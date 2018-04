Jak přežít nevěru: ptejte se, ale nechtějte znát detaily

"To, že mě Jarek podvádí, jsem tušila už dávno," říká osmadvacetiletá Ivana.

"Šlo o klasickou situaci, kdy o jeho záletech vědělo celé široké okolí, jen já jsem si tu skutečnost odmítala připustit. I moje kamarádky mě několikrát upozorňovaly, že ho viděly v hospodě nebo kavárně se slečnou, ale já jsem to pořád omlouvala pracovními schůzkami a podobně. Myslím, že jsem si zcela zjevnou skutečnost nechtěla připustit hlavně kvůli našim dvěma dětem."

"Pak si na mě jednou jeho milenka počkala a na ulici na mě začala ječet, ať Jarka nezdržuju, že už mě stejně dávno nemiluje a je se mnou prý jen kvůli dětem. Byla to nejhorší scéna, jakou jsem kdy zažila," pokračuje Ivana.

"S Jarkem jsem si večer promluvila a když tvrdil, že mu na ní nezáleží a chce zůstat se mnou a dětmi, rozhodla jsem se mu odpustit a zůstat s ním. Jenže záhy se ukázalo, že je to nad mé síly. Pořád jsem si ho představovala s ní v posteli. Když se zdržel v práci, podezírala jsem ho, že si s ní dal schůzku. Nebyla jsem schopná s ním spát, ale nakonec ani mluvit. Po půl roce jsme se rozešli definitivně."

Nevěra je jednou z nejtěžších zkoušek, kterými může váš vztah vůbec projít. Pokud z ní máte vyjít vítězně a přežít, budete oba dva potřebovat velkou sebedisciplínu, odhodlání a hlavně dodržování určitých pravidel.

Zásadní rozhovor

Nevěra je v naší společnosti velmi častou záležitostí. Podle posledního průzkumu, který v roce 2008 udělali sexuologové Petr Weiss a Jaroslav Zvěřina, má s mimomanželskými styky zkušenost třetina českých žen a polovina mužů. Zatímco muži preferují příležitostné styky a náhodný sex, u žen převládají dlouhodobější známosti a vztahy.

"Odhalená nevěra je pro vztah zcela jistě velkou ránou, ale pokud o to oba partneři stojí, rozhodně nemusí nutně znamenat konec vztahu," říká brněnská psycholožka Zdenka Dušková. Ze své praxe zná celou řadu případů, kdy se partneři dokázali přes nevěru přenést, udělat za ní tlustou čáru a pokračovat dál ve vztahu. "Je však samozřejmé, že obnovení poškozené důvěry, intimity a společně budovaných hodnot potřebuje spoustu času i sil," varuje.

V první řadě se musíte rozhodnout, zda o obnovení a pokračování vztahu stojíte oba dva. Pokud si jeden z vás není jistý, zda do něj chce dál investovat, je případná snaha zbytečná. Nedělejte žádná unáhlená rozhodnutí, dejte si čas a promyslete si, zda vám stojí za to ve vztahu pokračovat. Jestliže se shodnete na pokračování, je nutné, abyste si promluvili o tom, co se stalo.

"Neznám žádného člověka, který by dokázal uzavřít nevěru bez otázek," tvrdí psycholožka. "V tomto ohledu není podle mě rozdíl mezi muži a ženami, všichni podvedení chtějí vědět, proč, kde, kdy a jak k tomu došlo."

Podle psycholožky přispívá takto zásadní rozhovor k ozdravení vztahu. Je však důležité, aby podobná debata proběhla jen jednou. Dohodněte se, že v rámci klíčového "vyložení karet na stůl" je dovoleno ptát se na vše, ale poté už se k tomuto tématu nesmí ani jeden z vás vrátit. Jen tak zabráníte tomu, abyste donekonečna pitvali detaily nevěry.

Hledání příčiny

Otázkou je, zda a do jaké míry byste měli být při tomto rozhovoru upřímní: "I když se v tomto ohledu názory odborníků různí, osobně zastávám spíše variantu upřímnosti. Pokud jeden z partnerů bude lhát a podvedený na to posléze přijde, křehká, znovu budovaná důvěra dostane další trhlinu, která se jí může stát osudnou," vysvětluje Zdenka Dušková. "Na druhou stranu skutečně není potřeba podávat zevrubnou zprávu o citech, které se vztahovaly k prožitému románku. Taková informace je zbytečně zraňující."

Nesnažte se najít obětního beránka, protože nevěra nikdy není záležitostí pouze jednoho z partnerů. Přijměte zodpovědnost oba dva a snažte se odhalit příčiny, které k této patové situaci vedly, a pokusit se o jejich nápravu. Možná je na vině nedostatek společně tráveného času, citové ochladnutí, či nedostatek vzájemně projevovaného zájmu. Snažte se však spolu komunikovat konstruktivně, teď není čas na obviňování, výčitky a citové vydírání. Pokud se máte pohnout dopředu a dopracovat se k nějakému řešení, snažte se pojmenovat problém a nikoli se navzájem zraňovat a manipulovat.

Budování důvěry

"Pro další fungování vztahu je nutné nastavit nová pravidla a důsledně je dodržovat," uvádí psycholožka. "Například se domluvte, že pokud bude chtít jít partner s kamarády do hospody, oznámí vám to minimálně den dopředu a vy ho na oplátku nebudete kontrolovat." Nejenže tak eliminujete nejistotu, ale projevujete si vzájemně úctu a demonstrujete svou snahu obnovit vztah.

Buďte trpěliví. Původní důvěru a partnerskou intimitu jste budovali roky, nevěra jí zasadila těžkou ránu a bylo by naivní očekávat, že během dvou týdnů se vrátí všechno do starých kolejí.

"Pokud jste v roli podvedené, možná se vám v prvních okamžicích zdá, že už nikdy nebude nic jako dřív a že se přes nevěru nedokážete přenést," varuje psycholožka. "Čas je ale velmi mocným lékem a jestliže jste doposud byli ve vztahu spokojeni a toužíte v něm pokračovat, zcela jistě se vám to podaří. Skutečně už nikdy nebude nic jako předtím, ale to neznamená, že by váš vztah nemohl být kvalitní nebo funkční."