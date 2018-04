Jak dodržet novoroční předsevzetí

Novoroční předsevzetí vůbec nejsou plané řeči odsouzené předem k neúspěchu, to jim tak jenom přisoudila moderní mytologie. Je jedno, jestli startujete do nového života prvního ledna nebo osmnáctého července, vrhnout se po hlavě do něčeho nového je svůdné. Je to stejně lákavé jako začít psát do nového diáře nebo se zavrtat do čerstvě povlečené postele. Jsme plní odhodlání a absolutně věříme, že svůj začátek dovedeme do zdárného konce.

Velká očekávání jsou paradoxně také důvodem, proč hodně svých dobrých úmyslů nenaplníme. Proč vydržíme cvičit jen dva týdny a nekouřit jen do prvního kafe s kamarádkou. Řekněme ale, že by nám ke každému předsevzetí někdo přibalil odborníka, který by nás provedl prvním měsícem. Celých 30 dní by nám radil, co nezkazit hned na začátku a do čeho se nevrhat tak moc po hlavě - to by se to začínalo! Tak to vyzkoušíme.

Začnu cvičit

"S dodržením tohoto předsevzetí občas pomůže sázka nebo cvičící partner, který vás v nejtěžších chvílích podrží. Musíte si ale uvědomit, že jde o vás, vaši hlavu a vaše tělo, a že na začátku bylo právě vaše rozhodnutí a touha po změně," radí osobní trenér Svatopluk Fořt. Vedle profesionálních sportovců trénuje i začátečníky, takže zkušeností s odhodlanými amatéry má dost.

Co říkáte lidem, kteří se u vás na začátku ledna objeví s předsevzetím, že teď začnou pravidelně cvičit?

"Většinou ,To jsou k nám hosti, rád vás vidím‘. Ne teď vážně. V podstatě s nimi jednám stejně jako s klienty, kteří přijdou v květnu nebo září. V úvodním rozhovoru si probereme, co je cílem jejich návštěvy a jaké kroky budou následovat. Většina lidí, když už se rozhodne a vyhledá odborníka, je pevně odhodlána jít do toho. Nestává se jim, že by skončili po týdnu či čtrnácti dnech."

Jaké jsou nejčastější chyby lidí, kteří začínají buď poprvé, nebo po delší době se cvičením?

"Jsou příliš netrpěliví a nemají tušení, co za tím rozhodnutím je, co je čeká a čím si musí na počátku projít. Začátečníci mají představu, že se změní s minimální námahou a disciplínou za pár týdnů," říká osobní trenér.

Jaký druh cvičení je podle vás nejvhodnější pro úplné začátečníky, kteří sedí celý den v kanceláři a svalové hmoty moc nemají?

"Na začátek bych volil procvičení celého těla dvakrát až třikrát týdně, se zaměřením na velké svalové partie. Určitě bych se vyhnul cílenému zaměření na nějakou konkrétní partii, jak to lidi často dělají. Nejdřív musíte tělo celkově zpevnit a potom trénink upravit podle vašich potřeb. Postupně bych také zařadil aerobní zátěž, která zlepšuje celkovou fyzickou kondici. Ergometr, běhací pás, stepper nebo veslovací trenažér jsou dnes již v každé lepší posilovně."

Jak vydržet a nenechat se od nového cvičebního plánu odradit ani svou leností, ani nedostatkem času? Existuje na to nějaký motivační postup nebo třeba psychologický trik?

"Na každého funguje něco jiného. Na začátku je důležité si přesně definovat cíl svého snažení. A pak ho konzultovat s odborníkem. Pokud má bohaté zkušenosti, určitě najde cestu, jak vás u cvičení udržet. Na někoho třeba funguje zakoupení permanentky na delší dobu nebo předplacení služeb trenéra. Dobré je se i dohodnout s kamarádkou nebo kolegou z práce na pravidelných cvičeních a chodit ve dvojici. Věřte, stojí to za to. Po čase nebudete moci bez pohybu žít."

TIP OD TRENÉRA RADÍ OSOBNÍ TRENÉR SVATOPLUK FOŘT

"Většina těch, kteří chtějí hubnout a pak zformovat postavu, se často nechce smířit s tím, že musí upravit své stravovací návyky a zařadit víc aerobních aktivit." (Mezi aerobní sporty patří třeba plavání, cyklistika, běh, pěší turistika, běh na lyžích, veslování - pozn. red.) Agresivní diety jsou na nic. Lepší je stanovit si postupné a reálné cíle. Jejich plnění nám zvedne sebevědomí.

Začnu zdravě jíst

V zimě nabírá naše tělo obranné kilogramy proti chladu, v zimě také víc jíme a o vánočních svátcích navíc spořádáme tolik cukru jako někdy za celý rok. Takže ti šťastnější z nás se přímo těší na lehčí lednovou stravu a ti ostatní rozumově vědí, že je potřeba svůj jídelníček zase zkrotit.

