Ivana Jirešová o domácím násilí: Žádné ženě by muž neměl ubližovat

Ivana Jirešová se zúčastnila tour cvičitelky Hanky Kynychové Pohyb pomáhá, jež má upozornit právě na problematiku domácího násilí, na které známá cvičitelka spolupracuje s Policií ČR.

„Domácí násilí je téma, o kterém se velmi málo mluví, a přitom se postupně dozvídáme, že se objevuje čím dál častěji a to je hrůza. Nejhorší je, že mají bohužel české ženy i dost nízké sebevědomí a stydí se o takových problémech mluvit. Vím, že někdy je to naopak a ženy útočí na muže. Každopádně ani jedno není správně. Žádné ženě by se nemělo ubližovat,“ prozradila pro iDNES.cz herečka.

Pro týrané ženy má několik rad. „V dnešní době máme to štěstí, že můžeme spoustu věcí zaznamenávat na mobilní telefon. Já bych právě ženám doporučila, aby si toho co nejvíc nahrávaly a fotily si všechno, aby měly co nejvíce důkazů, se kterými by se dalo pracovat. Horší je to pak s psychickým týráním. To už se hůř prokazuje,“ pokračovala Jirešová, která naštěstí domácí násilí nezažila, ale její blízká kamarádka ano.

VIDEO: Ivana Jirešová: Dcera Sofie se poprvé zamilovala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ivana sama moc dobře ví, že je někdy těžké si jakékoli problémy přiznat. Ale vždy je lepší jít s pravdou ven a nedusit v sobě takové věci například jen kvůli společenskému statusu.

„Myslím si, že nejdřív si to týraná žena musí utřídit sama v hlavě a přesvědčit se o tom, že nejlepším řešením bude dojít na policii. Pokud by se ale neodhodlala a okolí o situaci vědělo, měli by zasáhnout její blízcí. Je třeba jednat rychle, protože nikdo nemůže vědět, co se násilníkovi odehrává v hlavě. Nedělám si ale iluze, že se to vyřeší během pár dnů. Sama vím, jak to v reálném životě v takových chvílích funguje,“ dodala.

Problematice domácího násilí se věnuje i cvičitelka Hanka Kynychová: