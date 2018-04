Lékaři zkoumají přesnější způsob určení data porodu. Napoví cervix

Výzkumníci z univerzity Thomase Jeffersona v Pensylvánii ve své metaanalýze zkoumali pět studií zahrnujících více než 700 těhotných žen, jejichž ještě nenarozené děti byly v pozici hlavičkou dolů. Ze získaných dat se zdá, že v odhadu, kdy k porodu opravdu dojde, by mohl být nápomocný děložní čípek, latinsky zvaný cervix. Své výsledky vědci publikovali v Mezinárodním žurnálu porodnictví a gynekologie.



Přesná velikost čípku napoví

„My doktoři, sestřičky a porodní asistentky často prohlížíme pacientky v odhadovaném termínu porodu nebo po něm, když jsou již opravdu velké a necítí se zrovna příjemně a chtějí vědět, kdy už porodí. A já jsem měl vždycky pocit, že vypadáme jako troubové, protože to nevíme,“ řekl s nadsázkou doktor Vincenzo Berghella z Fakultní nemocnice Thomase Jeffersona pro Huffington Post. A doufá, že nejnovější poznatky bezradnost ukončí.



Děložní čípek Děložní čípek neboli hrdlo (latinsky cervix) tvoří spodní část dělohy a tenkým kanálkem ji spojuje s pochvou. Během menstruace se lehce roztahuje, což může být příčinou bolestí v podbřišku.

V těhotenství se na něm utvoří hlenová zátka, která chrání plod před mikroorganismy. Zkrácení čípku a rozšíření provázené kontrakcemi je pak známkou postupujícího porodu.



Již nyní lékaři při předporodních vyšetřeních zkoumají pohmatem velikost a měkkost děložního čípku, ovšem nová data jim k tomu připojují mnohem přesnější čísla k lepšímu odhadu. Děložní čípek je část dělohy, která spojuje dělohu a pochvu a v těhitenství „drží“ dítě v děloze. Přesnou délku čípku by pak mohlo odhalit vyšetření děložního čípku ultrazvukem.



Pokud má žena v odhadovaný termín porodu děložní čípek delší než 30 milimetrů, pravděpodobnost, že porodí během týdne, je menší než poloviční. Naopak pokud byl její děložní čípek krátký 10 milimetrů nebo méně, v 85 % případů do sedmi dnů porodila. Pokud měla žena děložní čípek kratší než pět milimetrů, byla pravděpodobnost porodu následující týden dokonce 94 %.



Datum podle ultrazvuku i menstruace

V současnosti se datum porodu odhaduje zejména na základě velikosti embrya na ultrazvucích v prvním trimestru a také započítáním data poslední menstruace. Pokud se výsledné termíny liší o více než sedm dnů (u ultrazvuku před devátým týdnem o více než pět dnů), lékaři se většinou přikloní k datům udávaným na ultrazvuku. Při výpočtu podle poslední periody se počítá s délkou těhotenství 280 dnů, tedy 40 týdnů, a také s tím, že ženin cyklus má délku 28 dnů a ovuluje 14. den svého cyklu. To jsou však jen průměrné údaje a u jednotlivých žen se mohou lišit o několik dnů i více, liší se pak tedy i termín porodu od toho odhadovaného.



Jak poznat začátek porodu? Zeptali jsme se porodní báby, lékaře i matek

Lékaři sami přiznávají, že přestože ultrazvuky jsou stále přesnější a dokáží odhalit více abnormalit a embryo lépe změřit, odhad data porodu se v posledních letech nijak výrazně nezpřesnil.

„Je pravda, že naše schopnost odhadnout individuální termín porodu po odhadovaném datu se jinak výrazně nezlepšila. Hlavně proto, že stále přesně neznáme a nerozumíme spouštěčům porodu,“ vysvětluje zájem o podobná data doktor Sindhu Srinivas, který vede porodnici ve fakultní nemocnici pensylvánské univerzity.



Podle gynekologů je třeba porovnat, jak moc dokáží být lékaři při předporodní manuálních vyšetřeních přesní v porovnání s ultrazvukem, který se momentálně těsně před očekávaným porodem již neprovádí. Zatím by nové poznatky neměly nic měnit pro těhotné ženy bez komplikací, pomoci by však mohly při rozhodování o dalším postupu u rizikovějších pacientek. To se týká třeba žen, které v minulosti prodělaly císařský řez.