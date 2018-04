Nechtějte být superženou. Nemějte výčitky a zvládnete práci i rodinu

Po roce 2000 pracovalo na plný úvazek jen devět procent žen, před rokem 1989 skoro 30 procent. Asi 68 procent tzv. Husákových dětí z rodin, kde pracovali oba rodiče, chodilo do jeslí.

Výhody matek v práci Pauza na kojení:

„Pokud žena pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, má například nárok na přestávky ke kojení. Na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku jsou to dvě půlhodinové přestávky a v dalších třech měsících jedna půlhodinová. Pokud žena pracuje v rozsahu poloviny týdenní pracovní doby, přísluší jí pouze jedna půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku. Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a poskytuje se za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku,“ vysvětluje advokát Jiří Hartmann. Pracovní cesty:

„Rodiče pečující o děti do věku osmi let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště pouze tehdy, pokud se služební cestou souhlasí, nebo o ni sami požádají. V případě, že se rodič o dítě stará sám, platí toto omezení až do 15 let věku dítěte,“ upozornil Jiří Hartmann.

„Zatímco v 60. letech byla většinou taková praxe, že ženy zůstávaly s každým dítětem doma do jednoho roku, případně do dvou let, postupně se doba péče o dítě prodlužovala. V 90. letech už jsme byli svědky toho, že dominantní praxe byla zůstat s každým dítětem po dobu tří let. Máme tu více než čtvrtinu žen, která zůstává doma ještě déle, zpravidla jsou to čtyři roky,“ uvedla Hana Hašková ze Sociologického ústavu Akademie věd pro ČTK.

O děti do tří let, které se narodily po roce 2000, se museli a musí postarat hlavně matky a otcové. 37 procent z nich se u potomka střídá, pracuje z domova nebo na částečný úvazek, dalších 28 procent využilo prarodiče. Instituce se postaraly o 29 procent dětí.



Honičky se školkou

Mnohé ženy i muži po mateřské a rodičovské dovolené přehodnotí svou dosavadní kariéru a začnou se porozhlížet po něčem méně časově náročném. Často to platí pro lidi zaměstnané v pohostinství nebo pracující na dlouhé směny. Spousta matek také na rodičovské najde čas i na rozjetí vlastního podnikání, třeba formou e-shopu. Ostatní se však potýkají s problémem nedostatečně dlouho otevřených školek a každý den je pro ně závodem s časem, protože mnoho státních školek otvírá v 6, nebo 6:30 a zavírá v 16 hodin, často v pracovní době rodičů. Pokud za prací a školkou dojíždějí, dostávají se do věčného shonu.

„Vždyť by mohla mít mateřská škola třeba takovou příslužbu, kterou by si rodiče připláceli navíc, nahlašovali by předem. Dítě by neměnilo lidi a prostředí a rodič by mohl v klidu dojet do práce. Svým způsobem by tohle nejlépe vyřešila podniková školka, která už leckde funguje, ale pořád je to nejspíš málo,“ uvedla k tématu maminka s přezdívkou klafina123 v diskusi na eMimino. Rodiče samozřejmě mohou u zaměstnavatele požádat o zkrácení pracovní doby, ale jak z jejich diskuse vyplývá, nesetkají se vždycky s pochopením.

„Já jsem měla práci se zkrácenou pracovní dobou, ale potřebovali mě tam na celodenní a už jsem byla v háji. V práci jsem musela být v šest hodin a školka je až od šesti. Potom jsem byla s nemocným synem týden doma, dostala jsem výpověď a ještě mi šéf řekl, že díky mě ví, že už mámu s dítětem nikdy nezaměstná,“ svěřila se v diskusi Verunka.

Další žena pak popsala, jaký řev si musel manžel vyslechnout od šéfa, když chtěl zůstat doma s nemocným synem. Přitom se před manželčiným nástupem do práce dohodli na takovém postupu během prvních měsíců, kdy se ona bude zaučovat na novém místě.

Bez výrazného zapojení otců by mnoho rodin vůbec nebylo schopno žonglovat s dětmi, domácností a dvěma kariérami. Rodiče si totiž stále stěžují na nedostatek míst v jeslích a školkách a malou podporu ze strany zaměstnavatelů.

„Co mi fakt chybí, je nějaký záchytný systém státu (jesle, školka), který by byl za rozumnější peníz, než nabízí soukromý sektor. Taky by asi nebylo od věci podpořit zaměstnavatele (úleva na daních atd.), aby zaměstnávali ženy na rodičovské dovolené na částečné úvazky, (což znamená snazší nástup do zaměstnání či hledání nové práce po skončení rodičovské), příp. při zřízení firemních jeslí či školek,“ píše Bethuska, která pracuje na poloviční úvazek, zatímco jejího malého syna hlídá chůva.

