Iva Frühlingová: Každá máma si občas potřebuje odpočinout od dětí

Iva Frühlingová dorazila na otevíračku nové značky s botami a kabelkami. Na rozdíl od některých žen, pro které je nakupování jistou formou terapie, pro ni je terapií psaní knížek. Na kontě má už tři. „Nejdřív byly Příběhy modelek, to se docela dobře prodávalo, pak byly Příběhy ze showbyznysu a teď je to Terapie v noci“, říká.

Házení písmenek na papír a vyprávění příběhů ji baví a dokonce přemýšlí nad tím, že by se pustila do přípravy francouzských ukolébavek. Důvodem je její Adam (3), kterému moc ráda čte a zpívá před spaním.

Psaní a zpívání pomáhají Ivě, aby se nezbláznila z mateřství na plný úvazek. „To by člověku hráblo, kdyby byl furt jenom s tím dítětem doma, i když jsou děti úžasný. Samozřejmě je milujeme, ale prostě potřebujeme někam dát část té naší duše,“ vysvětluje svou multifunkčnost.

S příchodem syna Adama si Iva uvědomila, že nejdůležitější je to, co opravdu dělat chce, a ne, co by dělat měla a co se dobře zobchoduje. „Ono se spoustu věcí s příchodem dítěte změní a člověk pak začne přemýšlet i nad sebou jinak,“ uvažuje modelka a zpěvačka nad svou proměnou.

A jestli přijde další dítě? To se prý ještě uvidí. Na porod zpěvačka vzpomíná s úsměvem na tváři, ale rozhodně nic neplánuje. Podle ní vše přijde, kdy má. Momentální a zatím největší změnou v jejím životě je radikální změna image. Shodila dlouhou hřívu a obarvila si vlasy na červeno. „Bylo vedro, bylo léto a prostě když jsem si ostříhala vlasy, tak mi bylo hned líp,“ dodala se smíchem.