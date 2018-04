Jak si představujete Pretty Woman?

Jakou svou babičku - nesmírně čilou ženu, která nedávno ve svých pětasedmdesáti letech prohlásila, že se přece nebude doma nudit a klábosit se sousedy a začala chodit do kurzů tance.



Takže je jedno, kolik má která finalistka kilogramů?

Právě proto se mi soutěž líbí, že jde víc o chování a sympatie a vzhled není priorita.



Není ale ani tak těžké zhubnout, jako si pak váhu udržet. Když jsme spolu mluvily před půl rokem, vážila jste 73 kilo. Co teď?

Teď mám 75, ale v sobotu budu mít určitě zase 73. Váhá mi běžně "lítá" - pět kilo nahoru nebo dolů není nic divného.

VIDEO: I bez 50 kil jsem pořád nejtlustší, říká finalistka soutěže Pretty Woman Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Musíte se v jídle stále hlídat?

Jím všechno, ale omezuji se v množství. Když sním ráno jogurt s müsli, nedám si v poledne přílohu a večer se už snažím nejíst nic. Ale zas tolik se neprožívám. Tak třeba o Vánocích nejde nejíst, když obcházíte příbuzenstvo. A v mém případě ani tak nejde o cukroví, jako o salát, takže jsem vloni přibrala deset kilo a musela pak zase najet na tvrdší režim, tedy jíst po malých dávkách každé dvě až tři hodiny a přidat víc pohybu. Do měsíce to bylo dole.





S mužem jsme byli jak Homolkovi Čtěte o tom, jak Jana zhubla.

Podle BMI bych měla mít 67 kilo, ale víte co, já ani váhu neřeším. Když už, tak spíš sleduji centimetry. Dietoložka mi jednou vysvětlila, že tělo si ještě 2-3 roky pamatuje svou průměrnou hmotnost a má tendenci se k ní vracet. Já už mám teď přes rok stejně, takže ještě rok a pak bych chtěla třeba ještě tak deset kilo shodit, když to půjde. Ale i tak už jsem spokojená. Už se vejdu u nás v Přešticích na sedadlo v kině a zavážu si tkaničky...





Udržujete postavu i cvičením?

Sem tam doma běhám na stroji, ale teď mi dost času zabírá soutěž a do toho mám při mateřské s dvouletým synem dvě brigády. Nicméně cvičení na míru, které mi v průběhu hubnutí sestavila trenérka, mi tehdy pomohlo a nadchlo mě. Ráda bych si po mateřské udělala instruktorský kurz a pomáhala lidem hubnout. Před narozením syna jsem pracovala v bance, ale nechtěla bych se vráti k sedavému zaměstnání.



Neřekla bych, že vás láká stát na pódiu a být středem pozornosti.

Chtěla jsem vyzkoušet, jestli bych i jako plnoštíhlá měla šanci uspět. Moc jsem tomu nevěřila. Ani manželovi jsem neřekla, že jsem se přihlásila. My jsme všichni hodně uzavřená rodina, táta třeba bydlí pět kilometrů od Plzně, ale nebyl tam snad už deset let, protože by nešel nakoupit do krámu, kde nikoho nezná. A já teď budu v televizi, takže jsem za největšího exhibicionistu.

Má manžel radost, že jste ve finále?

Po semifinále na mě byl pyšný. Dokonce mi řekl, že se do mě podruhé zamiloval.





Máte trému?

To víte, že jo, i se všemi průvodními jevy podobnými cestovní horečce. Mám teď i noční můry, jak na pódiu padám, blbě začínám svou řeč. Už na škole mě vždycky děsilo, když jsem měla předstoupit před třídu. Na druhou stranu mám radost, když se mi daří překonávat sama sebe, byť je to těsně před vystoupením třeba s pomocí sklenky vína.



To si nosíte do zákulisí s sebou?

To víte, že si ho pro jistotu vezmu. Ale, ať zas nejsem za alkoholičku!



Je mezi finalistkami rivalita, jaká bývá třeba mezi misskami?

Nic takového nepozoruji. Je mi 27 let a jsem v soutěži nejmladší, takže nejsme žádné nezkušené "děti". Když jsem něco potřebovala půjčit nebo poradit, vždycky mi pomohly. Bereme soutěž jako zábavu.





Při volné disciplíně předvedete scénku s Václavem Vydrou. Jak jste se dali dohromady?

Cesta do finále Když se sedmadvacetiletá Jana Reinwartová z Přeštic na Plzeňsku seznámila před pěti lety přes inzerát s budoucím manželem, byla jako kulička. Potom otěhotněla a kila jen přibývala. Před dvěma lety se jim narodil syn Zdeněk a pak si Jana náhle řekla "dost bylo tloušťky". Do půl roku zhubla na 65 kilogramů, konečně se vešla do svatebních šatů, a tak se za tatínka svého syna provdala. "Peníze na svatební cestu padly na můj nový šatník, protože použitelné mi v něm zbyly jen ponožky," říká Jana. Loni na podzim ji v televizi zaujala soutěž Pretty Woman pro Češky do 47 let, v níž se na první místě neposuzuje vzhled, ale chování a sympatie, a i když mezitím zase osm kilo přibrala, stejně se rozhodla, že se do soutěže přihlásí. "Nevěřila jsem, že bych mohla uspět, a postup přes krajská a semifinálová kola až do finále mi dodal sebevědomí. Navíc mi soutěž připravila plno krásných zážitků," říká Jana a vzpomíná například na focení kalendáře na Kanárských ostrovech pro návrháře Josefa Klíra či na vaření s Jiřinou Bohdalovou.

Měly jsme si každá vybrat partnera a protože já si vymyslela vtipnou scénku, hodilo se, abych ji předvedla s nějakým hercem. Chtěla jsem Brada Pitta, ale řekli mi, že by to z finanční důvodů nešlo (smích), tak jsme požádali pana Vydru a je úžasný.



Jaké jsou vaše nevýhody ve srovnání s konkurencí?

Určitě nervozita. A taky asi věk. Jsou mezi námi rozvážné a uvolněné 40leté dámy se zkušenostmi, které mají na rozdíl ode mne už většinou zkušenosti s modelingovou chůzí i s vysokými podpatky.



Proč myslíte, že byste měla vyhrát právě vy?

Na to téma máme ve finále půlminutový monolog. Máme říct, jaké jsme a proč nám mají lidé poslat hlas. Nemám ale připravený text, protože nesnáším tyhle nacvičené básničky. Bezprostřednost je nejlepší, tak holt něco řeknu. Určitě budu hrozně koktat, protože se budu stydět, zamotám se do řeči, snad řeknu něco jako že jsem obyčejná, že si občas ráda zajdu něco koupit, ale také s tátou na ryby, na houby i do divadla a že od osmi let jezdím s partou na ten samý tábor. Některé holky si myslí, že mám výhodu právě díky tomu, že jsem zhubla. Jenže já myslím, že lidi nemají obecně rádi tlusťochy, takže nějaká kila dolů jako výhodu nevidím.



Chtěla byste vyhrát?

Bylo by divné, kdybych tvrdila, že nechci uspět. Na druhou stranu je mi jedno, jestli budu devátá, pátá nebo první, ale hlavně abych si neudělala ostudu, abych mohla jít druhý den s malým a se sousedkami na písek.

VÁHA PANÍ JANY

Před otěhotněním: 113 kg Před porodem: 130 kg V lednu 2007: 117 kg V červnu 2007: 65 kg Od té doby: 73 kg



Jana nyní a v těhotenství