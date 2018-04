Jak perfektně zvládnout svatbu klasickou, originální i za pár korun

Češi a Češky se přestali bát svateb. Ve většině svatebních salonů očekávají letos rekordní tržby, stoupá i nervozita matrikářek, které denně odmítají další a další snoubence. Máme plno! A nejen v den magických sedmiček, kdy se po celé republice chystají oddávající sloužit přesčasy. V obřadních síních, na loukách, statcích i zámcích, rozhlednách a na hladině řek. Protože tady všude se letos bude oddávat.

Kromě svatebních šatů v barvě champagne je moderní vdávat se odpoledne, vynechat tradiční rodinný oběd s játrovými knedlíčky a neunášet nevěstu. Ale jestli zrovna po játrových knedlíčcích bažíte a na únosu trváte, netruchlete. Váš svatební den by měl totiž vypadat tak, jak si přejete vy, a ne jak diktují módní trendy nebo příbuzní. Pro cokoliv se rozhodnete, máte na to právo. Ať jsou to šaty za pět stovek nebo róba z půjčovny za patnáct tisíc, svatba uprostřed polí nebo na zámku. Jsou to vaše nejkrásnější chvíle a váš život.



7. 7. 2007 - Šťastný den na svatbu? Páry věřící ve šťastnou sedmičku doufají, že jim svatba uzavřená v tento den přinese šťastné manželství. I kdyby ne, mají ženiši větší šanci zapamatovat si datum výročí svatby. Podle numerologů

Sedmičky, které snoubence tak přitahují, znamenají pochopení a účast. To je určitě pěkný základ pro manželství, ale stejně užitečná je šestka (láska ke kráse, domov a rodina) nebo pětka (emocionální hloubka a zaujetí) anebo čtyřka (zručnost a asertivita). Podle astrologů

Astrologové se brání označit jeden den jako šťastný pro všechny jedince na světě. Nicméně existují prý tři blízká data vhodná pro svatbu (kvůli příhodné pozici Měsíce, Venuše a Neptunu) - bylo to 1. 5. 2007 a bude 13. 6. 2008 a 28. 7. 2009. Podle vás

Máte zdravý rozum v provozu a víte, že nezáleží na datu, ale na vás? Pak si můžete vybrat svatební den jen proto, že ta čísla hezky znějí. Letos to například bude pátek 13. 7., sobota 18. 8., sobota 1. 9., sobota 29. 9. a sobota 20. 10. A příští rok pátek 8. 8. 2008!

Nemáte-li na svatební přípravy čas, postará se vám o vše svatební agent. Svatbu pro třicet lidí vám agentura zajistí už od dvanácti tisíc, a to komplet bez starostí. Jediné, co po vás budou chtít, jsou přesné instrukce, jak by měla vaše svatba vypadat.

"Šaty si ale většina nevěst ještě stále vybírá raději sama a nedají si bohužel poradit," říká majitelka svatební agentury Romantik Paris Alena Čechová. "Před rafinovanou jednoduchostí značek San Patrick nebo Pronovias stále ještě upřednostňují zdobné a perlami vyšívané modely.“

Každá druhá nevěsta už ale raději místo klasické tabule a zasedacích pořádků objednává svatební hostinu ve stylu švédských stolů a stále častěji pod stany na zahradách. "Obřad už mají snoubenci taky raději venku. V Praze je v kurzu poetická Vrtbovská zahrada, ve Středočeském kraji okolí Karlštejna, letos ale vypravujeme hodně svateb třeba i v Lednici na Moravě," dodává Alena Čechová.

Ať s agenturou, nebo sami, pro kterou z nich se rozhodnete?

Klasická svatba ve velkém stylu

LENKA KOUŘILOVÁ (25) a MARTIN KOUŘIL (30)

Brali se: 2. června 2007 v Děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Chodili spolu přesně rok, když ji na teplické vyhlídce požádal Martin o ruku. A protože zvyky se mají dodržovat, naplánovali si svatbu až za rok, na začátek letošního června. Rozhodli se pro obřad na zahradě mosteckého hradu Hněvín. Přípravy se rozběhly už v lednu, kdy si Lenka vybrala ve svatebním studiu šaty. Pak začala s maminkou objednávat cukroví, dorty a koláčky.

Jak se ale blížil den D, maminka znervózněla. Na klidu jí nepřidalo, když se dcera rozhodla, že na poslední chvíli změní místo konání svatby, přestože svatební oznámení už byla v tiskárně. "S bratrem jsme totiž jednoho nedělního odpoledne chodili po Mostě a náhodou zašli na prohlídku Děkanského kostela. A průvodkyně zrovna říkala, že od letoška jsou v kostele povoleny civilní sňatky." Lenka ještě teď s nadšením vypráví, jak hned druhý den pospíchala na matriku nahlásit změny: "Ty klenby a ten obrovský oltář, nemohla jsem jinak!"

