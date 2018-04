Jak přežít dovolenou a cestu?

1 DODĚLEJTE

vyřiďte maximum svých pracovních povinností před odjezdem, co nestihnete, předejte kolegům.

2 NECHTE

práci doma, a to vy i váš partner. Žádné služební telefony z pláže, žádné připojení na síť místo posezení na terase.

3 ZABAVTE

děti na cestě. Obrňte se trpělivostí a hrajte s nimi po cestě hry, zpívejte, povídejte si. Přibalte CD s nějakou pohádkou nebo třeba Harry Potterem. Pro menší vezměte potřeby na kreslení, větším třeba dětské sudoku nebo digitální hru.

4 KRMTE

děti zvlášť, ale trocha toho žvance uklidní i manžela. Připravte na cestu hodně drobností k zakousnutí, nakrájejte ovoce, udělejte malé obložené chlebíčky, dětem vezměte i něco sladkého. S plnou pusou děti tolik neřádí a navíc se jim spíš vyhnou problémy s kinetózou.

5 NEŘEŠTE

jestli hodláte využít dovolenou k vyřešení partnerských problémů, nedělejte to. Pokud je krize vážná, jeďte každý zvlášť. Jinak by to mohla být taky poslední společná dovolená.

6 PLÁNUJTE

zvlášť jestli víte, že každému vyhovuje něco jiného. Pokuste se vytvořit plán, který zohlední, že vy se ráda opalujete na pláži, váš muž hodlá obrazit všechna muzea v okolí a děti vyžadují namísto slaného moře sladký bazén. Heslem pro všechny budiž kompromis.

7 VYBÍREJTE

pečlivě, s kým dalším na dovolenou pojedete. Dovolená s tchyní může být pro jednoho z vás smrtící. Jestli pojede několik spřátelených párů, dopředu si dohodněte finanční úroveň dovolené. Předejdete otrávenosti všech přítomných.

ZABALTE S ROZUMEM

Pravidlo 3 P

Tedy pas, peníze a pojištění: bez toho prostě nevytáhněte paty z české kotliny. Vyplatí se doklady ofotit a uložit jinam než originály.

Těžítka na dno

Při balení postupujte logicky: na dno patří to nejtěžší (boty a toaletní taška), pak vyrovnávejte nemačkavým oblečením, poté jsou na řadě košile (límcem proti sobě), to nejchoulostivější (šaty, kalhoty, sukně) přijde nahoru.

KPZ

Léky na bolest a horečku (Paralen), na střevní potíže (Imodium), mast na zklidnění štípanců (Fenistil), dezinfekci (Jodisol), náplast i na puchýře, opalovací krémy a cokoliv na spálenou kůži (Pantenol); pak přibalte nůž a malé šitíčko

Na letišti to není jednoduché

Všechny obstrukce spojené s leteckou dopravou slouží naší bezpečnosti, tak nám nezbývá než stisknout zuby a vštípit si do paměti, že:

DO KABINY ŽÁDNÉ TEKUTINY

S sebou do letadla si v batůžku můžete vzít tekutý obsah v lahvičkách maximálně do 100 ml a všechny lahvičky naskládané v uzavřeném igelitovém pytlíku o celkovém objemu jeden litr (rozměry 20 x 20 cm). Tento pytlík musíte předložit ke kontrole zvlášť. Výjimku tvoří jen léky a dětská výživa.

POZOR! Podívejte se, jak velký je váš parfém. Běžná velikost 150 ml u kontroly neprojde a musela byste ho na letišti vyhodit.

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

Velikost kabinového zavazadla, tedy toho, co se vám musí vejít v letadle do přihrádky nad hlavou, je maximálně 56 x 45 x 25 cm a nesmí vážit více než 23 kg. Například British Airways povoluje navíc ještě aktovku nebo laptop, naproti tomu Thomsonfly povolují do kabiny pouze jedno zavazadlo. Raději si přibalte velikou igelitku, ať můžete z více příručních zavazadel udělat jednu jednotku.

PÁSEK A BOTY DOLŮ

Máte pásek s kovovou přezkou a vysoké boty? Při průchodu kontrolním rámem je budete muset odložit na pás, tak si raději na cesty nic z toho neberte.

KAŽDÉ KILO NAVÍC VÁS PŘIJDE DRAHO

Kufry, které necháte naložit do zavazadlového prostoru, mají omezenou hmotnost. Většinou je to 20 kg. Thomsonfly povolují 25 kg, British Airways 23 a České aerolinie rovněž. Každé kilo nad limit vás přijde na 375 Kč (ČSA), 210 Kč (easyJet), 12 EUR (Air France a KLM) a u British Airways je to 60 liber za každé další zavazadlo nebo nadváhu.

NÁKUPY JSOU VÝHODNÉ, ALE SLOŽITÉ

Dárky nakoupené v letištních obchodech vám prodavač uloží do tašky a zapečetí. Jestli se chcete vyhnout problémům, nechte tašku zapečetěnou až do výstupu z letadla a mějte po ruce doklad o zaplacení. To samé platí pro zboží koupené na palubě letadla. Raději se pokochejte až doma.

TIP NAKONEC

Když nakoupíte na letišti, které se nenachází v některé ze zemí Evropské unie, a potom budete v zemi EU mezipřistávat, nákup z freeshopu vám bez náhrady seberou. Přistáváte-li rovnou v Praze, tento problém se vás netýká.