vzájemné až hmatatelné splynutí, které se po opravdu dobrém sexu dostavuje?

Zákaz vstupu sociologům

Třeba to u vás doma je trochu jinak. Nemáte špatný sex, jen stres z toho, že by mohl být lepší. Spíte spolu jednou za týden, ale všichni kolem vás aspoň dvakrát. Aspoň to tvrdí průzkumy. Díky nim víte i to, jak dlouho má trvat správná předehra, kolika minutový sex je běžný, jestli jsou "normálnější" zavřené nebo otevřené oči a jaká je nejčastější sexuální fantazie.

Fajn, a k čemu vám to je? To, že se v Česku souloží v partnerském vztahu průměrně dvakrát za týden, přece znamená, že někdo se miluje denně, jiný každý čtvrtek, další pár o sudých měsících a pro některé je to pěkný dárek k Vánocům.

Podobné je to i s ostatními čísly. Takže průzkumy si přečtěte jako zajímavost před obědem, který následně spláchnete kávou. Jste dospělí a samostatní lidé, takže je zbytečné nechat se stresovat nějakým anonymním údajem o tom, co byste měli chtít, kdy a jak. Vy máte vědět nejlíp, co chcete, kdy a jak.

Kašlete na cílovou pásku

Krásný sex je ten, kdy lítají jiskry vzduchem, kůže se leskne potem a vrcholem je oboustranný orgasmus. A kolik z vás to takhle zažilo aspoň párkrát v životě? Jestli je to váš standard, pak gratuluji, ale jsem přesvědčená, že valná většina z nás má na kontě i úplně jiný průběh krásného sexu, o jehož mimořádnosti v tu chvíli nepochybovala.





Pereme se totiž s dalšími hrubými omyly, které se však řadě z nás zadřely do mozku. Masírují nás tím filmy, a to i ty "slušné". Vášeň je, když... lítají knoflíky z košile, když se šlehačka jí z břicha partnera, když se neudržíte už ve výtahu. A orgasmus je podmínkou, stvrzením kvalitního sexu.

Ale přece každá z nás někdy zažila milování, při kterém se země sice nezachvěla, ale my jsme se chvěly ještě dlouho poté. Blahem a třeba i bez orgasmu.

Nehodlám snižovat jeho cenu, ale odmítám cosi jako rovnítko mezi dobrým sexem a povinností mít při něm orgasmus. Když hned na začátku vytyčí jako meta dvojnásobný orgasmus, není úplně překvapivé, že oba soutěžící se soustředí pouze na protržení cílové pásky. K tomu navíc nemusí přes veškerou snahu dojít. Cestou k cíli bohužel absolutně podceňují zkoumání terénu, po kterém běží.

Určitě se vám aspoň v pubertě stalo, že důvěrné mazlení s přítelem vás uspokojilo tak, že jste si jej promítala ještě dlouho po akci. Aniž došlo na samotný styk, aniž jste jeden či druhý zažili orgasmus. Ale krásné to přece bylo i přesto.

Tajemný cizinec

Partnera milujete, dokonce možná dřív než na začátku. Se všemi jeho chybami a přednostmi, protože už víte, že to druhé převažuje. Ale jak se váš cit prohluboval, tak nějak zároveň klesal i jeho sexappeal. Je skvělý manžel, milující otec, šikovný kutil, vaše spolehlivá opora. Jenže co z toho je sexy?!

"Jsme chodícím rozporem; hledáme bezpečí, předvídatelnost a jistou neměnnost, ale zároveň potřebujeme ke svému štěstí změnu a rozmanitost," uvádí ve své knize Erotická inteligence Esther Perel. A má pravdu, sexy je přece vždycky trochu hádanka.

Jenž po několikaletém vztahu jste ve stadiu, kdy většina hádanek již byla rozluštěna.

Ale občas se stává, že svého partnera najednou vidíte jinak. Na večírku, když tančí s jinou ženou. Když se trochu napijete a on zapomene na svou roli bankovního úředníka a najednou zase s kytarou baví společnost. Když v parku odběhne a přinese vám vlastnoručně utrhlý vlčí mák, protože si vzpomněl, že ty vy ráda.

