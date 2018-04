Vyzkoušela jsem mraky diet, říká zpěvačka Ilona Csáková

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Ilonou Csákovou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes.

Jak dlouho trvalo, než jste si řekla, že se vám daří skloubit rodinu s kariérou?

V těhotenství a pak v šestinedělí jsem si vsugerovala, že už kariéru nenastartuju. Nostalgicky jsem si říkala, že jsem si ta léta hezky užila a úplně přešaltuju jinam. Jak se pak hladina hormonů srovnávala a už jsem nebyla v takovém rauši, začalo mi vrtat hlavou, že mě ta profese bavila a jinou neumím. Poprvé jsem jela na vystoupení, když Daníkovi byly čtyři měsíce.

Jak jste se cítila?

Strašně jsem se bála, že nejsem pořádně rozezpívaná, neměla jsem žádné sebevědomí, navíc jsem řešila, že jsem tlustá. Dneska si s odstupem času říkám, že jsem se zbytečně stresovala z nadváhy. Měla jsem naopak nárok na pocit hrdosti, že jsem dala život. Začala jsem na sobě pracovat, dařilo se mi kila pomalu shazovat a nabírat to vzdálené sebevědomí. Zjistila jsem, že se té práce nedokážu jen tak vzdát. Baví mě se starat o domácnost, o děti, ale nestačí mi jenom to.

S každým těhotenstvím jste výrazně přibrala. Co se stalo?

Váhové výkyvy máme v rodině. Jakmile si trošku povolím uzdu, kila letí nahoru, protože nejsem úplně disciplinovaná. Kdybych měla mluvit o své celoživotní souputnici, tak to bude určitě dieta. Vyzkoušela jsem jich mraky, včetně hladovění. S odstupem času pochopitelně vím, že to je ta největší blbost, co jsem mohla udělat, protože člověk si může rozhasit metabolismus a je hrozně těžké ho pak přivést do normálu. To, že těhotenství pro mě bude znamenat spoustu kil nahoru, jsem tušila. Poprvé jsem přibrala pětadvacet kilo, podruhé dvaadvacet. A nebylo snadné se jich zbavit.

Jak se vám to podařilo?

Nezbyla než disciplína, lehké odříkání a množství pohybu. Po druhém synovi jsem měla navíc rozhozená záda, tak jsem začala pravidelně dvakrát týdně chodit na pilates. Vynechávám jen, když jsem na cestách. Už se mi to daří čtyři roky, díky šikovné trenérce, se kterou řeším i životosprávu.

Teď jste se svojí postavou spokojená?

Jsem, protože se mi dál daří pomalu hubnout. Nedávno jsem vysadila mouku. Miluju pečivo, jenomže ženám po čtyřicítce prý mouka nedělá dobře.

Běhání jste nepropadla?

Ne, ale trenérka mě nabádá k rychlé chůzi, tak jsem se do zimy svižně procházela po lese. Hezky nádech, výdech, pracovat i rukama. Teď, když se brzy stmívá a je sychravo nebo mrzne, se mi moc nechce. Začnu zase až na jaře, těším se.