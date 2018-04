Jak nás vidí ON: Toužíte po hebkosti žití

Ovšem na druhé straně už jde o tak velký vzorek, že z něj lze udělat spoustu obecnějších závěrů. Moc proto děkuju!

Ne zelená, ale modrá je dobrá

Tak za prvé: jeden by předpokládal, že převládající barvou na obrazovkách bude barva zelená, dle odborníků nejvíce prospěšná unaveným očím. Ale kdeže!

Úplně dramaticky převládá barva modrá (zcela modrých nebo s převládající modří je 42% tapet!), tedy barva, která vyjadřuje mír, klid, pokoj, a to dokonce kupříkladu i u motivů a záběrů přírodních, které by modré být vůbec nemusely.

Vaše základní touha, milé čtenářky, je tedy docela jasná (a pochopitelná). Tento závěr navíc zcela potvrzují motivy, kterých je kupodivu relativně malé množství: převládají "krajiny Vašeho srdce", dále domácí mazlíčci (včetně krásného pavouka, tedy krásného pro ty, kteří netrpí arachnofobií, a s poznámkou majitelky Ivany, že jde o krásného miláčka jejího syna - dělá si tedy tapetou radost dvojnásobnou, což ovšem platí i pro mnohé jiné tapety), krásná zvířata z přírody či plyšová (hebkost láká!)...jak vidíte, samá neverbální touha po pohodě, klidu, jakési "hebkosti", "plyšovosti" žití... Vždyť dokonce i z abstraktních kompozic jako by sálala ta touha po hýčkání, kolébání v náručí! (Zvířata, téměř bez tíže se vznášející ve vzduchu či vodě, "happy and free", dokazují pochopitelně totéž).

A totéž zcela platí i o Šárčině tapetě s něžným záběrem z filmu Pýcha a předsudek, zrovna tak jako o kanadské kresbě obludy s dívkou, schýlenou do jejího klína, dvou skleničkách k sobě se něžně tisknoucích a mnohých dalších....

Vlastních partnerů je málo

Také Vaše doprovodné texty zcela potvrzují právě řečené.

Kupodivu vlastních životních partnerů máte na tapetách málo, jako by snad nějaký stud za takovou přímočarost, také oblíbených herců či jiných veřejných krasavců shlíží z Vašich počítačů pramálo ("něžný barbar" dr. House by zřejmě, mít k dispozici větší vzorek, zvítězil ze stejného, výše zmíněného, důvodu).

Nezbytná poznámka: to, co nedovedu posoudit, je to, jakým dílem se na této vaší touze podílí jistá šedivost vašeho pracovního prostředí či zaměstnání a jakým dílem nedostatek touženého v reálném životě.

Sex na plochách chybí

Zajímavá je též téměř absolutní absence jakýchkoliv falických symbolů a sexy obrázků - nazí muži myjící auto na tapetě Petry i Radčina tapeta s ženskou porotou hodnotící nahého muže působí totiž spíše rozverně a úsměvně a dozajista mají navozovat kýženou dobrou náladu a pohodu.

Ale abych se alespoň trošku, trošičku pustil do mé oblíbené psychoanalýzy: tapeta, kterou mi poslala Lenka, s "koňsky" se vzpínajícím oslíkem, jako by vyjadřovala její touhu dokázat okolí (ale hlavně sobě), že je také uvnitř jiná, vzepjatější, silnější, dynamičtější, než se jeví.

A anonymní majitelka tapety s naondulovaným lvem jako by říkala: mám ráda sílu, ale měla by být kultivovanější ( jinak řečeno: mám ráda muže, ale měli by být jemnější, kultivovanější...)

A do třetice: Jarmilina tapeta gotického okna v sobě skrývá falický symbol, ovšem pevně spoutaný...tedy opět výše zmíněná touha po jemnějších, kultivovanějších mužích.

A last but not least: musím ocenit Váš neuvěřitelný vkus, o kterém svědčí výběr Vašich tapet. Klobouk dolů!

Báseň jen pro vás

Toto probírání Vašimi tapetami a mé závěry mi připomněly jednu báseň Roberta Burnse, kterou napsal coby proslov pro slečnu Fontenellovou, u příležitosti jejího benefičního večera dne 26. listopadu 1792, která má název "Ženská práva", a kterou jsem si dovolil přeložit jen pro Vás.

Zrak Evropy, ač upírá se stále

jak osud ničí království i krále,

co kvákne stát, to záhy světem letí

a lidská práva heslem jsou i dětí,

v tom mumraji bych ráda připomněla,

svá práva, že i žena mít by měla.

To první, které ctí i mužskou stranu,

je svaté právo ženy na ochranu.

I něžný kvítek, pyšný na svou krásu,

je bez ochrany vydán zvůli času,

zem stane se hned hrobem jeho krás,

když necháte jej bouři napospas.

To druhé právo - netřeba mít obav,

že není pro něj nejvhodnější doba,

vždyť kdo má rozum, už dnes si jej cení -

tím právem míním slušné zacházení.

Já vím, že kdysi bývávaly časy,

kdy hrubci pranic nectili zdroj krásy

a neváhali nadávat a klít,

pít, hádat se a rušit tak náš klid.

Je konec tomu barbarskému stavu,

teď, pánové, jste všichni vzorných mravů,

těm minulým - to jistě víte líp -

přec vždycky chyběl půvab, duch a vtip.

Teď poslední a nejlepší nám zbývá,

to právo ženské srdce rozechvívá,

vždyť doprovází vladaře a pány:

též chceme být jak oni zbožňovány.

Tu přispějeme zajisté svým dílem,

vždyť nesmrtelná láska je nám cílem

a flirtu, slzám, vzdechům, pousmání,

se ani tupý hrubec neubrání;

když krása k tomu vytáhne své zbraně,

kdo zmohl by se mluvit o obraně?

Však nechme krále, nechme konstituce,

a zbrojení a taky restituce

a dovolme jen majestátu říci:

Ať žena je nám navždy panovnicí!