Vypadám zdravý, ale nejsem, říká Bareš bojující s Crohnovou chorobou

„Když člověku uříznou nohu, je to vidět, ale pokud má nemoc, která je uvnitř těla, vidět nic není. Mám 106 kilogramů a vypadám zdravě, ale zdravý nejsem. O své nemoci mluvím od začátku a tak je to správné,“ řekl Bareš.

Herec je přesvědčený, že lidé, kteří trpí projevy idiopatických střevních zánětů, kvůli studu často nevyhledají odbornou pomoc včas. „Poprvé se příznaky mohou objevit už v mladém věku a je třeba jim věnovat pozornost, aby byla nemoc odhalena včas a také byla včas zahájena odpovídající léčba,“ říká herec, kterému toto onemocnění bylo diagnostikováno v roce 1998.

Krátce poté pak podstoupil menší operaci tenkého střeva a nemoc ho deset let nijak neomezovala. „Sám jsem si upravil jídelníček a stanovil stravovací návyky, které mi umožňovaly žít téměř na 100 %,“ popisuje.

Po deseti letech se mu však nemoc ozvala znovu a Bareš musel opět vyhledat odborníky. V IKEMu mu nasadili biologickou léčbu, která na něj maximálně zabírá. Herec si každé dva měsíce chodí do nemocnice lehnout na kapačky. „Ráno vstanu, vyrazím do nemocnice, vezmou mi krev a podle výsledků dostanu kapačku. Na hodinku si pak lehnu na nemocniční lůžko a při odchodu se cítím zdráv,“ pochvaluje si.

Herec si ale život nemocí řídit nenechá a i přes vleklé zdravotní komplikace je stále aktivní. „Mám své koníčky, hraji v divadle i ve filmu. Nikdy jsem v životě moc nesportoval, takže v tomto mě to neomezilo. Stále cestuji a vím, že jsou na tom lidé s touto nemocí mnohem hůř. Proto si nemyslím si, že bych tím byl nějak výrazně omezen,“ říká.

V České republice žije přes 42 tisíc lidí s diagnózou idiopatických střevních zánětů. S nemocí, která zpravidla propukne u lidí v rané dospělosti, musí pacienti bojovat většinou celý život. Crohnovu chorobu ani ulcerózní kolitidu totiž v současné době není možné úplně vyléčit. Toho si je vědom i Igor Bareš. „Dodržuji vše, co mám, ale je pravda, že si dopřávám i zakázané věci, protože mi vlastně nijak neubližují. Má současná manželka, se kterou jsem osm let, si mě brala a věděla, do čeho jde. Rodinné zázemí pro mě hraje velkou roli,“ přiznal herec.

Igor Bareš

Bareš ale prý nebyl vždy tak zodpovědný a nese si i nějaký ten hřích z mládí. Ve svých dvaceti letech totiž okusil i protialkoholní léčení. Na tuto dobu nerad vzpomíná a i díky rodinnému štěstí po boku manželky Antonie Talackové, se kterou má dvě děti, si svůj život dokáže užít i s nepříjemnou nemocí. „Díky jejich podpoře zvládám i tuhý boj s Crohnovou chorobou, která mě při ataku zcela vyřadí z normálního každodenního života. Nejběžnějším projevem je průjem, proto musím být opatrný. Pokud předem vím, že mě čeká dlouhá cesta, celodenní natáčení nebo představení, nedovolím si nic sníst, preventivně,“ přiznal Bareš.

V budoucnu se herec chystá o nemoci informovat i své děti. „O problémech je třeba mluvit. Chci, aby děti věděly, že pokud se dostanou do podobné situace, ve které jsem já, že i s tímto handicapem se dá žít normální život,“ dodal.