Jsem na ženy, nebo muže? Čtyři rady, jak zjistit svou sexuální orientaci

Možná jste se už potkali s někým, kdo střídá sexuální partnery bez ohledu na pohlaví. A možná jste i vy sami byli někdy na pochybách, jestli váš protějšek přitahují vlastně ženy, nebo muži. Anebo si sami nejste tak úplně jistí? Přitom sexuální nechuť vůbec nemusí být známka zájmu o sex s opačným pohlavím, ale prostě jen to, že se nám druhý zkrátka nelíbí, že nás zklamal apod.

Podle sexuologa Petra Weisse můžeme homosexuální orientaci u druhého poznat jen těžko. Jen někteří gayové a některé lesby napovídají svým chováním, ale mnohem více je těch, jejichž chování se od heterosexuálního v ničem neliší.

Odborníci v každém případě radí spolu komunikovat či se alespoň o komunikaci snažit. „Ale i tato snaha musí mít samozřejmě své hranice,“ říká sexuoložka Hana Fifková a dodává, že pokud člověk dostane na své otázky uspokojivé odpovědi, měl by se s nimi smířit a partnerovi dále důvěřovat. „Pokud odpovědi nedostává, je pak jen jeho věcí, jak dlouho bude ochoten vést monolog či ve vztahu setrvávat. Jsem ale přesvědčena, že žádný gay ani lesba nemusí žít ve lži a zatěžovat tím i nic netušící protějšek.“

Je zřejmé, že nakonec každý sám nejlépe ví, jaká je jeho sexuální preference, jaké je jeho přirozené nastavení. Jak se ale sami v sobě nejlépe zorientovat? „Existují čtyři základní, i když různě spolehlivá, vodítka,“ radí sexuolog Weiss.

1. S kým souložíme

Tohle kritérium je považováno za nejméně spolehlivé. „Ti, kteří hledají svou preferenci spí často s muži i se ženami, takže jako ukazatel je takové chování nejméně spolehlivé,“ tvrdí Weiss. I ti, co jsou si jistí sami sebou, mohou ze zvědavosti (nebo pod vlivem) zkoušet leccos, včetně experimentů se sexuální orientací.

2. Masturbační fantazie

O něco spolehlivější nápovědou je obsah masturbačních fantazií. „Určitým vodítkem bývá to, co si člověk při onanii představuje,“ říká Weiss, ale i to může být pro někoho překážkou v poznání sebe sama. „Dovolit si snít o druhém stejného pohlaví může být pro některé lidi prostě nepřípustné,“ vysvětluje.

3. Obsah polučních a orgasmických snů

Poměrně spolehlivým ukazatelem jsou erotické sny, které u mužů provází poluce. Ve spánku tělo neošálíme a pokud si po probuzení sen vybavíme, zjistíme s jakým pohlavím jsme se ve spánku milovali. „Je to určitě důležitý signál, ale také není úplně stoprocentně spolehlivý,“ dodává Weiss.

4. Do koho se zamilováváme

„Nejspolehlivějším vodítkem naší sexuální orientace je to, do koho se zamilováváme, s kým je takový pocit intenzivnější a sexuálně přitažlivější,“ popisuje Weiss a dodává zkušenost ze své praxe: „Pokud si člověk není jist, zda a do koho se v životě kdy vlastně doopravdy zamiloval, nebo neví, jestli ́to bylo ono ́, pak nezbývá, než být trpělivý a čekat.“