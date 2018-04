Ideální žena: blondýna skvělá v sexu

Ideální muž

Britové se nedávno na totéž poptávali mezi ženami. Ideální muž by pak podle většiny žen měl být čistotný, hladce oholený, dobře vypadat a řídit stříbrný mercedes, ale být také vyšší než 178 centimetrů. Modrým očím, krátkým hnědým vlasům a středně vypracované postavě či milovníku zvířat odolá málokterá. Ideální muž ale musí umět v pravý čas nabídnout ženě sklenku výtečného vína, pozvat ji do divadla či překvapit večeří v půvabné restauraci. Volný čas by měl trávit v moderních džínách a kvalitním tričku, měl by mít svalnatou, asi 80 kilogramů vážící postavu a měl by být dobře zajištěným lékařem či právníkem. Ideální muž má za sebou tři dlouhodobé vztahy, ale ne víc než šest sexuálních partnerek. Rozhodně nemůže být ženatý a neměl by mít ani děti. Univerzitní vzdělání je rozhodně velkým plusem, zatímco kuřáci a milovníci fotbalu výrazně ztrácejí na atraktivitě.