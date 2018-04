Hubenější Csáková: Místo dřiny v posilovně vyrážím se syny na kola

Vypadáte bezvadně. Prozraďte svůj recept. Je to díky cvičení v posilovně, práci kolem dětí nebo kolu, na kterém ráda jezdíte?

Tak kolo už jsem samozřejmě zazimovala, ale je to vlastně kombinace všeho. Především jde o rodinný kolotoč kolem dětí. Také vím, co si můžu dovolit v rámci svého jídelníčku, co musím vynechat. Pravidelně dva roky chodím cvičit pilates. Člověk by se měl trošičku o své tělo starat. Ještě dlouho chci fungovat v pohodě, abych byla při síle. Svým synům na kole moc nestíhám, takže sportuji, abych jim stačila.

Věnujete se stále i nadpřirozeným jevům? Inspirujete se jimi v muzikále Sibyla, kde budete hrát právě hlavní roli věštkyně a královny ze Sáby?

Co se týče esoterických aktivit a koníčků, bývávalo. Já jsem se přece jenom díky synům teď trošku v tomto uzemnila. Pořád věřím na věci mezi nebem a zemí a z některých věcí pořád mám respekt, ale jestli si myslíte, že čaruji, tak nečaruji. Já myslím, že největší kouzlo bylo to, že jsem očarovala svého muže.



Jak vás doma opečovávají vaši tři muži?

Oni mě milují všichni. Naprosto, bez hranic. Já dostávám tolik lásky, kterou samozřejmě opětuji. Je to takový nával krásných emotivních zážitků a prožitků, že jsem pochopila, co je to božská láska a hrozně si to užívám. Zároveň to i přeji dalším. Zní to jako klišé, ale opravdu je život o lásce a úctě.

Vy jste se přestěhovala do Brna, ale pracujete teď hodně v Praze. Není cestování náročné?

Vzhledem k tomu, že svoji profesi miluji a pořád se jí věnuji, náročné je to pořád stejně. Stále musím cestovat, jezdím za prací, koncertuji. Ta náročnost k tomu samozřejmě automaticky patří a mně to nevadí.

Jezdíte autem, nebo využijete občas i vlak či autobus?

Jezdím jen autem. Řídím léta letoucí. Osobně si myslím, že jsem poměrně šikovná řidička. Sice mnohdy provoz na dálnici není úplně ideální, ale alespoň mám čas se věnovat textům. Prozpěvuji si při jízdě a zároveň se učím. Poslouchám muziku a relaxuji. Momentálně se učím na koncerty, kterých mám do konce roku hodně. Za zmínku stojí můj swingový vánoční koncert 15. prosince, v divadle Hybernia, kde mě doprovodí swingový Golden Big Band Prague a mým hostem bude Vašek Noid Bárta.

