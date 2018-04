Rada pro svádějící: Quasimodo nejste, přednosti máte, tak na ně vsaďte

Muže svedeme tehdy, když dobře vypadáme. Ano, je to otřepané klišé, ale nic s tím nenaděláme. Víme to, a proto se na nás kosmetický průmysl uživí, neboť se snažíme. Někdy tak urputně, že to až hezké není. Přitom nejsilnější zbraní každé z nás je to, co se na nás přírodě povedlo.