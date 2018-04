Skoro polovina dětí si na sítích píše s neznámými lidmi. Jak je chránit?

„Děti dnes vstupují do prostředí sociálních sítí v osmi až devíti letech a desetileté děti jsou už jejich intenzivními uživateli,“ vypozoroval Jiří Palyza z Národního centra bezpečnějšího internetu. Přitom v tomto kyberprostoru nemají do třinácti let co dělat. Podvádějí a při tom podvádění udělají spoustu chyb.



Podle aktuálního průzkumu kampaně Buď safe online si 42 % dětí mladších třinácti let píše s lidmi, které nikdy neviděly. Přitom na internetu hrozí jedna hrůza za druhou: stalking, grooming, impersonation, sexting, happy slapping, flaming…

Co tedy radí rodičům expertka na bezpečí na sociálních sítích Julie Szymańska ze společnosti Avast?

- „Základním pravidlem je zabezpečit veškerá zařízení v domácnosti spolehlivým antivirem. Doporučuji také nainstalovat službu VPN, zejména na mobilních zařízeních, na kterých se děti často připojují k otevřeným sítím.“

- Dále odbornice doporučuje nastavit funkci rodičovské kontroly. Je běžně dostupná buď ve formě řady aplikací, v nastavení internetových prohlížečů nebo jako služba přímo od poskytovatele internetového připojení.

- „Upozorňujte děti na nebezpečí phisingových zpráv a e-mailů od neznámých lidí, vyskakovací okénka, škodlivé odkazy, ale i nebezpečí při legálním stahování souborů,“ nabádá dále Julie Szymańska. „Učte je, že v online světě nemají sdílet osobní údaje o sobě, ani o své rodině.“

Rodiče často strkají hlavu do písku s tím, že „toho o internetu vědí mnohem míň než jejich děti.“ Jiří Palyza je ale toho názoru, že rodič nepotřebuje vědět, kolik pixelů má mít ilustrační obrázek na timeline. Stačí, když bude děti učit, že stejně jako se nemají bavit s cizími lidmi, nastupovat k neznámým lidem do auta, nepředvádět se nahé na ulici nebo nenadávat ostatním za každou maličkost – že totéž platí i pro online svět.