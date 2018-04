Iva Málková, krotitelka kil: Když se přejím, nemám výčitky. Zacvičím si

Máte s sebou krabičku s jídlem?

(smích) Nemám, ale mám proteinovou tyčinku, kterou si dám místo hlavního jídla.

Zkouším, jestli nejste ta, která káže vodu, přitom pije víno. Opravdu vám jedna malá tyčinka zažene hlad?

Složením vydá za normální jídlo, je v ní hodně bílkovin. Když si nechci brát krabičky, je to ideální řešení. Navíc zabiju dvě mouchy jednou ranou. Najím se a ještě vyřeší mé chutě na sladké. Musíte si uvědomit, že většina lidí, kteří mají celý život problém s váhou, a já mezi ně patřím, nejí kvůli tomu, že mají hlad, ale že mají velké chutě. Normálně vám v poledne kručí v břiše a jdete na oběd, obéznímu fyziologické signály hladu vymizely. Jí tehdy, když jídlo vidí a cítí.

Hodně z nás má teď po Vánocích sražené oblečení, i když špatně navoleným programem pračky to není. O kolik jste přibrala o svátcích vy?

Vždycky si je dopředu naplánuju. Povolím si kilo, maximálně dvě navíc. V únoru už asi popatnácté odlétáme s klientkami na Kanárské ostrovy, kde se hýbeme několik hodin denně, a nabraná kila shodím. Větší váhový výkyv už si nedovolím, protože s věkem a mým metabolismem narušeným nejrůznějšími dietami z mládí bych pak kila těžko shazovala. Kdybych se nehlídala a nehýbala, byla bych schopná se dostat na metrák. Mám k tomu dispozice, protože rodiče byli silní. Genetika je mocná.

Promiňte, ale není odvolávání se na genetiku jen výmluvou těch, kteří mají slabou vůli?

Vůbec ne, to je fakt.

Jak je potom možné, že rodiče mají jednu dceru hubenou, zatímco druhá je obézní?

S váhou je to stejné jako s výškou a inteligencí. Polovina lidí je v průměru, čtvrtina v nadprůměru, čtvrtina v podprůměru. Každému je do vínku daná nějaká váha. Stejně jako můžete IQ životním stylem trochu zvýšit nebo snížit, tak jsou nějaké hranice s váhou. Mám to vyzkoušené. Dvakrát jsem měla 90 kilo, která se mi podařilo srazit na 68, ale níž to nešlo. I když jsem shodila ještě pár kilo, stejně jsem se dostala na 68. Tělo má určitý bod, na kterém se cítí dobře. Genetika je mocná. Metabolismus můžeme zrychlit cvičením, ale nemůžeme přesáhnout to, co je nám dáno. Člověk, který je od přírody naprogramovaný, že bude obézní, nikdy nebude vyhublý. Takový je život.

Co se u Málků servíruje, když něco slavíte?

Celá naše rodina, protože všichni máme s váhou problémy, se snaží žít zdravě. Klidně si dám v neděli vepřo knedlo zelo, ale malou porci. Snažím se mít na polovině talíře zeleninu, na čtvrtině bílkovinu a na čtvrtině sacharidy. Když dělám jednohubky, podklad není rohlík, ale mrkev nebo okurka, na kterou dám pomazánku z tvarohu. I návštěvám to chutná.

Iva Málková * Narodila se před 54 lety v Praze. * Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. * Pracovala na dětské psychiatrii, později na psychiatrii pro dospělé. * Po roce 1989 začala soukromě podnikat. Zaměřila se na lidi, kteří mají problémy s váhou. V roce 1990 založila společnost STOB, která je největší v Česku. Ve spolupráci s dalšími odborníky pořádá po celé republice kurzy hubnutí. * Je vdaná, má dvě dcery: Hanu (21) a Zuzanu (25).

Máte večer nějaký časový strop, kdy už nejíte?

Ne, kvůli práci chodím spát pozdě. Dříve to bylo v deset, teď sedím u počítače i do jedné v noci. Najím se v šest, ale pak dostanu na něco chuť. S manželem to řešíme tak, že si dáme dvě deci bílého.

Kdysi jste řekla, že je rizikové nepít alkohol. V tom vám dá určitě hodně Čechů za pravdu. Jak to tedy s tím pitím je?

Na jedné obezitologické konferenci se předkládaly výsledky výzkumu, který mluvil o prospěšnosti červeného i bílého vína. Pro dámu se doporučují dvě deci, pro muže tři deci denně. To je zdravé množství.

Dvě deci jsou tedy v pořádku, všechno navíc už je pro naši váhu riziko?

Kvůli energii určitě. Stejné je to s jídlem. Vlastně žádná potravina není riziková, ale jen když ji jíte v omezeném množství.

Ujíždíte na nějakém jídle?

Mám moc ráda sladké.

Pamatujete si, kdy jste se naposledy přejedla?

O Vánocích právě sladkým. Řeknu si, že si dám tři kousky cukroví, ale sním víc.

Máte pak výčitky?

Ne, ale držím se zásady, kterou učíme, že zase najedu do normálního režimu - jím méně a více se hýbu. Hned. Neodkládám to na další měsíc, na úplněk, Nový rok. To je chyba, kterou dělají obézní. Když poruší zdravý styl hubnutí, nevrátí se k němu okamžitě. Proto nezakazujeme žádný druh potravin. Já například kdybych nesměla sladké, vydržela bych to dva týdny, pak bych si dala čokoládu a do hlavy by se mi draly negativní myšlenky, které by vyvolaly pocit viny. Nakonec bych si řekla, že je to vlastně všechno jedno, a se zdravým stylem bych skončila. Obézní lidé mají život rozdělený - buď, anebo. Já to také tak měla. Když jsem hubla, bylo mi líto, že ostatní můžou jíst, když jsem nehubla, měla jsem pocit viny.

Jak podle odbornice na zdravé hubnutí vypadá krásná žena?

Má milý úsměv, je dobře naladěná, vyzařuje z ní pohoda.

A jakou má postavu?

Nehodnotila bych kvalitu osobnosti kilogramy. Žena asi nebude krásná, když bude mít těžkou obezitu, ta se s krásnem neslučuje, ale jestli má 70 nebo 90 kilo, to nevystihuje podstatu krásy. Ta je ukrytá v tom, co z ní vyzařuje, jak se nese. Problém je, že z obézních většinou pohoda nesálá.

Může být tedy krásná i ta žena, která má devadesát kilo?

Určitě. Dnes je ve světě moderní heslo fit and fat. Když člověk sportuje, je zdatný, zdravý, je na tom lépe než vychrtlý kuřák.

Heslem vašich kurzů je: Naučte se mít ráda své tělo. Má se tedy pustit do hubnutí žena, která je obézní, ale přitom se má ráda?

Na tom založila svoji kariéru Helena Růžičková. Taková žena se sice může mít ráda, ale už jí hrozí vážné zdravotní komplikace, které by měly být motivací ke zhubnutí. Ale ženy s podobným přístupem, jako měla ona, jsou výjimkou, většina jich opravdu není se svojí váhou spokojená.

Do kurzů se hlásí hlavně ženy, znamená to, že muži jsou se svým tělem spokojení?

Obézním mužům hrozí ze zdravotního hlediska mnohem více problémů než obézním ženám, ale není na ně tak velký společenský tlak, aby zhubli. Mužům není vlastní jít někam do skupiny a požádat o pomoc. Každý chlap si přece pomůže sám! Ti, co přijdou, to jsou opravdoví hrdinové a je s nimi velmi dobrá spolupráce, protože jsou hodně motivovaní. Většinou hubnou poprvé, nemají jo-jo efekt, tak jim jde váha rychle dolů. Muži jsou kořením kurzů. Ale který chlap půjde do skupiny, kde je dvacet žen?

Kvůli egu jsou tedy odsouzeni k nadváze?

Přidaným efektem hubnutí žen v našich kurzech je, že hubnou i ostatní členové rodiny. Nedávno takhle shodil manžel jedné ženy sedm kilo, aniž o tom věděl. Stačilo k tomu pár změn - zařadit více zeleniny a ubrat tuky. Na to, abyste zhubla půl kila týdně, což my chceme, musíte sníst denně o 2 000 kJ méně. To je deset deka salámu, nejsou to žádné závratné změny.

Vypovídá o nás něco obsah naší ledničky?

Určitě, řekne nám, co preferujeme v jídelníčku. Troufám si říci, že po našem kurzu se obsah ledničky každého změní.

Co vypovídá o mně, když jsem měla včera večer v ledničce floru light, hořčici, mrkev a kyselé zelí?