Pak přišla svatební sobota. Květiny, dorty a výslužky už byly nachystané od pátku, kadeřnice přišla na minutu přesně a družičky taky. Pak s kyticí na kapotě zaparkovala pod okny limuzína, svědkyně pozapínala třicet knoflíčků na svatebních šatech a venku před domem přivítal nevěstu potlesk svatebčanů. Po červeném koberci došla Lenka k autu, které ji dovezlo před vysněný kostel. "Proslov, prstýnky i první novomanželský polibek jsem ještě ustála, když mi pak venku začali všichni kolem blahopřát, nevydržela jsem a konečně se rozplakala. Krásnější svatbu jsem mít nemohla!"

Tip nevěsty: "Po ránu si dejte panáka metaxy. Přestaly mě zábst ruce, uvolnila jsem se a konečně už nemyslela jen na to, co všechno se může pokazit."

Lenka Kouřilová







Na hradě Hněvín, kde se její rodiče brali před pětatřiceti lety, se konala svatební hostina. Tady Lenka snědla s novomanželem knedlíčkovou polévku, vyslechla tatínkův proslov a převzala dary. Svatební den pokračoval až do noci zahradním rautem s živou muzikou a před půlnocí pak do nového života přivítal novomanžele slavnostní ohňostroj. Teprve teď si nevěstin bratr konečně oddychl. Sestřinu svatbu totiž od samotného rána řídil a organizoval právě on, aby si nevěsta svůj svatební den prožila tak, jak chtěla - pohádkově.



Účet, prosím! Hostina pro 60 lidí + ubytování pro 15 lidí: 60 000 Kč

svatební kytice a výzdoba: 5 500 Kč

poplatek za svatbu: 1 000 Kč

pronájem kostela: 2 500 Kč

cukroví a dorty: 5 000 Kč

fotograf: 3 000 Kč

šaty pro nevěstu a ženicha: 7 500 Kč

šaty pro družičky: 1 600 Kč

svatební střevíčky: 1 000 Kč

kapela a varhany: 9 000 Kč

prstýnky: 10 000 Kč

svatební oznámení: 2 500 Kč

kadeřnice: 1 000 Kč CELKEM: 108 600 Kč





TIPY ONY

1. Velká svatba potřebuje agenta

Klasickou svatbu ve velkém se už dnes vyplatí nechat si zařídit svatební agenturou. Nejlepší je svatba na klíč, zvláště máte-li málo času a hodně práce. Agentuře přednesete svou představu o místě, obřadu, hudbě, jídle, výzdobě, květinách, šatech nebo dopravě a svatební agenti všechno zařídí.

2. Svatební dary trochu jinak

Máte-li hodně příbuzných a stejně tolik svatebčanů, rozhodně se vyplatí svatební list, tedy váš soukromý seznam svatebních darů, které si přejete. Na webu www.beremese.cz si jej můžete sami vytvořit. Na pozvánku pak hostům jen napíšete link, a až dar vyberou, kliknou na "rezervovat" a ostatní hosté už vědí, že to nebo ono kupovat nemají.

3. Vzpomínka z nejkrásnějších

Chcete si svoji svatební kytici uchovat navždy a nezměněnou? Nechte si ji zmrazením vysušit, zachová si tak svou původní barvu, tvar i velikost. Informace na www.magnoliacompany.cz

Svatba za pár korun

ROBERT HANZL (28) a KRISTÝNA HANZLOVÁ (26)

Brali se: 2. února 2006 na Staroměstské radnici v Praze "Vezmeš si mě?" Je čtvrt na tři ráno a Robert klečí uprostřed Karlova mostu. Právě před pětadvaceti lety se jeho přítelkyně Kristýna narodila a tady je dárek od přítele - svatba. Naplánovali si ji na desátý červen příštího roku, na zámku a ve velkém stylu pro padesát lidí.

Termín daleko, a tak si dál spokojeně žili v pražském pronájmu. Neuběhly však ani dva měsíce a příbuzenstvo už jejich svatbou žilo. Toho pozveme, toho ne, tenhle dort ano, ale já čokoládový nejím, co si vezmu na sebe...