Ať už chceme chránit jídlem své zdraví nebo zhubnout pár nadbytečných kil, málokdy nám naše snaha a dobrá vůle vydrží déle než měsíc. Jaké děláme na začátku nejčastější chyby?

"Často si stanovíme naprosto nereálný cíl, nerespektujeme své možnosti a zvolíme agresivní redukční dietu," říká odbornice na výživu Václava Kunová, členka Obezitologické společnosti a společnosti STOB. "I když to vydržíme týden nebo měsíc, nemůžeme dlouhodobě uspět bez představy o tom, co bude navazovat. Mnohem lepší je stanovit si postupné a uskutečnitelné cíle. Jejich naplňování nám zvedne sebevědomí."

Poraďte nám, jak ten první měsíc postupovat, abychom netrpěli ani hladem, ani záchvaty chuti na něco dobrého, leč nezdravého.

"Nejúčinnější zbraní proti hladu je časté jídlo - samozřejmě v menších dávkách," radí doktorka Kunová. "A ke každému jídlu je vhodné doplnit kousek zeleniny. Zelenina totiž sníží energetickou hustotu jídla a taky riziko, že v následujícím jídle sníme více, než kolik bychom chtěli."

Když se nám to nepodaří a vrátíme se po pár týdnech k nezdravému stravování, jaký je nejlepší způsob, jak na sebe nebýt naštvaní a zkusit to znovu?

"Přehodnotit cíle a způsob, kterým jste se jich snažili dosáhnout. Pokusit se zjistit, proč to nevyšlo, a neopakovat podruhé stejnou chybu. Dobrou volbou je pokusit se zkontaktovat odborníka na výživu v místě bydliště, který vás může vést a posilovat v průběhu vašeho snažení a průběžně odstraňovat potenciální chyby."

TIP OD VÝŽIVÁŘKY RADÍ VÁCLAVA KUNOVÁ, ČLENKA OBEZITOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

"Není dobré jíst na svačinu samotné ovoce nebo zeleninu, protože po nich dostává hodně z nás ještě větší hlad, než jsme měli předtím. V každém jídle je dobré mít potravinu s vyšším množstvím bílkovin a zároveň menším množstvím tuků a snažit se vyhnout potravinám, po kterých brzy následuje pocit hladu - bílému chlebu, bílé rýži, pečeným bramborám, bramborové kaši nebo třeba vařené mrkvi."

"Chcete zhubnout? Nejdřív se na sebe musíte naštvat," říká specialistka na výživu Leona Meindlová. Více v rozhovoru ZDE.





Přestanu kouřit

Típnutí poslední cigarety je vlastně také začátek, i když spočívá v tom, že něco dělat přestanete. Začít žít život nekuřáka je jeden z nejtěžších kroků, do kterého se v rámci novoročních předsevzetí můžeme pustit.

Je lepší přestávat postupně, nebo naráz věnovat všechny své cigarety kamarádovi? Je vhodnější přestávat s někým a podporovat se, nebo se radši spolehnout jenom sám na sebe?

"Já jsem přestávala kouřit už tolikrát, že se až stydím," říká osmadvacetiletá prodavačka Jitka Korecká z Benešova. "Teď jsem ale zřejmě padla na to pravé. Přestaly jsme společně s kamarádkou a vedeme si deníčky nekuřaček, kde si za každý den bez cigarety píšeme vzájemně pochvaly jako ve škole. Je to dětinské, ale funguje to už skoro měsíc." Naopak její kolega z práce prý přestal jednou provždy proto, že se rozhodl sám, vyhodil skoro plnou krabičku cigaret a už pět let si nezapálil. Zaručených metod je ale tolik, že bude jistější obrátit se na odborníka než se pokoušet přestat kouřit ,jako sousedka odvedle‘.

Doktorka Jana Koblihová pracuje jako psycholožka v Poradně pro léčbu závislosti na tabáku při Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Co by mi poradila, kdybych k ní na začátku ledna přišla odhodlaná, že přestanu kouřit?

"Úplně nejdříve bych vám pogratulovala k vašemu rozhodnutí. Potom bychom si promluvily o tom, jakou máte motivaci, jestli to chcete jenom zkusit, nebo jste opravdu připravená na to, co s sebou přináší abstinenční syndrom. Zeptala bych se vás i na vaše očekávání, co pozitivního vám nekouření přinese a kdo vás podpoří."

Jaký je mezi lidmi největší zažitý mýtus o přestávání s kouřením?

"Že kouření je zlozvyk a že se při nezdaru jedná jenom o slabou vůli. Závislost na tabáku, nikotinu, má svoji diagnózu (F17.2). Další mýtus je, že závislý kuřák, který už několik let nekouří, si může občas dát cigaretu a stát se takzvaným příležitostným kuřákem. Omyl. Brzy, i po několika letech, začne kouřit znovu svoji původní dávku," varuje psycholožka.

