I vibrace mobilu mě odrovná, tvrdí trvale vzrušené ženy

Porucha postihující jen ženy se vyznačuje opakujícími se orgasmy, které může vyvolávat přemíra citlivosti na vnější okolí, aniž by přitom byly výsledkem sexuální touhy.

Díky šíření informací po internetu, který umožňuje i anonymní konzultace v "blogosféře", stále více žen přichází na to, že se jejich podivné zkušenosti mohou týkat tohoto syndromu, který byl poprvé diagnostikován v roce 2001.

"Když mi někdo vrazí do lokte, omdlím. Dokonce i když jdu na toaletu, tak moje tělo reaguje. Trochu mám ze sebe strach," citoval ženu pravděpodobně postiženou syndromem PSAS japonský společenský týdeník Shukan Post.

"Když jsem jednoho dne nastoupila do vlaku, cítila jsem, jak se mi krev hrne do určité části těla. Cítila jsem se tak dobře, že jsem málem zasténala. Bylo to úplně vražedné, když se všichni hrnuli do vagonu," svěřila se jiná. "Dokonce i vibrace mého mobilního telefonu stačí na to, aby mě odrovnala," uvedla další postižená. Orgasmů může být několik za den i za hodinu, jedna žena dokonce hovořila o 300 vyvrcholeních za jediný den.

Syndrom trvalého sexuálního vzrušení je popsán jako nervová porucha, která navzdory laickému očekávání může vést k těžkým depresím až sebevraždě. Vnucené vyvrcholení vyvolané vnějšími vlivy není dáno sexuálním vzrušením či jen myšlením na sex a podle lékaře jedné tokijské kliniky Hidea Jamanaky může toto postižení být zničující.

Americká výzkumnice Sandra Leiblumová, která PSAS objevila, uvádí, že postiženy bývají často ženy po menopauze ve věku 40 až 50 let, které podstoupily hormonální léčbu. Evidovány jsou ovšem i případy žen ve věku kolem 30 let. Zkoumání syndromu a registrování jeho rozšíření komplikuje fakt, že mnoho žen trpících poruchou se ještě stydí jít kvůli tomu k lékaři. Ti ovšem doporučují, aby ženy mající podezření, že touto nemocí trpí, návštěvu u odborníka neodkládaly.