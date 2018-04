Veďte své děti k pohybu, naučte je dělat kotrmelec

Kotoul vpřed patří k základním cvikům, ovšem mnoho dětí s ním bojuje ještě i na základní škole. Přitom se stačí držet několika jednoduchých pravidel, a vaše dítě si ušetří nepříjemné pocity v hodině tělocviku nebo při hraní s kamarády.

Pravidelný pohyb je pro děti velmi důležitý, ideální je pak takový druh aktivity, při kterém se rozvíjí všechny možné dovednosti najednou. Tenis a fotbal jsou krásné a zábavné sporty, malé dítě by ale mělo nejprve dostat šanci objevit různé druhy pohybu a pak až zjistit, ke kterému má předpoklady a který ho nejvíc baví. Pro začátek tak můžete s dětmi hrát na honěnou, lézt na žebříky a stromy, blbnout na žíněnce, skákat do výšky, do dálky a po jedné noze, zkusit válet sudy nebo je vézt jako trakař.

„U předškoláků lze postupně přidávat konkrétní pohybové úkoly bez silových a vytrvalostních cviků, ideální je zařadit cvičení s pomůckami a vhodným nářadím. Rozhodně nelze doporučit posilovací cviky, extrémní rozsahy pohybů v kloubech nebo doskoky a dopady z neúměrné výšky. Není možné chtít po dětech fyzicky náročné výkony, jejich svalová a kosterní soustava není připravená na velkou zátěž,“ dodává Kristýna Přibylová, autorka cvičení pro děti založeného na jejich psychomotorickém vývoji.

U žádného cvičení by neměla chybět rozcvička pro zahřátí organismu, zaměřená také na protažení svalů. Krátké protažení je vhodné i na závěr cvičení a pomůže s případným zklidněním dítěte.



Jak dítě naučit kotoul vpřed

Před samotnou výukou kotoulu vpřed je dobré připravit si nejprve správnou podložku. Ideální je lehce šikmá plocha, která dítěti dodá do kotoulu švih, není to však podmínkou. Výhodou je rozhodně měkčí povrch.

Průpravným cvikem ke kotrmelci je tzv. kolébka. Dítě si lehne na podložku, uchopí obě kolena a současně s bradou je přitáhne k hrudníku. V této poloze provádí na podložce houpání vpřed i vzad.

Jak správně chválit Pochvaly typu „hodná holka“ a „šikovný kluk“ odborníci nedoporučují. Jak správně chválit svoje dítě?

Pokud dítě zvládne kolébku a cvičení ho baví, pak můžete pokračovat k samotnému nácviku kotoulu. Nejdřív se dítě rovně postaví s nohama u sebe a vyzveme jej k zamávání sluníčku oběma rukama. Díky mávání se dítě vytáhne směrem vzhůru.

Následuje položení obou rukou na podložku před špičky nohou a podřep až dřep. V této pozici dítě vyzveme, aby se podívalo na své bříško, na pupík. Jednu svou ruku dáme na zátylek dítěte, druhou na jeho zadeček. Ruka na zadečku začne s pohybem překulení dítěte přes záda, zatímco ruka na zátylku hlídá, aby dítě správně zabalilo a sklonilo hlavu.

„Pokud pohyb dítě nedělá správně, lehce přidržíme hlavu za zátylek, aby brada směřovala k hrudníku,“ popisuje Přibylová z dětské tělocvičny Monkey ́s Gym.

Jakmile dítě pohyb zvládne, můžeme snížit naklonění cvičící plochy. Následně můžete pokračovat v nácviku odrazu nohama a přetočení se vlastní silou. Pohyb by měl končit v dřepu, starší děti pak můžou připojit i zvednutí se snožmo.

Mezi nejčastější chyby při tomto cviku podle Přibylové patří klečení při zahájení cviku, neopření se o ruce, odraz jen jednou nohou a nejčastěji to, že dítě dostatečně nesbalí hlavu a v úvodu cviku na ní stojí.