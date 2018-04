Móda z Andělů: Skvělý Mareš, Klus a Bouček to nevychytali

Případ první: LIBOR BOUČEK a GABRIELA BENDOVÁ

60 %

Libor Bouček byl moderátorem celého večera. U této dvojice mám dojem, že se každý vydal na úplně jinou akci. Vypadají, jako kdyby se náhodně potkali a šli se jen vyfotit. Liborovi bych určitě vyměnil džíny za černé kalhoty a to samé s botami. Přece jenom byl moderátorem. Jeho partnerka, bývalá finalistka České Miss Gabriela Bendová, zvolila elegantní pouzdrové šaty. Vypadala úchvatně. Zvolil bych snad trochu výraznější make-up.

Případ druhý: TOMÁŠ KLUS a TAMARA KLUSOVÁ

80 %

Tomáš Klus zjevně následuje styl Libora Boučka, a to neříkám, že je špatně. Jen opět můžeme vidět, že když stojí vedle manželky Tamary, která vypadá elegantně a velice krásně, tak to prostě není ono. Tomášovi bych určitě pořídil nové boty místo těchto okopaných skejtovek a přinejmenším aspoň přehodil volnočasové sako přes triko. Tamara vypadá ve volnějších kratších šatech, které hází i odstíny sametu, naprosto úchvatně! V kombinaci se Chanel crossbody kabelkou a páskovými podpatky, které působí velice něžně a žensky, je celkový outfit Tamary velké waw! Procenta dolů ale za jejího manžela.

Případ třetí: LEOŠ MAREŠ a MONIKA KOBLÍŽKOVÁ

99 %

Tohle byl podle mě pár večera! Leoš Mareš vypadá v slim fit obleku s letní rozhalenkou v kombinaci s hnědými polobotkami jak pravý gentleman. Vytkl bych jedině, že mu chybí pásek, což je v tomto případě dost zřetelné. Monika Koblížková zvolila mini košilové šaty z dílny Ivany Mentlové. Moderátor si nejspíš musel přítelkyni hodně hlídat, protože podle mě byla nejlépe oblečená a vypadající žena večera. Šaty doplněné náramky, jemnými páskovými podpatky a Gucci kabelkou, která jde nosit i jako crossbody (zvolila stejný styl bot a kabelky jako Tamara Klusová), vypadají famózně!

Případ čtvrtý: ONDŘEJ RUML a DORIS MARTINEZOVÁ

90 %

Zde je vidět, že někteří páni a dámy uchopili akci formálněji, přestože nebyl předepsaný dress code. Slim fit oblek doplněný skinny kravatou v barvě šatů manželky Ondřeje Rumla je nejenom krásné gesto, ale také to působí velice sladěně. Zpěvákovi bych přidal hodinky. Jeho manželka Doris zvolila zdobenější koktejlky, které jdou ruku v ruce s jejím účesem a podpatky. Ne každý by si tento typ šatů mohl dovolit, ale tanečnici sedí výborně.

Případ pátý: MARTA KUBIŠOVÁ a její dcera KATEŘINA

50 %

Marta Kubišová akci pojala opravdu neformálně. Kvůli obří tašce to trošku působí, jako kdyby si odskočila z nákupu. Ale i tak vypadá jako dáma. Bílý top doplněný oversize elegantním kabátkem a perlami, volba čistých barev je sázka na jistotu. Oceňuji na zpěvačce moderní boty do špičky a skinny kalhoty, které outfitu dodávají ženskost a mladistvost. Její dcera Kateřina se rozhodla pro poněkud uvolněnější styl. Jak již bylo řečeno, dress code nebyl daný. Vlastně ani nemůžeme říct, jestli je tato kombinace špatná nebo dobrá, jelikož tam ani nebyla s partnerem, s nímž by měla ladit alespoň stylem. Osobně bych ale tento outfit zvolil spíše na pivo na náplavku než na předávání cen Anděl.