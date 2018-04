Jak by podle vás měla vypadat ideální svatba? Ptaly jsme se mužů

Jan

Ještě nikdy jsem nad svatbou vážně nepřemýšlel, žil jsem s představou neženit se a nemít děti. Avšak nedávno jsem byl v kostele na svatbě kamarádky a snad poprvé jsem se setkal s tradičním obřadem. A ačkoliv nejsem věřící člověk, mám rád tradice. Proto bych si případně představoval příjemnou malou svatbu v šumavské vísce a upovídaného pana faráře jako oddávajícího.

Petr, 31 let, budoucí knihovník, svobodný

Podle mě by měla být taková, aby si to šťastný pár co nejvíc užil. Obřad v kostele není špatná varianta. Pozvat rodinu a lidi, které máte rádi. Rozhodně podle mě dobrou svatbu nedělá to, že stála miliony, jak nám předhazují bulvární deníky, aneb lásku a štěstí si za peníze nekoupíš. Dobrá je třeba projížďka novomanželů v kočáře, zažil jsem i svatbu na břehu rybníka a stálo to za to. To hlavní dělají přítomní lidé.

Štěpán

Štěpán, 26 let, student, svobodný

S ženou, kterou miluju. Bez proslovu, že spolu máme snášet dobré i zlé. A bez babiččiných buchet.

Radek, 30 let, podnikatel, zasnoubený

Jako ateista nepotřebuji církevní svatbu, ale mám rád tradice, takže bych ji rád uspořádal v nějaké historické, klenuté budově: v gotickém kostele nebo na hradě. Svatba by také měla být událost, na kterou se vzpomíná, takže rozhodně ne malou svatbu, ale sezval bych přátele a rodinu z různých koutů a dobře je pohostil. Ostatní detaily bych pravděpodobně nechal na nevěstě a hlavně na maminkách, protože ty by se obě při zařizování svatby hezky vyřádily.

Jakub

Jakub, 27 let, student, svobodný

Zatím se opravdu ženit nehodlám, protože ani s nikým nechodím. Žiju jen s mým vodicím pejskem. Ale mám určitou představu. Byť jsem ateista, neměl bych problém se svatebním obřadem v kostele. Svatbu vnímám jako určitý zásadní, posvátný krok a pocitově stejně vnímám i kostel. Určitě bych ale prosazoval komorní účast jen nejbližší rodiny: svědci a blízcí přátelé. Ani svatební hostinu bych nepodceňoval, protože jsem gurmán. Ideálně by se konala venku, bylo-li by to na jaře či v létě, případně třeba kolem krbu. Takový trochu venkovský styl, byť jsem městský člověk.

Pavel, 35 let, truhlář, svobodný

Všichni už se mě na to ptají a já si říkám, že nejlepší by bylo, aby ta svatba přišla co nejpozději. Jednou si nějakou budu muset asi vzít, ale nejraději bych měl od svateb a dotazů na ní svatej pokoj. Svatbu nechci, takže o ní ani nesním.

Josef

Josef, 22 let, na volné noze, svobodný

Nejlepší by bylo, kdyby při té svatbě nebyl žádný otravný fotograf nebo kameraman. Aspoň bychom ušetřili a já pak nebudu mít žádné usvědčující důkazy a nebudu se pak muset po letech dívat na ty zamilované obličeje, až mě ta moje vymění za někoho mladšího, staršího, nebo bohatšího…

Karel 47 let, referent, zadaný

Svatba? To bylo pěkně dávno! Jsem rozvedený a už žádnou další nechystám. Ale ta jedna s bývalou manželkou byla přeci jen hezká, i když na úřadě. Všechno se to rychle odbylo a pak jsme šli domů, kde se konala malá rodinná oslava a o víkendu jsme jeli na přehradu Vranov na svatební cestu. Stačilo nám to. Kdybych se snad někdy měl ženit, pak bych to udělal zase stejně.