Na porno narazí už šestileté dítě, rodiče by se měli připravit

Hovory o sexualitě nepatří u rodičů mezi ty nejoblíbenější, popovídání o sexualitě a i o pornografii by se ale rozhodně neměli vyhýbat. „Sexuální výchovu mají zvládnout přirozeně rodiče sami, mohou si pomoci edukativními knížkami. Tempo si mají určovat děti,“ navádí rodiče psycholog Jan Kulhánek z centra Psychoterapie Anděl.

Najdi mi porno

Rodiče ale mohou být překvapeni, kolik informací již děti samy stihly posbírat od kamarádů a na internetových stránkách. Podle informací firmy Bitdefender, která oslovila s dotazníkem na 19 000 svých uživatelů/rodičů po celém světě, se k pornografii dostane 1,16 % dětí z dotazovaných rodin již ve věku šesti let.

Podle údajů z Británie pak jedno z pěti dvanácti- a třináctiletých dětí vidělo pornografický materiál, který je šokoval nebo rozrušil. A jedno z deseti takto starých dětí se dokonce bojí, že je na internetové pornografii závislé.



Děti nevědí, jak reagovat

Podle Helen Beattie z Child Line Services (britská obdoba české Linky bezpečí) je pro současné děti sledování pornografie součástí běžného života a považují jej za normální.



Poraďte se o výchově Nevíte si rady s výchovou svého dítěte? Máte doma problém a hledáte nové možnosti řešení? Zeptejte se zkušené pedagožky Markéty Klingerové v poradně ZDE.



„Větší starost nám ale dělá to, že děti zároveň říkají, že po sledování těchto materiálů se cítí smutné, přehnaně řeší svoji postavu a vzhled a cítí tlak na to, aby se také zapojily do sexuálních aktivit, na které ještě nejsou připraveny,“ upozorňuje pracovnice britské charitativní organizace server Cambridge News.



Porno do škol?

Situace je podle některých odborníků natolik vážná, že by děti s pornografií dokonce měli seznamovat rovnou rodiče nebo škola. Dánský sexuolog Christian Graugaard z Aarlborské univerzity dokonce navrhuje, aby se výuka o něm stala součástí osnov sexuální výchovy.



„Můj návrh je, aby zkušení odborníci kriticky hovořili o pornografii se žáky osmých a devátých tříd v rámci rozumné didaktické strategie,“ uvedl nedávno pro dánský veřejnoprávní rozhlas. Podle jeho slov by nešlo o to ukazovat dětem něco nového, výzkumy totiž ve Skandinávii hovoří o tom, že 99 % chlapců a 86 % dívek zhlédne explicitně sexuální materiál před svými šestnáctými narozeninami.



Trochu jiný názor má Jan Kulhánek, podle kterého rodiče téma nutně sami vytahovat nemusí, neměli by se mu ale rozhodně bránit. Zároveň by měli být připraveni na to reagovat tak, aby se jim dítě nebálo příště opět svěřit. Třeba pokud erotický materiál dítě uvidí při návštěvě u kamaráda nebo kamarádky a rodičům o tom řekne.



Co na to říct?

„To je přesně ta situace, kdy nemůžeme nereagovat. Nechceme, aby byly děti s pornografií v kontaktu, zároveň příliš velká pozornost ze strany dospělých vzbuzuje větší zvědavost u dětí. Mělo by to doma otevřít povídání o sexualitě, které bude adekvátní k věku dítěte,“ navrhuje rodičům Jan Kulhánek.

Nedávný výzkum z Texaské technické univerzity naznačuje, že podobné hovory s žáky druhých stupňů základních škol a středních škol mají za následek menší frekvenci vyhledávání a sledování porna. „Nemusí jít nutně o přímý efekt, ale podobné rozhovory mění jejich postoj k pornografii a odrazují je od jejího sledování,“ uvedl pro univerzitní portál autor průzkumu Eric Rasmussen.



Ve své studii Rasmussen navíc zaznamenal, že dívky chlapců, kteří pravidelně sledují porno, mívají nižší sebevědomí než ty, jejichž partneři jej sledují méně často. To se ale díky rozhovorům s rodiči prý může zvrátit.



Rozhovorem ke zdravému sexuálnímu životu

„Sledování pornografie má spojitost s degradací a ponižováním žen, stejně jako s riskantním sexuálním chováním jako je neužívání kondomů, časté střídání partnerů nebo náhodné sexuální kontakty. Takže nejde jen o zdravotní rizika, porno může i změnit postoj k ženám,“ argumentuje dále Rasmussen. Vhodně vedené rozhovory s dětmi je pak dokážou přesvědčit o tom, že jejich hodnota jako osobností se neodvíjí od toho, jak se chová jejich sexuální partner. Zároveň jim umožní v klidu prozkoumávat svou sexualitu vhodným tempem a v dospělosti vést spokojené sexuální životy.



Stále tápete, jak vlastně pornografii dětem popsat? Odborníci zdůrazňují hlavně rozdíl mezi pornografickými materiály a běžným sexuálním životem průměrných lidí. I u pornografie ale najdete celkem širokou škálu materiálů - od těch ženy degradující až po feministická videa, videa a fotografie s různými specifickými tělesnými typy i sexuálními aktivitami.



„Asi není jediný správný názor nebo postoj, já bych spíš dětem pomohl bavit se o sexu kultivovaně, učil bych je, že k sexu patří láska a že ti lidé z porna se rádi nemají, i proto to není pro děti dobrým vzorem pro objevování sexuality,“ dodává psycholog Jan Kulhánek.