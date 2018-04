Jak správně mluvit s muži? Jako s dětmi

Autorky příručky "Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly; jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly" sice své rady primárně směřují k bezradným rodičům. Co když je ale zkusíme aplikovat na komunikaci s muži?

Základ úspěchu? Trefit se do správné nálady 1. Není vhodné muže oslovovat, když sleduje důležitý televizní pořad nebo se věnuje jiné činnosti, vyžadující soustředění, případně právě takovou činnost dokončil. 2. Pokud je v práci, není dobré jej vyrušovat telefonem a už vůbec ne s otázkami, kdy bude končit. 3. Také bychom se měly vyhnout chvíli, kdy se muž právě po celodenním pracovním nasazení vrátí k rodinnému krbu a potřebuje svou různě dlouhou "desetiminutovku" k aklimatizaci. 4. Pozor na komunikační zlozvyky, jako jsou všetečné otázky, sarkasmus, rozkazy, obviňování, mučednické výlevy, výhružky, přednášky a moralizování, srovnávání, nadávání a posmívání, proroctví a varování.

Znáte to sama. Mluvit s mužem je někdy ještě mnohem komplikovanější, než komunikovat s dětmi. Zejména, když od něj něco chcete. Někdy stačí i jen málo vřelý či příliš cynický úsměv a hned je dusno.

Otázkou je, jak si tedy o něco říct a nepřivolat hněv či rozladění? Vezměte si třeba modelovou situaci, že vám protéká záchod. Partner o tom sice ví, ale celé týdny se nic neděje. Možná zabere některá z následujících technik (nebo jejich kombinace), které doporučují expertky na komunikaci s dětmi:

Popište problém

Místo rozkazů, obviňování a nadávání si zkuste jen povzdechnout: "Protéká nám ten záchod." Možné úskalí je, že muž stejně odpoví: "No jo, pořád! Vždyť o tom vím, ty se naotravuješ."

Poskytněte informace

Místo přednášek a moralizování podotkněte: "Četla jsem, že voda má zase podražit." Možné úskalí je, že muž si vůbec nespojí tuto informaci s protékajícím záchodem.

Šetřete slovy

Namísto mučednických výlevů typu: co sama neudělám, to nemám, partnera stručně upozorněte: "Prosím tě, miláčku, ten záchod!" Možné úskalí je, že i po týdnu, kdy protékající voda burácí jako vodopád, uslyšíte: "A co je s ním?" Na to stačí jediná odpověď: "Teče." Možná, že i potom uslyšíte: "Proč jsi to neřekla dřív?" V tom případě je dobré zůstat v klidu. Ostatně na ovládnutí techniky "nenechat se vytočit" by asi jeden článek nestačil.

Popište vlastní pocity

Místo sarkasmu či srovnávání se schopnějším sousedem můžete říct: "Nelíbí se mi, že ten záchod pořád protéká a už mě docela štve, že ti to musím pořád připomínat, nechci tě pořád honit jako nějaký generál." Možné úskalí je, že se dočkáte odpovědi: "Tak mě pořád nehoň!"

Napište vzkaz

Místo posmívání a proroctví, typu, ti naši kluci taky nebudou umět nic, když budou po tatínkovi, pomůže třeba nechat přímo na toaletě lístek: "Prosím, udělej se mnou něco, ať už neprotékám." Ideální, jak se vyhnout konfliktu i jakékoli okamžité mužově reakci. Možné úskalí je, že se naštve, že mu píšete cedulky, místo abyste s ním normálně promluvila.

Dejte mu na výběr Tato technika je obecně velmi přínosná pro bezproblémový chod domácnosti. Ideální je nastolit takový výběr, kde je jasně lepší námi preferovaný výsledek. Například: "Chceš jet o víkendu k vašim, nebo se celý den válet se mnou v posteli?"

Chvalte, chvalte, chvalte

Pokud se zadaří a muž si s protékajícím záchodem poradí, nezapomeňte na chválu: "Nádhera, záchod už neprotéká, ten zvuk už mi šel na nervy." Taky lze krátce shrnout: "Kdo umí, umí. Tomu se říká umět si poradit."

V každém případě je pak třeba vyvarovat se chvály, která naráží na slabosti nebo nezdar v minulosti.

Takže určitě ne: "Nikdy bych si nemyslela, že to fakt zvládneš, ale dokázal jsi to!" nebo "Minule jsi málem vytopil byt a teď si to jen utáhl a bylo, viď!"

Probuďte jeho lepší já

Občas se muži může zdát, že na něj máme příliš vysoké nároky. Jeden se s tím bude snažit poprat sám, druhý nám to bude mít za zlé. Je proto důležité pomoci mu osvobodit se z jeho role.

Pokud byl váš partner například od dětství považován za někoho, kdo neumí ani utáhnout šroubek, a na co sáhne, to pokazí, je pro něj požadavek opravit protékající záchod předem prohranou bitvou. A za to můžete v tuto chvíli vy.

Proto je nutné hledat možnosti, jak mu ukázat jeho novou, lepší tvář. Vy ho přece vidíte jinak, než jak jeho výkony hodnotil otec či jak jeho slabosti neustále omlouvala, ale tím i připomínala matka.

Ideální je připravit mu takovou situaci, ve které bude moci i on sám sebe vidět jinak. Nechat ho opravit rozbitou hračku, pověsit obraz, vyřešit záhadu čůrající žehličky nebo nedovírajících se dveří. Pokud pak partner ještě zaslechne, jak o něm říkáte něco pozitivního, jak si poradil s tím či oním, bude z něj nový muž, ochotný vrhnout se i do složitějších úkolů.