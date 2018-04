Pět rad, jak udržet váš vztah i po letech ve skvělé formě

Většina dlouhodobých dvojic prochází stejnými úvahami o nudě, rutině a chybějícím vzrušení či jiskře, které kdysi jejich lásku katapultovaly. Prakticky z každého vztahu se po čase vytratí láska a chemie, pokud si ji nehýčkáme, ale necháme proklouznout.

"Vztah - a nejde jen o lásku, ale i o přátelství i byznys - vyžaduje úsilí, energii a práci," píše pro Huffington Post uznávaná kanadská fejetonistka Amy Chanová, která věří, že efektivnější je pečovat o vztah kontinuálně, než ho křísit až v době katastrofy. Navrhuje přitom pět aktivit a rituálů, které mohou pomoci udržet váš vztah i po léta ve skvělé formě:

1. Naučte se něco nového společně

Sami na sobě pracovat umíme, tak proč se něco nenaučit jako pár? Porostete, zdokonalíte se společně. Přihlaste se spolu na kurz vaření, fotografování nebo do tanečních... Zvolte cokoliv, co z vás oba vyvede ze zajetého a díky čemu se naučíte něco nového.

2. Nezapomínejte na fyzickou aktivitu

Fyzická aktivita navozuje díky vyplavené chemii dobrý pocit a zároveň zvyšuje adrenalin. Vzniká situace, kdy máte pocítit "motýlů v žaludku". V podstatě platí, že lidé s adrenalinem v krvi mají větší potenciál vnímat vzájemnou přitažlivost, než ti, kteří se potkávají výhradně při klidných aktivitách.

3. Vytvořte si vlastní pozitivní rituál

To nejjednodušší, co můžete udělat, když přijde váš partner z práce domů, je, že ho přijdete radostně pozdravit a obejmete ho. Tím můžete naladit další příjemné pokračování večera. Vymyslete si společně vlastní rituál, který budete oba rádi a bezpodmínečně dodržovat. Než půjdete spát, stačí každý večer jedna pěkná chvilka je pro vás dva.

4. Rande aspoň jednou za měsíc

Každý z vás má spoustu práce, ve vašem denním rozvrhu není ani vteřina navíc, oba jste ve stresu. Právě v tomhle období má každý z nás tendenci zapomínat na vztah, který tu přece je jako konstantní samozřejmost a na rozdíl od dalších úkolů ho netřeba řešit. Chyba! Co takhle jít spolu na rande? Alespoň jednou za měsíc, bez ohledu na to, jak hektické jsou vaše plány. Nemusí to být nijak okázalé rande. Stačí klidně domácí večeře při svíčkách jen pro vás dva, která může skončit milováním. Jde o to si udělat čas a prostor alespoň na jediný večer a noc a oslavit váš vztah.

5. Podnikejte výlety

Nejde o to obletět spolu zeměkouli či cestovat přes půl světa. Naplánujte si společný výlet o víkendu, odjeďte z města, odpočívejte na chalupě, nebo vyražte na soukromý piknik. Přestaňte se vymlouvat na nedostatek času, protože při správném plánování a úsilí si čas vždycky uděláte. Společné výlety jsou pro vztah důležité, protože prožíváte volný čas spolu se svým partnerem a svými zážitky plníte pomyslnou "nádobu" vaší lásky.