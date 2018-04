Odhaduje se, že potíže se spánkem má každý desátý člověk. Insomnie je častější mezi staršími lidmi a těmi, kteří jsou pod velkým stresem.

Příčiny nespavosti

Potíže se spánkem jsou většinou způsobeny nadmírou stresu, starostmi nebo aktuálním tělesným onemocněním. Nespavost může také doprovázet některá psychická onemocnění, např. depresi nebo generalizovanou úzkost. Alkoholismus a užívání drog mají také za následek problémy se spánkem. Někdy může být insomnie způsobena zdravotními potížemi – např. srdeční vadou, onemocněním plic nebo nemocí, která je doprovázena bolestí.

Vliv insomnie na fungování člověka

Lidé, kteří mají problémy se spánkem, bývají přes den značně unavení, špatně se soustředí, zhoršuje se jejich pracovní výkon, bývají podráždění, dochází k poruchám nálad a paměti. Všechny tyto faktory významně ovlivňují jak pracovní, tak osobní život člověka trpícího nespavostí.

Léčba

Důležité je zjistit pravou příčinu nespavosti a podle toho zvolit vhodnou léčbu. Léky by měly být nasazovány, jen pokud je to nezbytně nutné a na co nejkratší dobu, protože hrozí riziko vzniku závislosti. Nejlepší léčbou je zlepšení spánkových návyků. Mezi dobré návyky patří dodržování pravidelného času vstávání a ukládání se ke spánku, večerní relaxace a pohybové aktivity během dne. Mezi špatné návyky patří intenzivní fyzická či intelektuální aktivita před spánkem, nevhodné je také kouření a konzumace alkoholu či kávy před spaním.