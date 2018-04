Jak má vypadat správná kuchyně

Nevyhovující barvu dvířek nebo pracovní desky můžeme klidně časem změnit. Když ale zjistíme, že k vyndání talíře potřebujeme štafle nebo že nádobí myjeme takřka v podřepu, na změny už bývá pozdě. "Klasický příklad nevyhovujícího uspořádání je spíž na opačném konci kuchyně," říká Stanislav Brázda, expert na kuchyně z firmy Whirlpool.

"Nejčastější chyby vyplývají z toho, že zákazník nejde do kuchyňského studia, aby se poradil s odborníkem." Rady kamarádů a kutilství se v případě nové kuchyně nemusí vyplatit. "Každá kuchyně by měla být uspořádána tak, aby byla především maximálně pohodlná pro toho, kdo ji používá. I při rekonstrukci je lepší udělat úplně nové rozvody, aby se do ní pak daly pohodlně umístit moderní spotřebiče," dodává Brázda.

Na výšce záleží

Český spotřebitel odkojený sektorovými kuchyněmi je zvyklý na staré normy a stereotypy. Dnešní trh už ale nabízí kuchyně ušité na míru. Jednou ze zásadních věcí je správná výška pracovní desky. "Pro menší lidi se pracovní desky umisťují níže, pro vyšší lidi je samozřejmě vhodnější vyšší umístění. Existuje dokonce variabilní deska, kterou lze jednoduše výškově nastavit. To je ideální třeba v rodinách, mezi jejímiž členy jsou velké výškové rozdíly," vysvětluje Stanislav Brázda.

A jaké je ideální výškové rozmístění spotřebičů? Podle Brázdy by měl být dřez trochu výš, abychom se při mytí nádobí zbytečně nehrbili, naopak varná deska trochu níž, abychom při vaření viděli dobře i do zadních kastrůlků. Z minulosti přetrvává také zvyk umisťovat troubu pod pracovní desku. Ve většině nových kuchyní dnes ale najdete troubu ve výšce nad 80 cm, tak se při manipulaci s horkým nádobím nepopálíte, nebudete se muset ohýbat a navíc bude horká přední deska trouby mimo dosah nejmenších.

"Je zájem o vyšší kuchyně. Nabízíme většinou výšku pracovní plochy 91 až 92 cm, do kterých se vejde 5 zásuvek," uvádí Jaromír Slováček ze studia Infini. Spodní skříňky se dnes vybavují zásuvkami mnohem častěji než klasickými dvířky s policemi. Není to jen módní trend, ale mnohem praktičtější řešení, než nabízejí police. "Díky kování se šuplíky dají vysunout úplně, a tak se pohodlně dostanete i do nejzazších míst," dodává Slováček. Všechno je na očích a po ruce.

Skříň je dnes i spíž

V novostavbách dnes klasické chladné spíže s okénkem do světlíku nenajdeme. Místo na uchování potravin je ale nutnost. Spíž nahradily tzv. potravinové skříně. Většinou se vyrábějí v šířce 40 cm. Skříň je vybavená několika poličkami nebo drátěnými koši, které díky kolejnicím můžeme zcela vysunout. Tak se dostaneme i do zadní části, která je v obyčejné polici hůře dostupná. Do takové skříně se vejde až 100 kg potravin.

Kam troubu a kam dřez

Při uspořádání pracovní plochy bychom se vždy měli řídit pravidlem "omýt, nakrájet, vařit". To v praxi znamená, že v tomto pořadí by měla být místa pro tyto činnosti vedle sebe - tedy dřez, vedle něj pracovní plocha a pak varná deska nebo sporák. Dalším pravidlem je, že by chladnička neměla stát v blízkosti spotřebičů vyzařujících teplo. A to ani v malé kuchyni. "Odborník dokáže umístění spotřebičů ideálně vyřešit i v malé kuchyni a umí malý prostor jakoby ‘nafouknout‘," říká Brázda. Nová kuchyně si zkrátka žádá pohled profesionála z kuchyňského studia.

5 pravidel nové kuchyně

1. Dřez by neměl stát vedle varné desky.

2. Vedle chladničky nesmí stát spotřebiče vydávající teplo.

3. Pracovní desku si vybírejte podle výšky. Správnou výšku si vyzkoušejte už v kuchyňském studiu.

4. Ukládací skříň vybavte raději plnými výsuvnými šuplíky, drátěné jsou nevhodné hlavně pro potraviny, kterým hrozí překlopení, vysypání či vylití.

5. Troubu si raději nechte vsadit do výšky nad 80 cm, abyste se při manipulaci s horkým nádobím nepopálili. Na pečené pokrmy také lépe uvidíte.