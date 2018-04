Jak se můžeme zkrášlit teď na jaře – rychle a efektivně

Nechali jsme si poradit předním odborníkem na krásu MUDr. Renatou Handlovou, jak se zkrášlit a zeštíhlit i teď na jaře bezbolestnou a cenově dostupnou metodou, jejíž výsledky jsou vidět ihned a můžeme po ní vyjít i ven na sluníčko.

"Doporučila bych mezoterapii – snadnou a hlavně účinnou, zkrášlovací metodu, též známou jako intradermální terapie. Mezoterapie spočívá v aplikaci mikroinjekcí účinných látek přímo do střední vrstvy kůže. Výživné substance jsou dopraveny ultratenkou jehlou přímo na místo účinku, takže je zaručen maximální efekt při minimální traumatizaci kůže," říká MUDr. Handlová a dodává: "Mezoterapie je skvělá metoda pro rychlé omlazení pleti na obličeji, krku, dekoltu, hřbetu ruky, dále je účinná při léčbě celulitidy a používá se také ve formě injekční lipolýzy k formování těla rozpuštěním tuků. Také může být použita k léčbě padání vlasů."

Omlazení neboli rejuvenace kůže obličeje, krku a dekoltu

K mezoterapii se využívá buď čistá kyselina hyaluronová, nebo směs kyseliny hyaluronové s roztokem vitamínů, iontů a látek pomáhajících k výživě a prokrvení kůže. Mikroinjekce se provádějí ultratenkou jehlou za pomoci speciálního injektoru nebo manuálně, do hloubky 2-3 mm, tedy do střední vrstvy kůže.

Vpichy jsou téměř nebolestivé právě z důvodu extrémní tenkosti použité jehličky. Pokud jste však zvlášť citliví na bolest, lze použít před mezoterapií anestezující krém. Účinek mezoterapie je ihned viditelný, pleť je vypnutá a hydratovaná, efekt přetrvává po několik měsíců, při použití čisté kyseliny hyaluronové i déle.

Léčba celulitidy

K léčbě celulitidy je používána směs preparátů, sloužících ke zvýšení venozního a lymfatického toku. Ve směsi je obsažen L-carnitin, kofein, kolagenáza, homeopatické směsi a případně fosfatidylcholin dle stadia celulitidy. Mezoterapie ve vrstvě podkožního tuku naruší pruhy pojivové tkáně a rozpouští usazený tuk, zjemní povrch kůže, pomáhá ke zmenšení tukové vrstvy a zmírnění nepravidelností a vkleslin kůže v dané oblasti.

Je dokázáno, že injekční aplikace mezoterapie přímo do vrstvy podkožního tuku je přibližně 5x účinnější než iontoforéza, tedy mezoterapie neinvazivní.

Injekční lipolýza – formování těla

Tato metoda je vhodná k odstranění lokálních tukových polštářků u pacientů s jinak normální váhou a objemem. Hodí se například k odstranění tukových polštářů na bocích, v pase, v horní části stehen, k odstranění tukového podbradku i jiných tukových depozit na těle, které nemizí ani při cvičení a dietě.

Při této metodě je aplikováno několik mililitrů směsi Fosfatidylcholinu a dalších účinných látek do hloubky 10-13 mm pod kůži do tukové vrstvy. Fosfatidylcholin, přírodní výtažek ze sojových bobů, způsobí narušení buněčných membrán a rozpad tukových buněk. Tuk je poté odplaven lymfatickým řečištěm do krevního oběhu.

Rada časopisu Faiyo: Předtím, než se rozhodnete podstoupit nějakou tu zkrášlovací operaci, vám doporučujeme vyzkoušet nejprve některou z těchto jednodušších metod moderní estetické medicíny, jejíž účinek je také viditelný po první aplikaci, a při které nehrozí riziko případných pooperačních potíží.