Nečekejte, až vás muž osloví, sbalte si ho sama. I to je emancipace

Jak se mužům líbí, chopí-li se při seznamování iniciativy žena? Láďa (35): "Jednoznačně to vítám. Nepatřím k těm, kteří by nějak oslňovali, musím naopak přiznat, že si často netroufám ženu sám oslovit. Bohužel se mi to nestává často, jen výjimečně. A když už k tomu dojde, není to ten typ ženy, který bych oslovil já. Holky, které na to takzvaně mají, nosí hlavu v oblacích a muže jako já totálně přehlížejí. " Honza (29) : "Mně se líbí aktivní ženy, a přestože se seznamuji lehce, vždycky mě potěší, když mě žena osloví sama. A nemusí to být jen na diskotéce. Dělají to prima holky se zdravým sebevědomím. Takové mně imponují." Zdeněk (37): "Já jsem pro to, aby ženy balily muže jinými rafinovanějšími způsoby, než že je prostě osloví. Mám rád náznaky, hru očí a těla... to je pro mne ten signál, že se o mne žena zajímá a je čas ji oslovit..."