Jak vaše poprvé ovlivnilo váš sexuální život

Do svých devatenácti let si Laďka Pokorná z Plzně (41) myslela, že krásné a pomilováníhodné jsou všechny ostatní jen ne ona. Čirou náhodou potkala muže, kterému se nejen líbila, ale který měl také výdrž ji o tom přesvědčit. První společná noc po půl roce chození a vzájemného oťukávání jim sice nepřinesla žádné zvláštní zachvění země, zato pocit větší blízkosti. Laďka rozkvetla a ze zakřiknuté nenápadné dívky se stala milá, komunikativní žena.



„Přesně tak by měl vypadat ideální scénář prvního milování,“ komentuje příběh pražský sexuolog Ondřej Trojan. „Vybrat si partnera, s kterým to chci, určit si, kdy, kde a jak, neočekávat příliš mnoho, ale brát to jako další stupeň zintimnění vztahu. Pokud se první styk povede alespoň tak, že z toho oba mají radost, i když si to z tělesného hlediska zase tak moc neužili, jsou na dobré cestě vybudovat si zdravý a vyvážený sexuální život...“



Nespěchat, ale ani nezaspat

Většina lidí začíná se svým pohlavním životem mezi sedmnáctým a devatenáctým rokem. Časnější či výrazně pozdější začátek není podle Ondřeje Trojana optimální, i když věk o úspěchu tolik nerozhoduje.



První milostný zážitek (a nejen ten) daleko více ovlivní jiné okolnosti – kromě reakcí partnera také to, jak jsme informováni o tom, co se bude dít, co od milování očekáváme i v jakém prostředí k němu dojde. „Od prvního spojení není realistické čekat velkou slast. Zvlášť když to zkoušejí oba partneři poprvé,“ vysvětluje sexuolog. Velká bolest nebo velké zklamání – to také není v pořádku. Zůstává-li v nás vzpomínka na bolest, strach či zoufalý pocit vlastního selhání, určitě je třeba to probrat s partnerem, někým blízkým nebo s odborníkem.



Když se to nepovede

Hořká pachuť nám ve vzpomínce zůstává z mnoha důvodů. Někdy proto, že jsme se vzápětí se svou „velkou láskou“ rozešli a dodnes nevíme proč. Někdy pro slova, která neměla v té chvíli padnout. Většinou však nové vztahy a nové velké lásky naši lítost zahojí a dovolí nám smířit se s tím, co bylo, případně se tomu i zasmát. To jsme přece nebyli my, ten nevyzrálý nešika.



Pro někoho první nocí chuť na veškerý sex končí. Zůstává v něm trauma, které mu nejen brání začít si něco s druhým pohlavím, ale nedovolí mu dozrát a přijmout sebe sama. K traumatickému zážitku z prvního sexu mohou vést následující tři situace:



1. První pokus skončil fiaskem

I v milování jde o cvik, dovednost, zkušenost. Sejde-li se pár mileneckých nováčků, je celkem jasné, že jejich první noc proběhne stylem pokus-omyl. „Má-li muž dostatečně kvalitní erekci, mělo by k proniknutí dojít na druhý či třetí pokus,“ konstatuje doktor Trojan.

„Můj partner měl erekci dobrou, ale přesto mě připravil o panenství teprve po půl roce urputného snažení,“ vzpomíná Eliška Stejskalová (39). „Je pravda, že po prvním měsíci jsme byli oba natolik vystresovaní ze sexuálních hrátek, že nás při pomyšlení na společnou noc veškeré vzrušení opouštělo. Ono půlroční období pochyb o sobě i o druhém jsme nakonec přestáli jen proto, že jsme si hodně rozuměli ,přes hlavu‘.“



Rozejdou-li se páry kvůli neúspěchu v posteli, zůstává oběma partnerům vnitřní nejistota a pocit selhání. Obzvlášť mužská sexualita je podle doktora Trojana velmi citlivá. „Dopustí-li se ve chvíli neúspěchu partnerka nešetrného komentáře, může tím svůj protějšek velmi vážně zranit,“ varuje sexuolog. „Do ordinace mi pak chodí zdraví muži, kteří se léta trápí pro domnělou impotenci a jejichž problém je ryze psychický. A hlavně řešitelný, často i jednorázovou medikací.“



2. Bylo to víc než nepříjemné

Napoprvé nebývá tenhle pocit, a to zvlášť pro ženy, výjimečný. „Bohužel, u nás se na rozdíl od severských zemí jde často přímo na věc a téměř se vynechává předehra, která je tolik důležitá pro vzrušení ženy,“ vysvětluje Ondřej Trojan. „Pro vzájemné tělesné poznávání je přitom penis dost nešikovný nástroj, daleko citlivější jsou ruce nebo jazyk.“ Pokud je první styk pro ženu hodně bolestivý, může v ní vyvolat paniku a strach, reakcí může být i vaginismus (pevné sevření pochvy), jenž zamezuje proniknutí. Vaginismus bývá ve většině případů psychický problém a řešit by ho měl sexuolog.



Zdánlivě bezdůvodnou bolest při styku, dyspareunii, mnohdy také způsobuje infekce nebo výtok. Nejjednodušší je navštívit gynekologa a zkontrolovat svůj zdravotní stav.



