Jací muži nás vzrušují? Nejčastěji chlapáci v uniformě

"Chlapi v uniformě mají jednu přednost. Můžou být úplně pitomí, ale v uniformě většinou vypadají jako pořádný chlap," svěřila se pod odkazem o sexy hasičích na facebookové stránce OnaDnes.cz Věra. "Takový vypracovaný tělíčko v maskáčích, se psí známkou a v kanadách, to jsem úplně ztracená. Takže vojáci, hasiči, to je moje."

Hasiči jsou synonymem mužnosti a statečnosti.

Mužní hrdinové bojující s běsnícím živlem jsou koneckonců sexy pro mnoho dívek i dam. Podle amerického magazínu Glamour o nich sní 75 % žen, které své erotické představy spojují s hasičskou uniformou. Ta je dokonce vzrušuje natolik, že by se spokojily i s tím, že se do ní převlékne alespoň jejich partner, který je ve skutečnosti daňovým poradcem, učitelem fyziky nebo třeba čalouníkem, kteří se (bohužel) v podobných anketách neumisťují.

"Hasiči představují to, co v ženách vyvolává vzrušení, dokonalou postavu, vyvinutou muskulaturu, sílu a vitalitu, ale také neohroženost, oddanost svému povolání a odvahu. To jsou atributy, které se líbí ženám na mužích napříč kulturami, které působí jako silné erotické stimuly," cituje agentura Famous expertku na ženskou sexualitu Lauru Bermanovou.

Facebook Na facebooku OnaDnes.cz jsme nahodili otázku: Souhlasíte, že nejvíc sexy jsou hasiči? Z odpovědí vybíráme: "Já s tím souhlasím, jsem u dobrovolných hasičů, a i když je tam všechny znám a jsou to kamarádi, tak musím uznat, že když si oblečou zejména vycházkovou uniformu, tak jsou neuvěřitelně sexy..." Adéla "Mně se líbí muž v krásném rondonu s krátkým rukávem, kde má vidět vymakané ruce..." Veronika "Hasiči mi nic neříkaj. Ale třeba takovej Johnny Depp jako hasič by se mi asi líbil. :-D" Eva "Ale v podstatě jsou sexy všechny uniformy." Martina "Každopádně montérky, ale nějaké rozumné :-)" Maja Já bych dala přednost policistovi nebo bodyguardovi, modrookému... Michala

Sexy jsou i lékaři nebo kovbojové

Na to, zda vám hasiči opravdu připadají sexy, jsme se ptaly také v naší Kavárničce.

Kromě toho, že jste velmi často souhlasily, hlasovaly jste také třeba pro piloty, kuchaře, policisty nebo lékaře, což jsou opět muži ve stejnokrojích. Uniformy holt mají silný sexuální podtext, a to nejen pro ženy. Muže zase přitahují sestřičky nebo letušky.

Neznamená to ovšem, že by pánové bez uniforem byli bez šancí. Mezi deseti nejvíce sexy povoláními podle návštěvníků serveru CareerBuilder.com se totiž kromě hasiče umístil například i vysportovaný atlet, ošlehaný kovboj, rozervaný umělec nebo stavební dělník.

Dobrá, málokterá z nás asi sní o chlápkovi v montérkách a v pracovních rukavicích, ale možná se dámy přispívající do tohoto průzkumu zasnily spíš u televizních reklam s polonahými krasavci než při pohledu na staveniště, které míjely cestou do práce...

Ačkoli, i montérky mohou některým ženám připadat sexy. Jako třeba lektorce angličtiny Zdence: "Mně se hrozně líbí chlapi v pracovním a s nářadím v ruce, klidně i trochu špinaví. To je i důvod, proč jezdím se svým autem do servisu sama, i když se mi můj muž nabízí, že to vyřídí. Mimochodem i on, když jde kutit něco do dílny a převlékne se do montérek, je hnedka víc sexy než v košili a kalhotách, co nosí do práce."

Některým ženám připadají sexy muži v montérkách...

"To mě teda spíš rajcují piloti. Jak ti v uniformě, tak klidně v overalu, jak mívaj ve válečných filmech. Přijdou mi hrozně mužní," přiznává Maruschka.

"No já mám vojáka a můžu říct, že pro mě jako pro člověka trpícího uniformofilií je sex s ním, když je v pracovním, hooodně intenzivní," svěřuje se čtenářka s nickem Vilmathien. "A bylo by mi jedno, zda má vojenskou, hasičskou, policejní nebo jinou uniformu. Ve všech by z něj vyzařovala jeho nekompromisní mužnost, kterou bohužel dnešní muži často postrádají."

"Tak já mám pilota doma a rajcuje mě vždycky, když vidím, jak do toho letadla nasedá. :-) Vypadá opravdu mužně i když je ještě mladý," chlubí se Eria.

Zatímco pro Arlene je zase nejvíc americká mariňácká uniforma.

Kteří muži vám připadají nejvíc sexy? celkem hlasů: 2678