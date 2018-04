Zánět dásní ničí celý organismus. Pozor na pubertu i těhotenství

Tomu, že se při čištění vyplivnutá pasta sem tam zbarví dorůžova, většina lidí nepřikládá velký význam. Přitom by měli...

Zánět dásní může způsobit předčasný porod. A ovlivní i zuby miminka

Co dítě, to jeden zkažený zub v ústech matky, tradovalo se dříve. Dnes už to rozhodně neplatí. Zubaři naopak ví, že...