Jak si zachovat zdravý rozum

Díky možnostem práce z domova díky internetu dnes mnoho matek nemusí z pracovního procesu vypadnout skoro vůbec. nabídka částečných úvazků, flexibilní pracovní doby a práce z domova se pomalu, ale jistě rozšiřuje. V takovém případě je však v rámci zachování zdravého rozumu dobré oddělovat pracovní a rodinný čas a plánovat. Velkou roli samozřejmě hrají i prarodiče a jakákoliv další výpomoc, Pokud nemusíte, tak se nesnažte všechno zvládnout za každou cenu sama. Pokud vám partner nebo nikdo jiný pomoc nenabídne, tak se o ni nestyďte konkrétně říct.

„Věnujte denně alespoň dvacet minut poctivému plánování. Usnadní vám to chod dnů dalších. Zautomatizování přípravy dalšího dne se vyplatí dělat pravidelně – ideálně večer, nebo ráno,“ doporučuje čtyřnásobná matka a majitelka dětských plaveckých klubů Juklík Štěpánka Štrougalová. „Poctivě si naplánujte čas jenom pro sebe. Uvidíte, kolik vám tato pravidelnost dodá energie. Pokud máte úplně malinké miminko, stačí si užít i krásných dvacet minut. Stačí malá procházka, klidná sklenka dobrého vína (pokud nekojíte) s pár stránkami oblíbené knihy. Naučte se hýčkat tyto okamžiky a nebuďte čtyřiadvacet hodin denně za nepostradatelnou,“ dodává Štrougalová.

Rady zkušených matek plánujte

delegujte

nešiďte se na jídle

oddělujte práci a domov a neotročte mobilu

najděte si aspoň pár minut na sebe

netrapte se maličkostmi

netrapte se výčitkami



Veronika Diamantová rozjela na rodičovské úspěšnou hudební školu pro děti Malý muzikant. Ale právě upozaďování svých potřeb se jí zpočátku nevyplatilo: „První tři roky svého podnikání jsem neměla chvilku volného času jen pro sebe a v kombinaci s nespavým dítětem to bylo naprosto vyčerpávající. Nakonec jsem se zdravotně zhroutila. Moc mi pomohlo, že jsem si svoje zdraví a psychickou pohodu zařadila v žebříčku hodnot na první místo. Ono totiž když je člověk vyčerpaný, ani nic okolo nemůže dobře fungovat. Takovou chybu bych už neudělala,“ říká Diamantová.

Zásadní rada zkušených zaměstnaných matek těm dalším zní: nemějte výčitky z toho, že jdete do práce. Věřte svým instinktům a pokud máte chuť pracovat, svěřte dítě do dobrých rukou, až už je to partner, prarodič, důvěryhodná chůva, nebo místní školka, a pusťte se do toho. Po cestě z práce se snažte od pracovních povinností odstřihnout a věnujte se naplno svému malému miláčkovi - bez mobilu v ruce a neustálého odbíhání s každým pípnutím e-mailu.

„Já pracuji již od porodnice a jen kvůli tomu, že o to mám zájem já i zaměstnavatel. Podmínkou je, že na obou stranách musí fungovat absolutní důvěra, jelikož pracuji pouze z domova a do práce dojíždím na porady jednou za měsíc i s mimčem. Samozřejmě, že občas ‚padám na hubu‘ a těším se, až přijde manžel z práce a převezme péči o obě děti, ale práce mě natolik baví, že nehodlám slevovat z toho, jestli na mateřské budu, nebo nebudu pracovat. Je to možná sobecké, ale musí se přizpůsobit všichni okolo. Nechápu, proč by se měla přizpůsobovat pouze matka,“ napsala na eMimino žena s přezdívkou Esterka03.

Stále živé předsudky

Jde skloubit práci a mateřství? O tom diskutují maminky pod článkem Do práce po rodičovské na eMimino.cz.

Že pracující matka je kariéristka a špatná matka je hloupý předsudek, se kterým se však můžete setkat dodnes. A matky se s ním často setkávají, přestože otce nikdo takto nesoudí. Je lepší se do podobných debat nepouštět s přílišnou vervou a raději případnou výměnu názorů shrnout větou, že dítě je šťastné, když je šťastná máma. A i když vás mateřství může naplňovat a změnit vám životní priority, nemusí pro vás nutně být jedinou náplní života. Každý jsme jiný a nemá cenu vzájemně soudit svoje volby. Ostatně jako zaměstnaná matka určitě umíte se svým časem naložit lépe než ho ztrácet zbytečnými hádkami.