3. Na počátku bylo znásilnění

„Často se setkávám s tím, že ke mně přijdou partneři, kteří mají dlouhodobý problém začít s intimním životem, a teprve po několikátém sezení zjistím, že jeden z nich byl kdysi neužíván, znásilněn nebo nějak sexuálně ponížen. Mnohdy to sám vytěsní z paměti a spojitost mezi svými současnými problémy a dávnou hrůzou nemá šanci vidět,“ vysvětluje Ondřej Trojan.



U sexuálního násilí nejde překvapivě ani tak o sex jako o pocity, které jsou s tím spojené. Zasažená je hlavně oblast sebeúcty a sebedůvěry.



Radši zapomenout

Zapomenout nechtějí jen ti, kterým se to napoprvé nepovedlo, ale hlavně ti, kterým se všechno vymklo z rukou a došlo na násilí, ponížení, bolest. Žel, právě pro ně by mělo platit úplně opačné pravidlo: Nezapomínat, ale řešit. Čím dříve, tím lépe.



Promlčením hodně nepříjemného prvního sexuálního zážitku si zaděláváme na dlouhodobé problémy nejen v sexu. Podléháme dojmu, že jsme si ho nějak sami zasloužili, nevěříme si, nemáme se rádi, máme potíže navázat bližší vztah s druhým pohlavím. Někdo se potom svůj problém dokonce pokouší řešit promiskuitou, homosexualitou nebo arogantním chováním vůči protějšku. Svěřit se co nejdříve důvěryhodné osobě, to je ten správný krok k uzdravení zraněného nitra.

Když to máte před sebou... nikam nechvátejte, koitální styk (pochva – penis) by měl být nejvyšší příčkou vašeho milování důležitou roli by mělo hrát mazlení a předehra; ve Skandinávii na to dávno přišli, necking (mazlení od pasu výš) a petting (mazlení od pasu dolů) tam provozují mladé páry i několik let před započetím koitálního sexu

neinspirujte se romány nebo fi lmy, jejich hrdinové jsou možná zajímaví, ale vy žijete naostro – neočekávejte, že koitální sex vylepší váš vztah, případně vám pojistí partnera

nevěřte, že vám sexuální zkušenost upevní postavení v kolektivu (tenhle motiv bývá draze zaplacen)

nenechte se do ničeho vmanipulovat, vy sami rozhodněte, kdy, kde a hlavně s kým

nezapomeňte na ochranu Když vzpomínáte... máte-li úsměvné vzpomínky, není co řešit, ale nechcete-li se k těm okamžikům radši vracet, zkuste si o nich právě proto s někým blízkým promluvit – a pokud jsou ty vzpomínky opravdu zlé, navštivte psychologa

za vaše problémy v současném sexuálním životě pravděpodobně nemůžete vy, ale dost možná vaše první noc

Anketa: Vaše sexuální poprvé 1. JAK SE POVEDLO VAŠE PRVNÍ MILOVÁNÍ?

2. JAK SE TO V DOBRÉM ČI ŠPATNÉM PROMÍTLO DO VAŠEHO DALŠÍHO SEXUÁLNÍHO ŽIVOTA?



PETR N. 39 let, Kralupy nad Vltavou

1. To záleží, jak se to bere. Pokud jde o techniku, tak se to vzhledem k tomu, že jsme to oba dělali poprvé, moc nepovedlo. Ale zklamaní jsme nebyli. Jednak jsme nevěděli, co čekat, jednak jsme se měli moc rádi.

2. Myslím, že jen v dobrém. Další pokusy byly pořád lepší.



ANNA H. 42 let, Praha

1. První milování se nám nepovedlo, i když jsme oba byli už starší. Bála jsem se, ale chtěla jsem a partner taky. Jenže to nešlo. Myslela jsem, že mám tuhou panenskou blánu, ale po návštěvě gynekologa se ukázalo, že jde o vaginismus. Shodou okolností měl můj partner potíže s erekcí, takže se nám to podařilo mnohem později, bohužel jsme se už rozcházeli.

2. V sexu si nevěřím.



MARIE H. 32 let, Praha

1. Bála jsem se, ale zároveň jsem věděla, že pokud to neudělám, mohlo by to zásadně ovlivnit náš tehdejší vztah. Vzhledem k tomu, že jsem na sex nezanevřela, tak byl partner asi dost ohleduplný, mimochodem jsem si ho po čtyřech letech vzala a dalších sedm s ním žila ve spokojeném manželství.

2. Určitě pozitivně, nicméně prvotní strach a obavy mi zůstaly i do dalších vztahů. Nepovažuji sex za pobavení, ale za součást harmonického života a z mé strany i za projev lásky a oddanosti k partnerovi.



RADEK H. 40 let, Neratovice

1. Bylo to dost příšerné, vůbec se mi to nelíbilo. Nějak jsem nevěděl, jak a co mám pořádně dělat, a ona mi vůbec nepomohla.

2. Trošku záporně – ale jen zpočátku. Pak, po změně partnerky, jsem zjistil, že to může být i fajn.