Uprostřed ledna se snoubenci rozhodli: Vezmeme se hned teď! Kristýna zavolala na matriku, objednala termín a začala shánět šaty. Jediný, komu dali snoubenci vědět, byli jejich svědci. Brali se v týdnu, a tak si museli kamarádi včas zařídit dovolenou. A jediné, na čem Kristýna nešetřila, byly svatební šaty. "Ve velikosti 36 toho moc k sehnání není, nakonec jsem přece jen v jednom pražském svatebním salonu objevila růžové s korzetem. Padly jako ulité."

Ušetřila naopak na prstýncích. "Měla jsem prstýnky po dědečkovi, tak jsem našla zlatnictví, kde mi je do čtrnácti dnů roztavili a zlato použili na naše snubáky. Ve středu jsem si je vyzvedla, ve čtvrtek jsme se brali."

O svatební fotografie se postaral svědek a také oddávající. Po měsíci zase viděl pod státním znakem na Staroměstské radnici Čechy, protože většinou už se tu berou jen cizinci, a tak hned po obřadu vzal fotoaparát do ruky: "Vyfotím vás všechny hezky pohromadě, ano?" Po obřadu zajeli na Karlův most, na místo, kde se zasnoubili, vyfotili další svatební sérii a na oběd zašli do oblíbené restaurace na Vinohradech. "V šest jsme byli doma, utahaní, ale šťastní," vypráví Kristýna. V dubnu si spokojení novomanželé koupili za Prahou domeček, přibylo starostí a ani jeden se neměl k tomu, aby rodičům radostnou novinu sdělil.

Tip nevěsty: "Tajná svatba je intimnější, veselejší a uvolněnější, protože vám ji nikdo a nic nemůže pokazit. A taky vás vyjde levně."

Kristýna Hanzlová







V polovině května ale Kristýně zatrnulo, to když jí maminka do telefonu sdělila, že už objednala svatební koláčky. "Tenkrát jsem to nějak zamluvila, přesvědčená, že za ní pojedu a řeknu jí to, ale pak už přišly volby." A tak se o tom, že se vdala, dozvěděla maminka Kristýny až z volebních lístků. Srovnávala se s tím týden, dneska jezdí k dceři a zeťovi za vnučkou a všechno je v pořádku. "A mě těší, že můj manžel od té doby říká: Takovou svatbu bych si klidně zopakoval znovu!" tvrdí Kristýna.



Účet, prosím! šaty: 4 900 Kč

varhany na radnici: 600 Kč

prstýnky: 2 600 Kč

slavnostní oběd: 2 500 Kč

svatební kytice: 315 Kč CELKEM: 10 915 Kč

Petr si rád dělá legraci z kamarádů. "Mě svatba přišla na osm set, pánové," říká. Ano, dvakrát čtyři sta, to je poplatek, který zaplatil na matrice v Rožnově pod Radhoštěm za to, že jeho svatba svatbu nebude vůbec připomínat. S přítelkyní požádali o zkrácený obřad. To přijdete před oddávajícího, odpovíte ano ano a podepíšete se. Žádné proslovy, žádná hudba, žádné slavnostní oblečení. A místo svědků zaskočí dvě úřednice z radnice. V posledních letech už můžete o zkrácený obřad požádat téměř kdekoliv.

2. Holky, prodám levně

O tom, na kolik a kde vás co vyjde, si přečtěte na internetu, například na www.beremese.cz. Najdete tady snad úplně všechno: jak se pečou levné svatební koláčky, kdo prodává levně drahé boty nebo kdo nabízí svatební šaty za pár stovek.

3. Romantika za pár korun

Chcete utajenou, ale zároveň levnou a také romantickou svatbu ve čtyřech? Na Červené Lhotě se pořádají církevní i civilní obřady, můžete se vzít v obřadní místnosti, v zámecké kapli i pod širým nebem v parku, a když pak přejdete mostek, v restaurantu Červená Lhota vám připraví svatební oběd a ještě vás tu ubytují. Za obřad zaplatíte 1 000 korun, za oběd a přespání další tisícovku na hlavu.

4. Pozvánky podle mého

Zkuste se inspirovat na www.svatbajinak.cz, kde najdete svatební oznámení pro ty, kterým se dělá z holubiček špatně.

Moje originální svatba

JIŘÍ VOKÁČ-ČMOLÍK (29) a MAGDALENA VOKÁČOVÁ (28)

Brali se: 4. října 2005 v areálu hotelu Starosedlský Hrádek

Do zámeckého hotelu ze 14. století přijela Magdalena Vokáčová na pracovní víkend. A vydechla úžasem: "Tak tady bych se snad i vdávala." Její přítel ji vzal za slovo a po jedenáctileté známosti jí o pár měsíců později právě tady navlékl snubní prstýnek.

