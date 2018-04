Při mytí přetahujte malým chlapcům předkožku, radí urolog rodičům

Holčičky myjeme zepředu dozadu

U malých holčiček, je třeba dbát na hygienu po každé výměně plenky po stolici. „Otíráme nebo omýváme holčičku vždy zpředu dozadu, to ostatně u žen platí již po celý život,“ nabádá urolog Zdeněk Otava z Polikliniky Budějovická.

U obou pohlaví musí rodiče dbát na prevenci opruzení, dokud mimino nosí plenky, ideální jsou k tomu určené přípravky pro děti s obsahem oxidu zinečnatého nebo třeba známá rybí mast.

„Dívky čistíme pouze zevně, při mytí otřeme mezi stydkými pysky, nesnažíme se v žádném případě o výplachy a nepoužíváme agresivní kosmetiku. Dokud užívají plenky, je vhodné používat přípravky k prevenci opruzenin. U starších dívek bez plenek můžeme, zejména pokud mají citlivější pokožku, použít neparfémovaný dětský olejíček, stejně jako na zbytek pokožky těla,“ radí rodičům lékař Zdeněk Otava.

Během adolescence je péče o zevní genitál již obdobná jako u dospělých žen. „K mytí jsou ideální šetrné přípravky pro intimní hygienu, pokud dívka se suchou pokožkou používá pleťové mléko, tak jím ošetří pouze zevní stydké pysky a nevtírá jej dovnitř,“ popisuje lékař.

Chlapečkům se stahuje předkožka

U chlapečků se rodiče většinou potýkají s otázkou, zda přetahovat předkožku na penisu nebo ne, rozdílných názorů se jim totiž čato dostane i od odborníků. Na to si stěžují třeba maminky na portálu eMimino. „Jedna část podporuje brzké přetahování byť za cenu síly, kterou musíš vynaložit, druhá naopak nabádá k opatrnosti, jelikož při násilném přetažení může dojít následně ke změnám, které naopak způsobí přírůst předkožky a pozdější nutnost chirugického zásahu,“ píše jedna z nich. Jak to tedy je?

„Již u miminek je vhodné opatrně předkožku při mytí stahovat, kam až lze, ale ne silou. Předkožka se od žaludu uvolňuje pomalu, často i v průběhu řady let, jak se mezi ní a žaludem hromadí smegma,“ vysvětluje lékař s tím, že mytí je pro tuto činnost ideální situace. Větší chlapce, kteří již sami močí, by pak měli rodiče vést k tomu, aby si předkožku shrnovali i při močení.

„Samotné srůsty předkožky a žaludu u novorozeňat nejsou poruchou, vážnější je, pokud ve shrnutí brání nejenom srůsty, ale zúžení předkožky, také nazývaná fimoza. Pro rodiče by mělo být alarmující, když při pokusu o shrnutí předkožky není vidět zevní ústí močové trubice, nebo když se předkožkový vak při močení dokonce nafukuje močí,“ radí urolog Zdeněk Otava rodičům. Závažná zúžení předkožky se podle něj řeší většinou časně nebo hned po jejich odhalení, nezávažná zúžení a přetrvávající srůsty by měly být vyřešeny před nástupem chlapce do školní docházky ve spolupráci s dětským lékařem a urologem.

Kdy kontaktovat lékaře?

Rodiče by se měli mít na pozoru zejména ve chvíli, kdy se objeví zarudnutí nebo neobvyklé změny v oblasti zevního genitálu, které nejsou způsobené opruzením. Pokud u chlapců odchází smegma, může se vytvořit pod předkožkou bělavá měkká nebolestivá bulka, která se po pár dnech obvykle provalí mezi žaludem a předkožkou a zmizí, většinou to není důvod k obavám.

Větší, bolestivé zarudnutí provázené teplotou nebo jinými celkovými příznaky nebo výtok krve či tekutiny (u chlapců z předkožkového vaku, u dívek z rodidel) by ale měli být důvodem k okamžitému vyhledání odborné pomoci pediatra, urologa nebo dětského gynekologa.

Obřízka

S intimní hygienou chlapců souvisí i otázka chlapecké obřízky, při které se předkožka odstraní. V různých zemích je obřízka různě rozšířena, souvisí to nejen se zdravotními důvody, ale i s kulturními zvyklostmi. U židů a muslimů je obřízka běžná a provádí se z náboženských důvodů a tradice.

U nás převažuje zdravotní indikace - tzn. že se provádí u dětí s fimozou. Vzhledem k tomů, že se předkožka nezanedbatelnou měrou podílí na citlivosti penisu, je krátce po obřízce penis lehce citlivější, ale později je citlivost naopak menší než u neobřezaného penisu. Obřezání je i prevencí karcinomu penisu. Ten se u obřezaných prakticky neobjevuje,“ dodává na závěr urolog Zdeněk Otava.