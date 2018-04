Jak se postarat o pokojové rostliny na jaře

Jaro je ideální období pro přesazování pokojových rostlin. Ty začnou opět silně růst a nový substrát brzy prokoření. Mladé, silně rostoucí rostliny přesazujte každý rok, starší stačí po dvou až třech letech. „Znamením, že už není čas otálet, je prokořeněný bal nebo kořeny vyrůstající z odtokového otvoru,“ upozorňuje floristka Eliška Pečenková z plzeňského květinářství. „Snažte se udržet tvar rostlin typický pro jejich druh.“



Toho docílíte lehkým přistřihováním či zaštipováním. Jemné mladé výhonky zaštipujte prsty nebo květinářskými nůžkami, podpoříte košatý vzrůst rostlin. Tvrdší zralé dřevo odstřihujte ostrými zahradnickými nůžkami. „Po silném seříznutí omezte zálivku, dokud rostlina znovu nevyrazí a nezačnou růst nové stonky,“ radí zahradník Lubor Zíta. „Ovšem vzrůstné rostliny nezastřihujte příliš, pokud nechcete podpořit jejich husté bujení.“

Jak rostliny snadno rozmnožit?

Jaro je nevhodnější dobou k rozmnožování pokojových rostlin dělením nebo řízkováním. Některé mají již připravené hotové rostlinky, například zelenec, naduť a některé kapradiny. Jiné, například břečťan a begonie, se snadno rozmnožují vegetativním způsobem z odříznutých nebo odlomených částí. Snadno zakořeňují koncové výhony takřka u všech plazivých rostlin, třeba u žumenu, popínavých filodendronů či voděnky.



„Ponořením řezné rány do stimulátoru tvorbu kořenů ještě podpoříte,“ doporučuje zahradník Zíta. Stimulátor ve formě pudru nebo tekutého roztoku ničí bakterie a podporuje růst.



Dobře vypěstujete mladé rostlinky v miniaturní plastové množárně postavené u radiátoru. Mnoho pokojových rostlin totiž pochází z tropů a k zakořenění potřebují teplotu půdy nejméně 25 stupňů Celsia. To platí pro fíkovníky, voskovku, filodendron, stefanotis nebo ibišek.



Použijte speciální množitelskou zeminu. Asi po čtyřech týdnech většina řízků zakoření.

Nepodceňujte pravidelné přihnojování Aby byly rostliny zdravé, musí stát na místě, které uspokojuje jejich nároky na světlo a teplo. Dále potřebují ještě pravidelné hnojení a zalévání.



Stojí to každý den trochu času

Správné zalévání je pravděpodobně nejdůležitější součástí péče o pokojové rostliny. Není bohužel možné vytvořit přesný plán zavlažování, který by měl všeobecnou platnost. Každá rostlina potřebuje v různém prostředí různou zálivku. Seznamte se proto důkladně s nároky všech jednotlivých druhů svých pokojových rostlin.



„Rovněž nepodceňujte pravidelné přihnojování, používejte speciální hnojiva pro pokojové rostliny. Hnojit byste měli jen v době růstu a nikdy ne rostliny, jejichž půda je proschlá nebo přemokřená,“ radí Zíta.



Listy pokojových rostlin je třeba pravidelně čistit, zvláště pak po zimě. Prach ucpává póry, listy nemohou dobře dýchat a navíc vypadají zanedbaně. Zaprášené lesklé listy pokojových rostlin otírejte vlhkým hadříkem nebo vatou. Nové listy neoprašujte, snadno se poškodí. Chlupaté listy oprašujte jemným štětečkem. Chceteli rostliny po zimě umýt, postavte je na lehký, teplý déšť nebo pod mírnou, vlažnou sprchu.

Správné přesazování

Kdy přesazovat: Kořeny vyrůstající z květináče, nebo prokořeněný bal znamenají, že je nejvyšší čas začít s přesazováním



Květináč: Správná velikost nové nádoby by měla být jen asi o tři centimetry větší než původní.

Drenážní vrstva: Přes odtokové otvory na dně květináče položte hliněné střepy, kamínky nebo kousky polystyrenu, aby se zemina nesypala ven. U menších nádob nemusíte sypat drenážní vrstvu na dno vždy. Nutně ji potřebují jen druhy citlivé na mokro. U větších nádob by však tři až pět centimetrů vysoká vrstva keramzitu, která zajišťuje dobrý odtok vody, neměla chybět.

Výběr substrátu: Použijte zeminu pro pokojové rostliny, případně speciální substrát pro konkrétní skupinu rostlin.

Hloubka výsadby: Rostliny zasaďte do stejné výšky, v jaké rostly ve staré nádobě, a dosypte kolem kořenového balu čerstvou zeminu.

Zálivka: Čerstvě přesazenou rostlinu důkladně zalijte. Přebytečnou vodu z krycích květináčů či podmisek včas vylijte. „Mokré nohy“ jsou nebezpečné zejména pro čerstvě přesazené rostliny.

Hnojení: Zásoba živin v čerstvé květinové zemi vystačí asi na šest týdnů. Potom rostliny začněte pravidelně přihnojovat. Avšak pozor, existují speciální substráty obohacené o pomalu rozpustná hnojiva. Ty pak zajistí rostlinám dostatečný přísun živin po celou vegetační sezonu.

Stanoviště: Čerstvě přesazené pokojové rostliny postavte v prvních dnech na místo chráněné před sluncem, aby se usadily. Teprve pak je přestěhujte na stálé stanoviště.