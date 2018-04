Bolesti kloubů: na vině může být špatná strava i nedostatek pohybu

Co vám pomůže? Koupele a bylinné zábaly

Pomohou zejména při občasných potížích. Pro koupel si připravte výluh z přesličky či mladých větviček borovice nebo smrku. Zkusit můžete i bylinné zábaly. Jak se připravují? Z bylin, ideální je např. meduňka či kostival, si uvařte odvar (něco jako silný čaj), který ještě teplý použijte na obklad (namočte do něj gázu, přiložte na postižené místo a převažte šátkem). Osvědčeným babským receptem jsou nahřáté listy zelí, zaručeným hitem pak křenové placky. Obklad si z nich můžete připravit dvojím způsobem. Buď z čerstvých pomačkaných listů křene selského, které přiložíte k bolavému místu a převážete, nebo druhou možností je placka. Vyrobíte ji ze čtyř polévkových lžic jemně nastrouhaného křenu, které smícháte se dvěma nastrouhanými bramborami, z nichž vymačkáte tekutinu. Směs zavažte do gázy, vytvořte z ní placku a přiložte ji na půl hodiny na bolestivé místo. Protože jsou některé látky v bylinách a zejména v křenu ke kůži agresivní, před přiložením obkladu nejprve postižené místo natřete sádlem či měsíčkovou mastí. Vyvážená strava Musí obsahovat potřebné živiny, vitaminy a minerály a přitom pomáhat udržet přiměřenou tělesnou hmotnost nebo snižovat nadváhu. Vsaďte především na dostatek vitaminů C, D, E a kolagenu (ten je obsažen např. v tuňákovi, lososu, v krůtím mase, v želatině a v telecích játrech. Z rostlinné stravy podporují tvorbu kolagenu červené mořské řasy ruduchy a pupečník asijský.). Také dostatečný příjem kvalitních rostlinných bílkovin (luštěniny, sója a tofu, ořechy) je nezbytný. Omezte příjem tučných potravin a sladkostí (vysoká hladina glukózy v krvi zhoršuje záněty) a přidejte ovoce a zeleninu (zklidňují zánětlivé procesy). Prospěšné jsou i ryby a drůbeží maso. A důležitý je samozřejmě pitný režim (ideálně 2–3 litry tekutin denně).