Jedna z našich filozofií je, že co doma nemám, to mě neláká. Takže bych si řekla, že jste byla na našem kurzu. Ale protože na to nevypadáte, viděla bych to spíš na to, že neplánujete dopředu, nestihla jste nakoupit a ani nepověřila nikoho, aby to udělal za vás.

Je to kombinace všeho. Zachovala jsem se jako macecha, když pak dcera dostala k večeři chleba opečený v toastovači, s florou a česnekem a k tomu zeleninu?

Vůbec ne, to je výborná večeře, to byste u nás v kurzu prošla. Proti tomu nemůžu nic říct.

Poradna Ivy Málkové na iDNES

To se mi ulevilo. Jaké všechny diety jste za svůj život vyzkoušela?

Úplně všechny, cokoliv vás napadne. A i dnes, když už mám rozum, tak zkouším další výrobky, abych mohla ostatním říct, o co jde a zda to funguje.

Takže polykáte i zázračné, pilulky, při kterých jíte všechno a ještě hubnete?

Tak ty samozřejmě ne. Spontánnímu hubnutí opravdu nevěřím. Zákony zachování energie musí fungovat. Když jím hodně, k tomu si zobnu pilulku, tak mi to nemůže spálit tuky. Ale zkouším místo jídla proteinové diety, různé koktejly, tyčinky, které jsou spásou pro ty, co nechtějí přibírat, ale mají rádi sladké.

Jakou nejbizarnější dietu jste držela?

Nemůžu říct, že to bylo bizarní, ale dělala jsem to, co spousta dalších žen, že jsem celý den nejedla a hladověla.

Měla jste už jako dítě problémy s váhou?

Měla. Rodiče byli silní a nechtěli, abych byla taková i já, tak moje jídlo hlídali. Učitelkám ve školce řekli, aby mi nedávaly svačinu, což nebylo dobře. Ve škole jsem nechodila na obědy a měla něco dietnějšího s sebou. Doma schovávali jídlo, ale zároveň mě vedli ke sportu.

Přesto jste byla pořád silná?

Nezhubla jsem, naopak. Ve třinácti jsem měla 70 kilo. Maminka tehdy pracovala půl roku v Anglii a my jsme za ní jeli na dva měsíce. Pro mě to byl ráj. Lednička byla plná jídla, neomezený přístup ke zmrzlině... Psal se srpen 1968 a pro nás to byl zlom. Nabídli nám, abychom zůstali. Bráchovi bylo šestnáct, druhé sestře tři roky. Udělali jsme rodinnou poradu a nakonec se dohodli, že se vrátíme.

Proč tahle volba?

Pro nás to byl jiný svět,který se nám líbil, ale to rozhodnutí bylo samozřejmě nejvíc na rodičích. Byli jsme tu zvyklí, měli tu zbytek rodiny. Doma je doma.

A tehdy začalo období vašich diet?

Od osmnácti jsem váhu řešila drastickými dietami. Přes prázdniny jsem dělala průvodkyni, hodně se hýbala, tak jsem zhubla, pak to zase nabrala. Jo-jo efekt jsem prodělala několikrát.

Jak jste pak jídlo řešila po všech těchto svých zkušenostech u dcer?

I u nich geny fungují, s váhou mají problémy. Když jsem pracovala na psychiatrii, viděla jsem, jak dopadnou anorektičky, o jídle jsem proto vůbec nechtěla mluvit, což ale vzhledem k mé profesi nešlo. Doma jsme jedli a jíme zdravě, všichni máme hodně pohybu. Přesto obě měly životní etapu, kdy byly opravdu silné.

Ani tehdy jste jim neřekla, aby tolik nejedly?

Ne, zastávala jsem názor, že je lepší, aby byly tlusté než anorektičky.

Potíže s váhou u žen často odstartuje těhotenství. Co udělalo s vámi?

Při druhé dceři jsem zůstala na rizikovém těhotenství. Protože jsem se nemohla tolik hýbat, dostala jsem se na 90 kilo.

K profesi vás vlastně dovedl osobní problém.

Máma je psycholožka, sestra i já jsme se vydaly stejným směrem, i když nám říkala, abychom tuhle práci nedělaly. Když jsem pak v Americe viděla, jak tam na každém rohu fungují Weight Watchers, což jsou vlastně kluby strážců váhy,do kterých může přijít kdokoliv, řekla jsem si, že něco takového bych chtěla mít u nás.