Na tu svatbu její hosté hned tak nezapomenou. "Můžete mi prosím sdělit svou konfekční velikost?" obvolávala jednoho svatebčana po druhém Magdalenina kostymérka měsíc předem. Všichni se dozvěděli, že budou oblečeni v historických kostýmech, ale o detailech neměli tušení. "Nechtěla jsem být středem pozornosti jenom já, chtěla jsem, aby si moji svatbu užili i hosté," vysvětluje Magdalena, proč se rozhodla všech pětačtyřicet hostů obléknout do kostýmů z období renesance, které nakonec sehnala v českokrumlovském divadle.

Tip nevěsty: "Když chcete, aby se svatebčané bavili, udělejte z nich dvořany."

Magdalena Vokáčová







Pro sebe a svého přítele vymyslela šaty a ty pak nechala ušít. Ženicha oblékla do rytířské zbroje a dala mu kopii Aragornova meče, do štítu pak erb rodu Vokáčů. Magdalena je totiž prapravnučkou Šimona Vokáče, jednoho z dvaceti sedmi popravených českých pánů - i proto ten nápad s historickou svatbou. U šperkařky si ještě nechala zhotovit čelenku. Ušetřila naopak za pozvánky - napsala je na pergamenový papír a opálila sirkou.

Svatební den byl naplánován do poslední minuty a na dodržení scénáře dohlíželo několik kamarádů a spolužáků z DAMU. Ta svatba vážně nebyla levná, ale Jiří a Magdalena říkají: "Ani po jedenácti letech vztahu to pro nás nebyla formalita a chtěli jsme, aby všichni měli na co vzpomínat." A je vážně na co. Autobus se svatebčany vyrazil z Prahy před devátou, a když pak dorazili na místo, dostal každý svůj kostým. Dámy sametové šaty až na zem, pánové balonové "kraťasy", kabátce a barety na hlavu. Rozpaky při seznamování byly pryč - v převlecích to šlo samo. Ženich s nevěstou se od rána ještě neukázali, ale svatebčané se mezi sebou družili včetně tet z druhého kolene už před polednem.

Pak se svatební průvod za doprovodu bubnů a kejklířů vydal vesnicí k lesu. Na louce dostali všichni zpěvníky a začali nacvičovat píseň pro ženicha a nevěstu. Když ji pak zazpívali takzvaně "naostro", objevil se u lesa rytíř s princeznou na koni - a nejen malé děti vydechly úžasem. Ženich si nevěstu odvedl s průvodem až k oltáři, v zámecké kapli Svaté trojice je očekával evangelický farář. Hrálo se pak, jedlo a tančilo až do noci. A kostýmy vydržely hostům dlouho: Kdy se vám v životě znovu poštěstí vidět vlastní tchyni jako princeznu a švagra v baretu a dobových škorních?



Účet, prosím! zapůjčení kostýmů, historické šaty pro ženicha a nevěstu, meč, štít a čelenka, pronájem zámku, květinová výzdoba, hudebníci CELKEM: 250 000 Kč

V Městském divadle v Českém Krumlově půjčují kostýmy od 250 do 600 Kč na den, v kostymérnách barrandovských ateliérů v Praze za 1 000 až 1 500 korun na týden včetně kompletní výbavy. K tomu ale ještě připočítejte vratnou kauci ve výši 10 000 až 15 000 korun za kostým, v případě hromadné objednávky záleží na dohodě. Na internetu najdete bezpočet dalších půjčoven.

2. Žádejte svatební katalog

Kdo se nechce vdávat v obřadní síni nebo žádá služby přesčas, zaplatí jednorázový správní poplatek 1000 Kč. Za tyhle peníze je dovoleno téměř vše. Obřad uprostřed fotbalového hřiště, o silvestrovské půlnoci nebo doma na zahradě. Víte-li jen to, že nechcete obřadní síň, ale netušíte, kde by se vám líbilo, poproste na matrice o svatební katalog. V tom pražském se třeba dočtete, že můžete mít svatbu ve Vrtbovské zahradě, na Petříně nebo pod Píseckou branou.

3. Pro zamilované romantičky

Chcete originální vznešenou svatbu v jednotném květinovém dekoru, kde s přehozy přes židle ladí i látkový ubrousek? Co třeba pomněnkovou, jeřabinovou nebo levandulovou? Takové vám vypraví na zámku Jemniště. Svatba pro 80 lidí tu v průměru vyjde na 300 000 Kč včetně pronájmu zámku, zahrad, hostiny, hudby a noclehu pro svatebčany.