Co poradíte člověku, který už třikrát přestával a ani jednou se mu to nepovedlo?

"Aby vyhledal odbornou pomoc v poradně nebo centru pro léčbu závislosti na tabáku. Adresy najdete třeba na stránkách na www.nekurte.cz, www.modernijenekourit.cz nebo www.drogovaporadna.cz."

Vraťme se k úplnému začátku. Začal nový rok a já přestávám kouřit. Co mě do konce ledna všechno čeká?

"Čekají vás nepříjemné abstinenční příznaky. Je důležité, abyste na ně byla připravená a věděla, že jsou jen dočasné, a uměla jim čelit. Nejintenzivnější jsou v prvních dnech a většina jich odezní do šesti týdnů. Abstinenční příznaky nemá každý stejné a nikdo nemá všechny, nicméně můžete být nesoustředěná, podrážděná, unavená, může vás bolet hlava, asi budete mít závratě, cítit tlak na prsou, kašlat, špatně spát. Taky můžete mít hlad, chuť na sladké, zřejmě i zácpu, ale nejzávažnější a nejdéle přetrvávající problém je chuť na cigaretu."

TIP OD PSYCHOLOŽKY ODPOVÍDÁ JANA KOBLIHOVÁ Z PORADNY PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI NA TABÁKU PŘI ÚVN V PRAZE Jak přestat kouřit a přitom nepřibrat? "Když přestanu kouřit a přitom budu jíst stejně a stejně se pohybovat, jako když jsem kouřila, mohu počítat s tím, že během prvního roku přiberu 2 až 4 kg. Zanechání kouření neznamená tedy jen típnutí cigarety, ale změnu celého životní stylu - kromě změny jídelníčku (zdravá výživa, zelenina, přiměřený energetický příjem) i více pohybové aktivity."

Budu si dělat radost

Po třech nejčastějších předsevzetích, která si do nového roku dáváme, bych se ještě ráda zmínila o jednom, na které se zapomíná, ale jehož plnění vůbec nebolí. Jestli na ty první tři teď třeba nemáte energii nebo chuť nebo vás vaše zdraví netrápí, pojďte si do roku 2007 slíbit, že prostě budeme šťastní.

Budeme si dělat radost. Hned v únoru si vybereme v cestovní kanceláři nebo vymyslíme s rodinou krásnou letní dovolenou. Budeme se pravidelně vídat s kamarády. Zavoláme všem lidem, na které jsme dlouho neměli čas a mrzelo nás to. Vrátíme se ke všem koníčkům, které nás kdy bavily, ale už jsme na to zapomněli, protože čas bohužel není nafukovací.

A pak si najdeme koníčky nové. Vyzkoušíme všechno, co nás láká, ale co odkládáme z nejrůznějších důvodů. Půjdeme na koncert kapely, kterou jsme naživo neslyšeli snad už sto let. Seženeme po antikvariátech svoji oblíbenou, ale ztracenou knížku. Přihlásíme se do kurzu španělštiny nebo jakéhokoliv jiného jazyka, který nás láká.

Nebo si naopak můžeme předsevzít, že přestaneme dělat věci, které nám užírají nervy, čas, dobrou náladu a klid. A takových je spousta, jenom si je třeba neuvědomujeme. Přestaneme nutit dítě chodit do kroužku, který ho nebaví, ale nám se pro ně zdá vhodný. Přestaneme se hádat se sousedkou zezdola a ustoupíme v zájmu klidu z nějaké nepodstatné hlouposti. Přestaneme přesvědčovat svého šéfa, že vydržíme jakékoliv zacházení, a prostě si dupneme nebo odejdeme. Je toho hodně, co bychom si mohli předsevzít NEDĚLAT pro vlastní klid v duši. Jenom to nečekaně může být těžší než zhubnout o dvacet kilo.

Tentokrát vydržím

Prvních 30 dní je kritických u všech předsevzetí. Začínali nebo přestávali jste s něčím už několikrát a vždy neúspěšně? Pak je určitě čas obrátit se na odborníka. A bude-li vás to stát nějaké peníze, tím lépe. Aspoň máte o motivaci víc opravdu se změnit. A hlavně se za dosažení každého, i postupného cíle odměňte. Děláte to přece pro sebe, tak si to zasloužíte. A za měsíc nekouření si zcela jistě zasloužíte knížku, CD nebo kabelku, po které jste tak toužili, ale Ježíškovi to jaksi nedošlo.

S odměňováním za cvičení a přechod na zdravější stravování je to jednoduché. Už do měsíce si budete moci na sebe koupit něco, co jste po Vánocích neoblékli. Stojí to za to, i když to z vás bude v létě padat. Nicméně ten pocit je k nezaplacení. Držíme palce a v únoru nám napište, jak jste dopadli.