Ivana Zemanová: Kadeřník a vizážista se hodí, oblečení si vybírám sama

Čtenáři si všimli, že nevypadáte šťastně, moc se neusmíváte. Kdy jste se naposledy od srdce zasmála?

Vzpomínám si na svého středoškolského profesora, pana Jaromíra Procházku, člověka velmi vzdělaného, přísného, respektovaného, který na adresu našeho spolužáka z vyššího ročníku pronesl legendární větu: „Mareši, vy jste vděčný člověk, vás rozesměje každá maličkost“ … Ano, potěší mě maličkost.

Jaký humor máte nejraději?

Nemám ráda vulgární humor, vtipy o tchyních mi připadají laciné. A pokud se nemýlím, v češtině jsou jen dvě slova, která mají stejný začátek „tch“. Je to tchyně a tchoř. Je mi blízký humor, laskavý, a možná i dojemný, možná právě proto se stal mým oblíbeným film Avanti, v českém překladu pod názvem Nebožtíci přejí lásce, což je komedie, u které se vám chce i plakat. A doslova smíchy jsem plakala u skvělé knihy Evžena Bočka Poslední aristokratka.

Otázky, které zůstaly nezodpovězeny Na fotografiích z volební místnosti se při incidentu s aktivistkou Femen pochopitelně tváříte docela vyděšeně. Co jste v tu chvíli cítila, co vám běželo hlavou?

Sama máte jen jednu dceru. Vždycky jste si přála jen jedno dítě, anebo víc?

Pokud by se váš manžel podruhé prezidentem nestal, přemýšlela jste, co byste v takovém případě chtěla dělat?

Čím vás dokáže manžel rozesmát a čím vy rozesmějete jeho?

Dávám přednost tomu vytvořit příjemnou atmosféru, nikoliv cirkusové prostředí.

Čím manžela nejvíc potěšíte? Nedávno jste se zmínila, že existují jídla, která umíte podle svého muže nejlépe na světě. Která to jsou?

Těší mě vytvářet radost a pohodu lidem, které mám ráda, a můj manžel k nim nepochybně patří. Vařím ráda a údajně i chutně. Ty chutě si člověk nese s sebou od dětství a já za ně vděčím své babičce a mamince a naší rodinné přítelkyni, která mě seznamovala s recepty již zapomenutými „prvorepublikovými“, nebo tehdy nedostupnými, zahraničními. Je pozoruhodné, že všechna typicky česká jídla dovedl k dokonalosti pan Plachutta ve Vídni. Moje babička mě naučila připravit kuře na cibulce a rýži, jednoduché jídlo, které mi každý pochválí. Ovšem důležité je znát postup a hlavně - vařit s láskou!

Je něco, co na svém muži nemáte ráda a co byste u něj nejraději změnila?

Nemám potřebu kohokoli měnit. Pokud si s člověkem nerozumím, nepovažuji za nutné se s ním vídat. Ani v případě mého muže jsem neměla potřebu něco na něm měnit. Už když jsem se s ním seznámila, líbil se mi takový, jaký byl. Nejen, že mu to slušelo. Vysoký, opálený s šibalskýma modrýma očima. Zaujal mě svými znalostmi, velkým přehledem a tím, že problémy řeší věcně a s klidem.

O čem si spolu s manželem povídáte, když máte chvíli pro sebe a sedíte u dobré kávy nebo sklenky dobrého vína?

Povídáme si o běžných věcech, o tom, jak proběhl náš den a zhodnotíme aktuální dění. Všední rozhovor v nevšedním prostředí.

Co nejraději děláte, když máte čas jen sama pro sebe?

Ve volném čase chodím ráda na procházky se svým psem Darcym, ráda se podívám na zajímavý film, poslechnu si příjemnou hudbu nebo přečtu knížku.

Co vás na roli první dámy těší nejvíc a co nejméně?

Navštívila jsem zajímavá místa a setkala se s mnoha milými lidmi, což je příjemné. Ztráta soukromí už tolik příjemná není.

Ivana Zemanová Narodila se 29. dubna 1965 v Novém Městě na Moravě (vlastním jménem Bednarčíková), má o 4 roky staršího bratra Petra.

Vystudovala gymnázium v Bystřici nad Pernštejnem.

Studovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor romanistika, ale po seznámení s o 20 let starším Milošem Zemanem v roce 1990 ze školy odešla a pracovala jako jeho sekretářka v Prognostickém ústavu.

Jejich svatba se konala 2. srpna 1993 na Novoměstské radnici v Praze.

1. ledna 1994 se jim narodila dcera Kateřina.

Po Zemanově odchodu z postu předsedy vlády ČR do penze žili odděleně, on na Vysočině v Novém Veselí, ona s dcerou v panelovém bytě v pražských Stodůlkách.

Od 8. března 2013 zastává funkci první dámy České republiky.

V rámci Nadace Ivany Zemanové se věnuje znevýhodněným dětem a seniorům.

Domluví se rusky a francouzsky.

Radí vám někdo s oblékáním, vizáží nebo s tím, jak vystupovat v roli první dámy na veřejnosti?

Pokud se týká vystupování na veřejnosti, a máte tím na mysli oficiální akce, jsou připravovány společně s pracovníky protokolu, kteří doporučí i vhodné oblečení. Při některých příležitostech jsou vyžadované i určité zvláštnosti, například poklona před anglickou královnou. Myslím, že přirozené a slušné vystupování ve všech případech je samozřejmostí. Určitě je dobré mít šikovného kadeřníka a vizážistu, který vám udělá make-up. Co se týče oblečení, vybírám si sama. Mám v oblibě černou barvu, což je mi často vytýkáno. Prý bych měla nosit pestřejší oblečení. Ale proč? Já mám přece pestrý život!

Pokud byste se znovu stala první dámou, změnila byste něco na svém přístupu i vzhledem ke zkušenostem, jaké už s tou rolí máte?

Z reakcí některých lidí jsem pochopila, že nejsou seznámeni s mojí činností. Je to možná i proto, že zejména starší lidé nemají možnost sledovat dění prostřednictvím internetu. Je mi vytýkáno, že takzvaně „nejsem vidět“. S tím zásadně nesouhlasím, mezi lidmi se pohybuji často, a není to jen při návštěvách krajů. Jestli se tedy ptáte, co bych změnila, byla by to větší medializace mé práce.

V čem jste pro manžela v této prezidentské kampani nepostradatelná?

Oceňuje moji morální podporu, ale i postřehy a připomínky, které si rád vyslechne.

Eva Drahošová Rozhovor s Evou Drahošovou přineseme příští týden.

Znevýhodněné děti jsou vedle seniorů skupina potřebných, jimž ze své funkce pomáháte. Budete oběma skupinám pomáhat dál?

Vaše informace jsou správné. Podat pomocnou ruku, a samozřejmě s příslušným finančním příspěvkem, lidem, kteří se ocitli v tíživé situaci, mi připadá naprosto přirozené. Ano, v této činnosti bych ráda pokračovala.

Dcera už je dospělá, těšíte se v budoucnu na roli babičky?

Kačka letos 1. ledna oslavila 24. narozeniny, takže dospělá je, nicméně ještě studuje a nemám zprávy o tom, že bych se v nejbližší době měla stát babičkou. Protože miluji svoji dceru, budu milovat i svá vnoučata.