Což se nakonec povedlo, jen místo Weight Watchers je tu STOB. Proč vlastně nevyšly jejich námluvy s vaší firmou?

Když Rakušané koupili licenci Weight Watchers pro naši zemi, oslovili mě, že bychom se spojili. Bylo to dilema, lákalo mě to. Zatímco teď naši firmu řídíme z panelákového bytu, mohli jsme celý projekt rozšířit ve velkém. Hodně jsme váhali, ale nakonec od dohody ustoupili.

Co se stalo?

Už jsme seděli ve Vídni v jednom luxusním hotelu a měli před podpisem smlouvy. Když jsem se dozvěděla, že bych v projektu měla jen 49 procent, zatímco oni 51, odstoupila jsem. STOB je moje třetí dítě, které bych nemohla ovlivnit. Nikomu ho nedám.

Ale zase byste nedělala z toho paneláku.

To je pravda, administrativu, která mi zabírá většinu času, by za mě vyřizovali jiní, já bych dělala jen to, co mě baví. S manželem,který mi pomáhá s účetnictvím, dnes stojíme na rozcestí. Firma nám přerůstá přes hlavu. On přijde večer ze své práce, sedneme k počítači a děláme do jedné v noci.

Tak proč ho nezaměstnáte na plný úvazek?

Ani nevíte, kolikrát už jsem mu to nabízela! Ale on je vědecký pracovník, fyzik, jeho práce ho baví. V našem týmu máme ještě Janu Divokou, která se stará převážně o dětskou obezitu. Starší dcera se v září vrací z Anglie, tak se k nám snad připojí. Na jednu stranu mám další nápady, ale vím, že se nedají zvládnout v počtu, v jakém teď jsme. Ale když přijmeme další sílu, promítne se to do ceny kurzů, což také nechci.

Dá se na hubnutí zbohatnout?

Dá, velice snadno. Když do republiky přišel Herbalife, oslovili mě jako první. Kdybych kývla, mohla jsem být multimilionářkou, protože bych stála na špičce. Lidé skutečně dělají to, co jim doporučíte, hlavně když slibujete, že je hubnutí bez práce. V téhle oblasti proto kážou mnozí nejrůznější nesmysly, na kterých bohatnou. Když ale někdo chce práci dělat seriózně a nemá tolik klientů jako my, pouhým poradenstvím se bez prodeje potravních doplňků neuživí.

I proto máte kancelář pořád ve vlastním bytě?

Ale já jsem spokojená, manžel sice chtěl dům, jenže v době, kdy o něm snil, jsme na něj neměli. Teď bychom si ho mohli dovolit, ale přijde mi zbytečné, když už máme dospělé děti, abychom tam byli časem sami. Nedostatek místa jsme vyřešili spojením dvou bytů. Donutila nás k tomu historka, kterou vás ale teď nebudu zatěžovat.

Povídejte, to mě zajímá.

Dcery hrály ping-pong a trenér jim za výhru dovoloval zvířata, která zůstávala ve škole. Jednou po chodbě nějaké panáčkovalo a paní ředitelka řekla, že zvířata musí pryč. V našem malém obýváku, kam za námi chodili klienti, skončilo morče a králík, což bylo neúnosné. Dohodli jsme se proto se sousedy ve vedlejším bytě, že nám ho prodají. Než úřady povolily spojení, trvalo to rok. V té době jsem měla kuchyni v jednom bytě, v druhém pracovnu, což často končilo tím, že vajíčka z plotny končila v jiné části bytu. Manžel mi jako fyzik vysvětlil, že když nemají vodu, vyskáčou z hrnce.

Vy k vaření asi nemáte velký vztah. Je to tak?

Nemůžu říct, že by mě nebavilo, ale jak honím každou minutu, přijde mi to jako ztráta času. Navíc starší dcera, dokud nebyla v Anglii, ráda vařila a já neměla důvod stát u sporáku.

Zatímco jinde mámy s jídlem otročí, dětem, u vás je to naopak. Tomu já říkám výhra.

A to není všechno. Mladší dcera se zamilovala do přítele,který ji naučil vařit to, co neuměla ode mě. Navíc není lína. Když holky přijedou domů, já vím, že bude navařeno. A na Vánoce bylo dokonce i napečeno.