Výhody letitého vztahu TĚLO JAKO DŮKAZ

Pamatujete si na začátky, kdy jste byla nervózní z toho, co řekne, až uvidí vaše prsa, stehna, zadek? Teď se můžete soustředit na sebe a na něj a nemusíte si hlídat zatažené břicho, celulitidu a povislé paže. Viděl vás nahou tolikrát, že ho nic z toho nepřekvapí. ZÁCHYTNÉ BODY

Přestože chcete vyzkoušet nové věci, existují techniky, které u vás mívají většinou úspěch. On je zná, vy zase znáte ty jeho, tak jako se loď vrací do přístavu, vy i v experimentátorském období můžete mít kotvu jistoty. ÚNIKOVÝ SMÍCH

Když se něco nepovede, tak jak mělo, nehroutí se svět. Jestli nějaký pokus vyzněl spíš komicky, můžete se mu oba zasmát a budete vědět, že to není vysmívání se. FUNKČNÍ ZÁBRADLÍ

Dlouholeté svazky mají vybudované spolehlivé antikoncepční metody, není potřeba je řešit "za jízdy". A když už by se něco přihodilo, máte jistotu, že na řešení budete dva. Ne že jeden zmizí jako pára nad hrncem. ZIMMER FREI

Žijete spolu, a přestože přibylo pár dalších spolubydlících, máte jistotu, že bude kde se spolu milovat. A když vypakujete děti nebo počkáte, až opravdu hluboce usnou, můžete na vhodnost k sexuálním hrátkám zkoumat i různá další místa v bytě než jenom vaši ložnici. AUTOMATICKÁ OMLUVENKA

Když náhle onemocní dítě, vy nebo pes, nemusíte se bát, že vás ten druhý bude podezřívat z výmluvy. On to přece taky vidí a rovněž ho to trápí.

Tyhle okamžiky byste do svého života měla zkusit dostat častěji. Stejně tak on - přece jste ho kdysi neuhranula tím, že zvládnete rozvézt děti do kroužků nebo vyprat tři pračky v jednom dni. Aby to šlo, měli byste nechat druhému prostor pro tajemství.

Bobřík mlčení povolen

Muži neradi mluví. Většinou. Ženy naopak. Obě pohlaví však mají jedno společné - nerada mluví o vzájemném sexu. No a? Jistě, aby bylo vaše milování opět zábavnější, musíte vědět o tom, co by ten druhý rád vyzkoušel, co mu naopak vadí, o čem si sice není dopředu jistý, ale nebrání se to otestovat. Nemusíte však se sklopeným zrakem odrecitovat své představy. Můžete naznačit, napsat, ukázat, použít nějakou návodnou stopu...

Můžete třeba navést partnerovu ruku tam, kde byste ji teď chtěla mít, nebo svojí rukou začít dělat něco, co by partner mohl dokončit. Je spousta věcí ve vašem vztahu, kde si rozumíte beze slov. Tak jestliže vám hovory o sexu nic neříkají, nelámejte to násilím.

A propos: navést, co chci. A víte to? Jasně - aby vás partner uspokojil, ale vy sama byste to dokázala? Uspokojit se... Jestliže chcete do svého sexuálního života vnést víc šťávy, měla byste aspoň tušit, která šťáva vám chutná, nebo by chutnat mohla. Takže se staňte Indianou Jonesem a nebojte se zariskovat při hledání grálů. Nenechte se při tom svazovat obecnými představami o tom, co se hodí, a co ne. Neexistuje nic jako povolené techniky a hry.

Možná jste čekala trochu více konkrétních nápadů, ale my nevíme, co se vám líbí. Na to si musíte přijít sama nebo ve dvou. Pokud chcete být milenka, musíte se jako milenka taky někdy chovat. Takže jestliže celý den rodinu rovnáte do latě, pak ve chvíli, kdy vyzvete protějšek k sexu, může mít dojem, že jste tam za cvičitelku. To asi nechcete. Je ale těžké se ze dne na den naučit strhnout večer masku upracovaného spolehlivého kádru a nasadit si smyslnou divu.

Jedna konkrétní rada pro začátečníky by tu byla: zaveďte plánovaný sex. Aspoň v nějakém termínu. Když budete vědět, že v pátek bude všechno zařízené tak, že se nemusíte stresovat, kdo pohlídá děti a nakoupí na večeři, můžete se těšit na hezkou příležitost. A to těšení může rozpoutat nějaký živý sen, který pak zkusíte převést do praxe. Nebo on. Jak dlouho jste se netěšila na sex?